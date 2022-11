PETKOVIĆ: Podrška srpskim policajcima, postupili su časno

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da kosovski premijer Aljbin Kurti najnovijim potezom, odnosno odlukom da pošalje saobraćajnu policiju iz Prištine na sever Kosova, želi da uruši Briselski sporazum. Kako je rekao za televiziju Pink, on na sve načine pokušava da izvrši tihu okupaciju severa Kosova.

Petković je za televiziju Pink rekao da je jučerašnje prisustvo saobraćajnih patrola koje je Kurti poslao da izdaju pisane opomene izazvalo je ozbiljno uznemirenje građana zbog čega su reagovali institucionalni predstavnici srpskog naroda koji su jasno poručili da srpski policajci neće izdavati nikakve ukore za KM tablice.

- Ovo slanje pokazuje da Kurti želi da uruši Briselski sporazum posebno tačku 9. koja se odnosi na policiju. Nema potrebe da se albanski policajci upućuju na sever to je suprotno Briselskom sporazumu u kome se navodi da će na severu sastav policije odražavati nacionalnu strukturu. Priština gradi četiri baze u zelenoj zoni gde isključivo Kfor ima nadležnost, šalju policajce sa juga da maltretiraju Srbe na severu, a pravi razlog je da nateraju srpske policajce da kažnjavaju Srbe sa KM tablicama. Nijedan Srbin, nijedan srpski policajac to ne želi jer je to politička odluka protiv Srba. Srpska policija ne želi da kažnjava naše roditelje, vozače saniteta, to je suludo - rekao je Petković.

foto: Kurir

Petković je istakao da Priština na sve načine pokušava da izvrši tihu okupaciju severa KiM, ali da im to neće poći za rukom.

Kako je rekao jučerašnja odluka policije, gradonačelnika i predstavnika Srpske liste pokazuje da je srpski narod jedinstven i da niko nema pravo da ugrozi slobodu kretanja.

- Mi to podržavamo jer je to jedina ispravna odluka. Policija ne treba da se zloupotrebljava, ona ima drugi zadatak. Juče u Prištini, pogotovo sinoć su bili veoma nervozni posle obraćanja Đurića, predstavnika Srpske liste i gradonačelnika jer po portalima pozivaju na odgovornost - rekao je Petković.

Prema njegovim rečima Kurti ne samo da donosi nasilne odluke već ide protiv zahteva SAD i EU da odloži odluku o preregistraciji.

Za EU i SAD Petković kaže da oni pozivaju na deo sporazuma koji kaže da se preregistracija vrši 12 meseci, ali ne pominju da po sporazumu taj proces treba da bude takav da građani mogu da biraju između RKS i statusno netralnih KS tablica.

- Mi smo i u Briselu to ponudili, ali je Kurti na to skočio kao oparen jer misli da su neutralne KS tablice gora opcija jer smatra da se tako vraća statusna neutralnost po pitanju KiM. Priština je 2020. godine ukinula KS tablice i niko se nije bunio protiv toga sem nas, jer smo sve vreme govorili da će ukidanje KS tablica stvoriti problem - rekao je Petković.

On je kazao i da Priština mesecima unazad koristi poseban narativ gde se govori o kriminalnim i paralelnim strukrturama na severu, odnosno da pokušava time da kriminalizuje sever.

- Tu retoriku Kurtija koriste ovde pojedini predstavnici opozicije kao Aleksić koji tvrdi da se Vučić dogovorio oko tablica sa Kurtijem. Njega su naši policajci juče demantovali jer su rekli da ne žele te tablice, pa bi mogao da se izvini. On je navikao da laže kao i njegov šef Vuk Jeremić, ja mu poručujem da u njihovo vreme ne bi mogli da dignu nijedan avion, a mi imamo eskadrilu - rekao je Petković.

On je ponovio da je srpski narod jedinstven.

- Srbija, Aleksandar Vučić su uz naš narod. Mi smo opredeljeni da stvari rešavamo na miran način, da očuvamo stabilčnost. Po pitanju tablica stvari su jasne, Priština je prekršila sve u vezi sa dogovorom. Razumemo i podržavamo naše institucionalne predstavnike jer brane naš narod i pravo na slobodu kretanja - rekao je Petković.

Kurir.rs