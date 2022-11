KURTI NAJNIŽE VREĐAO SRBIJU I SPC! Tvrdi da postoji rok za dogovor Beograda i Prištine, ali ga iz EU odmah demantovali!

Novi povici na Srbiju i uvrede na račun države koja ga je porazila na poslednjim briselskim pregovorima ogolili su političku nemoć kosovskog premijera Aljbina Kurtija, koji pred sopstvenom javnošću pokušava da stvori privid ofanzive Prištine.

Kurti je u obraćanju na kongresu Socijalističke internacionale u Madridu potegao tešku artiljeriju, te optužio Srbiju da je "autoritarna država s teritorijalnim aspiracijama prema Kosovu" i da ima "široke i bliske veze s Kremljom". Pošto je Kosovo predstavio kao najdemokratskije u regionu, Kurti je zaključio da za mir na zapadnom Balkanu nedostaje samo "demokratska Srbija".

Napad na crkvu i univerzitet

Kosovski premijer je i u intervjuu za crnogorsku Gradsku RTV izneo niz neistina vezanih za rokove pregovora Beograda i Prištine.

- Normalizacija odnosa znači da na kraju imamo jedan sporazum, dogovor koji je međunarodno pravno obavezujući i u kom kao fokus imamo međusobno priznanje. Znate da Kosovo ne priznaje Srbiju, Srbija ne priznaje Kosovo, i sada imamo rok da se to međusobno priznavanje sprovede negde do proleća sledeće godine. To je dogovor koji je postignut i koji je Srbija prihvatila - izjavio je on.

Po ko zna koji put iz EU su ga demantovali. Portparol EU Peter Stano rekao je da Unija ne postavlja veštačke rokove. Kako je naglasio, Beograd i Priština odlučuju kada će biti spremni da dođu do konačnog datuma za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa.

Iako ima ogromne probleme da svoje poteze opravda pred onima koji su ga izabrali, Kurti se uporno bavi Srbijom, pa najveće krivce vidi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Beogradskom univerzitetu i medijima.

foto: Instagram/porfirije_patrijarh

- Ubeđen sam da bi Srbija želela da ovi pregovori traju nekoliko godina, dok se svetske prilike promene, i to ne mislim samo u SAD već i u Evropi. Tu se radi o ekstremnoj desničarskoj tački gledišta na život i svet i mislim da tu, u Srbiji, glavnu ulogu nema predsednik Aleksandar Vučić, već SPC, koja je tesno povezana s Moskvom, Beogradski univerzitet i mediji koji su više povezani sa SPC i Rusijom nego s političkom vlašću. Mislim da oni kontrolišu diskurs Srbije - kazao je Kurti.

Privid ofanzive

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje za Kurir da je stalno podgrevanje priče o međusobnom priznanju Kurtiju potrebno pre svega zbog sopstvene javnosti.

- On je sada pod baražnom vatrom u Prištini. Njegova opozicija obilato koristi situaciju u kojoj je on suštinski pretrpeo politički poraz kada je prihvatio sporazum o tablicama. Ovo je savršena prilika da opozicija Kurtija ogoli pred sopstvenom javnošću. Ovakve Kurtijeve izjave su potpuno logične u tom kontekstu, jer on, govoreći o rokovima, pokušava da dezavuiše javnost i da se prikaže kao neko ko nije poražen u ovim pregovorima. Još pre nego što je došao na vlast, on je decidirano i jasno rekao da sa Srbijom neće biti pregovora osim o međusobnom priznanju. Na kraju, od sve te priče Kurti ne samo da je pregovarao sa Srbijom nego je s njom sklopio dogovor, a pitanje priznanja nezavisnosti nije ni stavljeno na dnevni red - podseća naš sagovornik.

foto: Kurir TV

Graovac kaže da Kurti istovremeno pokušava da kreira nekakvu diplomatsku ofanzivu kako bi uticao, pre svega, na one zemlje u Evropi koje nisu priznale nezavisno Kosovo. Kako napominje, najveći uspeh bi mu bio da ga te evropske zemlje ne ometaju na putu za učlanjenje u međunarodne organizacije, jer su pokušaji promene stava o nepriznavanju osuđeni na propast.

- Mislim da se i on pomirio s tim da one zemlje i van Evrope koje nisu priznale kosovsku nezavisnost neće to ni uraditi. Već duži period nema priznavanja, a pogotovo ga neće biti sad, kada je svet video kakve posledice ima narušavanje teritorijalnog integriteta zbog rata u Ukrajini. Tek sad će svi deset puta razmisliti pre nego što bi priznali bilo koga, a kamoli Kosovo. Od 24. februara pitanje teritorijalnog integriteta postalo je mnogo važnije nego što je bilo pre deset godina - naglašava on.

Stefan Surlić, docent FPN Pokušaj da opet "prodaju" ZSO Docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić ocenio je da postoji pokušaj da se ZSO "proda" po drugi put Beogradu, iako je to postignuto kao rešenje i model autonomije za Srbe na Kosovu još 2013. godine, prenosi RTS. foto: Medija Centar Beograd - U ovom trenutku ne vidim zašto bi ZSO bila deo nekog finalnog sporazuma, jer mi imamo dva odvojena procesa - jedan je status Srba na KiM i njihova prava koja se konstantno krše i ZSO kao okvir koji im je davno obećan, a drugi paralelni proces je status Kosova, o kome se može razgovarati. Trenutno nema uslova za finalizaciju dogovora - objasnio je Surlić.