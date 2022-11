PRVI INTERVJU OD IZBORA ZA MINISTRA ZA JAVNA ULAGANJA Marko Blagojević: Izgradnja Tiršove 2 apsolutni je prioritet

"Izgradnja Tiršove 2 apsolutni je prioritet i najvredniji projekat Ministarstva za javna ulaganja, ali tu su i rekonstrukcije i opremanje mnogobrojnih opštih bolnica, ambulanti, škola... Nastavićemo sa svim projektima koje smo počeli kao Kancelarija za javna ulaganja, svi već dogovoreni projekti će se realizovati i nikakva ekonomska kriza u svetu to neće sprečiti!"

Ovo u svom prvom intervjuu, otkad je došao na čelo novoformiranog Ministarstva za javna ulaganja, priča za Kurir Marko Blagojević, koji je, pre nego što se priključio timu premijerke Ane Brnabić u Nemanjinoj 11, bio direktor Kancelarije za javna ulaganja.

Ministarstvo za javna ulaganja novi je resor u Vladi, a vi ste prvi ministar kojem je pripala ova zahtevna dužnost. S obzirom na to da ste se već bavili ovom tematikom, upoznati ste sa svim problemima koji vas čekaju. Koji su najveći izazovi s kojima će se ovaj novi resor susresti?

- Kancelarija je bila jedna vrsta službe u okviru vlade, a sada je na nama da je podignemo na veći nivo i transformišemo u ministarstvo. To je samo forma, a suština je da naš rad neće biti ništa drugačiji, nastavićemo odgovorno i predano da radimo posao koji nam je poveren, spremamo nove projekte i nastavljamo, a realizacijom već dogovorenih.

Koji projekti će biti prioriteti ministarstva i vas kao ministra?

- Mislim da je definitivno najkompleksniji projekat izgradnja Tiršove 2. Urađen je iskop i obezbeđeno je temelje jame koje ima 100 m u dužinu, 75 m u širinu i dubinu 30 m. Primera radi, to je površina jednog i po fudbalskog terena, a iskorišćeno je 14,2 km armiranog betona! Potpisani su ugovori i sada kreću da se rade Opšta bolnice Prokuplje, Leskovac, do kraja godine i OB Novi Pazar. U toku je realizacija projekta rekonstrukcija vranjske bolnice, zaječarske, u toku je opremanje bolnice u Aranđelovcu koja je već rekonstruisana... Mogao bih do sutra da vam nabrajam velike projekte, ali znam da je, recimo, građanima Subotice od svega ovog važnije izgradnja ambulante u jednom od njihovih naselja.

foto: Stefan Jokić

Da li ste zabrinuti da će ekonomska kriza u celom svetu usporiti ili osujetiti realizaciju nekih projekata?

- Ne očekujem nikakve probleme. U većini projekta realizacija je u toku ili na pragu da počne i za to su obezbeđena sredstva i sve je dogovoreno. Srbija će se izboriti sa svim!

Poruka Ne pamtiti mene nego celu vladu Veliki deo javnosti vas pamti kao čoveka "za poplave" nakon potopa u Obrenovcu 2014. godine, kada vam je poverena obnova. Kako biste voleli da vas percipiraju tokom, a kako da vas pamte nakon ove funkcije? - Ne bih voleo uopšte mene da pamte! Imam ambiciju da građani pamte tim Vlade za čijeg mandata je izgrađeno ili obnovljeno preko 200 objekata škola i vrtića, pa zatim bolnica, urađena univerzitetska infrastruktura, zdravstvena infrastruktura, Tiršova 2, Dedinje 2.... Ono o čemu se pričalo i sanjalo decenijama. Neka vide i pamte rezultate cele vlade, jer ništa ovde ne zavisi od mene kao pojedinca, i to je jačina ovog sistema.

(Kurir.rs/J.Pronić)