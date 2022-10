"NIJE PITANJE LIMA I TABLICE NEGO BITISANJE SRBA NA KiM!" Anđelković: Srbi neće čekati da im uzimaju jedno po jedno

Namerno dizanje tenzija i straha na KIM uoči isteka roka za preregistraciju vozila, tema je koja se u epizodama nastavlja. Kurtijev pritisak na Srbe koji nisu preregistrovali vozila se ne smanjuje, uprkos brojnim pregovaračima koji pokušavaju da smanje tenziju i spreče sukobe.

U Redakciji su gostovali nekadašnji predsednik izvršnog veća KiM Zoran Anđelković i profesor Univrerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u KiM i Boris Bratina koji su izneli svoja mišljenja povodom pitanja ko i zbog čega stvara ovu tenziju na KiM i kako reaguju naši ljudi.

- Preko dve trećine Srba je izjavilo da će učestvovati u protestima povodom izgrađene bezbednosne baze, odnosno bebednosnih snaga na Kosovu i Metohiji. Mislim da neće doći do sukoba jer Albanci nikad nisu vodili frontalni rat. Oni su razbojnici, vode rat iz zasede - rekao je Bratina

- Ljudi će protestovati kada bi dobili kaznu u velikoj su većini na KiM. Po statistikama 68 procenata njih će reagovati. Srbi su pod velikim pritiscima i to nije vezano samo za tablice. Oni žele da kažnjavaju Srbe. Srbi neće čekati da im uzme tablice, pa da im uzmu kola - izjavio je Anđelković u dahu.

- Nije pitanje ovde lima i tablice nego suštine bitisanja i simbola. Pitanje egzistencije srpskog identiteta. U tome je suština. Srbi to neće dozvoliti. Kurti to i želi, jer on želi incident sa nama - rekao je Anđelković

