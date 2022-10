TO SPADA U DOMEN POVERLJIVOG I NAJVIŠE DRŽAVNE TAJNE! Predsednik o važnom detalju sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

BEOGRAD - Govorili smo i o stanju u našim oružanim snagama i preduzeli mere koje spadaju u domen povertljivog i najviše državne tajne pa stoga ne bih o tome u medijima - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle jutrošnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i sastanka sa Srbima s Kosmeta.

On je u obraćanju naciji posle sednice sa državnim vrhom, ali i one sa kosmetskim Srbima, objasnio prirodu problema sa preregistracijom i pritisak koji trpe Srbi na KiM od strane prištinskih vlasti.

On je naglasio i sledeće:

- Rekao sam Srbima, jedno je sigurno: Srbija vas neće ostaviti na cedilu, rekao je Vučić i dodao da im je rekao da ne nasedaju na provokacije, da budu mirni, da se drže međunarodnog prava a da ako neko krene u progon - to se neće desiti!

Možemo da ukinemo KM tablice, ali nam dajte statusno neutralne KS

Vučić je izjavio danas, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, da je Srbija prema ranijim sporazumima spremna da ukine KM tablice, ali da bude dozvoljeno da Srbi sa Kosova i Metohije koriste statusno neutralne KS tablice, a ne isključivo RKS koje traži Priština.

Vučić je kazao je da svi raniji sporazumi predviđaju korišćenje ili statusno neutralnih KS ili RKS tablica, ali da se sada insistira isključivo na preregistraciji na RKS tablice.

"Ljudi su izmislili sve. Oni su izmislili legitimitet i legalitet nepostojeće odluke nepostojećeg papira, nepostojećeg paragrafa. To što priča Kvinta, EU, Priština, to ne postoji nigde, to što ne piše nigde. Ukazao sam im na to, nisam ni dobio odgovor. Baš ih briga", rekao je on.

Istakao je da je ove godine predvidjeno ponovno razmatranje produženja statusa RKS i KS tablica, ali da se sada svi pozivaju na odluku Prištine iz 2020. godine kojom su ukinuli KS tablice.

Vučić je kazao da je Srbiji dostavljeni stavovi zemalja Kvinte i EU, koji su usaglašeni, gde se od Srbije traži da treba da razume da je kosovska akcija po pitanju tablica legitimna, ali da možda nije pravi trenutak za to, zbog čega su tražili odlaganje od 10 meseci.

Predsednik je objasnio da na Kosovu i Metohiji ima oko 7.000 ili 9.000 vozila sa KM tablicama, a da je do sada ukupno 18 lica, od kojih troje sa severa Kosova i Metohije, "prihvatilo promenu (na RKS) i uradilo ono što su Kurti i prištinski režim od njih tražili".

Kurir.rs