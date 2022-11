SADIKU: Krajnje vreme da Kurti odloži odluku o registarskim tablicama

PRIŠTINA - Politički analitičar Arbnor Sadiku izjavio je da će hitan sastanak u Briselu kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića biti završen bez ikakvog dogovora, prenosi Ekonomija onlajn.

Sadiku kaže da će se to dogoditi s obzirom na to da Kurtijeve i Vučićeve izjave govore da nisu spremni na nove kompromise. "Od ovog sastanka očekujemo vrlo malo", rekao je Sadiku.

On smatra da ako Vlada ne povuče odluku o registarskim tablicama da će to dovesti do potpune neizvesnosti kontrole "suvereniteta" Kosova na severu.

"Ako Vlada Kosova ne povuče odluku, to će zemlju poslati u ćorsokak, put kojim se nastavlja status kvo koji je štetan za Kosovo, ne donosi ništa pozitivno osim što donosi loše vesti za Kosovo i potpunu neizvesnost kontrole suvereniteta Kosova u njegovom severnom delu", rekao je Sadiku.

Sadiku je naveo da je Kurtijeva obaveza da olakša život građanima Kosova i da kosovski premijer treba da sasluša međunarodne predstavnike i odloži odluku o registarskim tablicama kako bi se otvorio put konačnom sveobuhvatnom sporazumu.

"Dužnost je svakog premijera, pa i Kurtija, da olakša život građanima Kosova, a ne da ga otežava tako što ne pravi nove kompromise u odnosu na Srbiju i da ne sluša međunarodne predstavnike. Krajnje je vreme da Kurti razmisli o zahtevima naših međunarodnih prijatelja i da odloži odluku o registarskim tablicama i sedne da razgovara sa Vučićem o postizanju sveobuhvatnog i konačnog dogovora, koji bi uključivao i pitanje registarskih tablica", rekao je Sadiku.

