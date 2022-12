UŽIVO SRBI 5. DAN NA BARIKADAMA: Na severu KiM noć protekla mirno, Euleks dostavio lekove za Pantića! Eskobar jasno tražio ZSO

KOSOVSKA MITROVICA - Na severu Kosova i Metohije noć je protekla mirno, ali je situacija i dalje napeta. Barikade Srba koji protestuju zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića ulaze u peti dan.

Sever Kosmeta blokirala je i kosovska policija, a preko prelaza Brnjak i Jarinje ne može se ni peške. Neophodni lekovi za uhapšenog Dejana Pantića preko Euleksa su dostavljeni tek posle četiri dana od hapšenja.

07.26 - Stoltenberg: NATO prati situaciju na Kosovu, pozivamo obe strane da smanje tenzije. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da Alijansa sa velikom pažnjom prati situaciju na severu Kosova i dodao da Kfor ima ključnu ulogu u stabilizaciji situacije, prenosi Ljajmi.

„NATO je veoma fokusiran na Kosovo, na Zapadni Balkan. Imamo dugu istoriju, pomogli smo da se zaustave dva etnička rata. Prvo u Bosni i Hercegovini, a kasnije na Kosovu. Naravno, mi smo i dalje prisutni tamo, snage Kfora broje više od 4.000 vojnika i imaju ključnu ulogu u stabilizaciji situacije. Naše snage su sposobne, pripremljene i u pripravnosti. Oni veoma pažljivo prate situaciju", rekao je on. Kako je dodao, NATO i EU blisko sarađuju. Stoltenberg je pozvao na smanjenje tenzija.

"Moja poruka obema stranama je da se uzdrže od dalje eskalacije i provokativne retorike. Pozivam ih da smanje tenzije na Kosovu“, rekao je Stoltenberg.

07.10 - Lajčak i Eskobar danas u Beogradu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar boraviće danas u Beogradu, u jeku krize na severu Kosova, javlja Beta.

Lajčak će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u četiri oka, a njima će se potom pridružiti Eskobar, specijalni izaslanik američkog Stejt departmenta za Zapadni Balkan. Nakon ta dva sastanka nisu planirane izjave. Eskobar će se u Beogradu sastati i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem.

Zvaničnici EU i SAD dolaze u Beograd iz Prištine u vreme povećanih tenzija na severu Kosova, gde su Srbi postavili barikade na putevima posle nedavnog hapšenja bivšeg pripadnika kosovske policije Dejana Pantića. Glavni putevi na severu Kosova su blokirani, a preko administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak nije moguće preći ni peške. Tenzije na severu Kosova su povećane otkako su predstavnici Srba 5. novembra napustili kosovske institucije.

Eskobar je juče, drugog dana posete Prištini, izjavio da SAD "kategorički odbijaju i uopšte ne podržavaju" mogućnost povratka srpskih snaga na teritoriju Kosova.

Povodom Vučićeve izjave da će Beograd u četvrtak zatražiti od misije Kfor odobrenje povratka srpskih snaga na Kosovo, Eskobar je kazao da ne očekuje da do toga dođe i dodao da Kosovo ima "veoma čvrste bezbednosne garancije od SAD". "Očekujemo ostvarivanje sporazuma o Zajednici srpskih opština i i napredak u prihvatanju francusko nemačkog plana", izjavio je Eskobar, sinoć u Prištini, posle razgovora sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem. Šef evropske diplomatije Žozep Borel izjavio je u ponedeljak da Lajčak u Prištinu i Beograd dolazi s dopunjenim mirovnim planom i da je EU spremna da pošalje pojačanje u misiju EU na Kosovu (Euleks).

07.05 - Tahiri: I Kurtijev poslednji pokušaj da izbegne formiranje ZSO je propao. Bivši glavni pregovarač Kosova u dijalogu sa Srbijom Edita Tahiri istakla je da kosovski premijer Aljbin Kurti ne može da izbegne formiranje Zajednice srpskih opština.

Tahiri je na Fejsbuku, pozivajući se na izjavu izaslanika SAD za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara da je jasno zatražio formiranje ZSO, navela da je propao i poslednji pokušaj Kurtija da izbegne implementaciju tog sporazuma.

„Eskobar je odmah zatražio ZSO, kao što vidite, ni Kurtijev poslednji pokušaj da izbegne to nije bio uspešan, nije mu pomogao ni ’dim sa severa", naglasila je ona.

07.00 - Noć je na severu KiM protekla mirno. Srbi ostaju na barikadama. Euleks predao lekove za Pantića. Kancelarija Euleksa na Kosovu i Metohiji potvrdila je da je omogućen transport lekova neophodnih za lečenje bivšeg pripadnika kosovoske policije Dejana Pantića, kojem je na 30 dana produžen pritvor, te da je misija predala lekove komandantu kosovske policije u Leposaviću, javlja RTS.

Barikade u Rudaru

"Misija je kontaktu sa kosovskom policijom, Specijalnim tužilaštvom u Prištini, Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini, kao i sa advokatom gospodina Pantića. U skladu sa svojim mandatom, Euleks prati ovaj slučaj kako bi procenio kako se njime bave kosovske vlasti", navodi se u odgovoru dostavljenom Tanjugu.

Premijerka Ana Brnabić pozvala je Brisel da pomogne da se Dejan Pantić pusti iz pritvora. Dejan Pantić uhapšen je u subotu na Jarinju, posle čega su Srbi započeli protest. Barikade ulaze u peti dan, a škole od ponedeljka ne rade.

Kasno sinoć vlada privremenih prištinskih institucija izdala je, posle sastanka Aljbina Kurtija, specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i specijalnog izaslanika SAD za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara, saopštenje u kojem se navodi "da je postignut dogovor da se uklone barikade na severu KiM".

Nakon sastanka, Lajčak je izjavio da je najbolji način da se barikade na severu Kosova i Metohije uklone političkim dogovorima, a ne buldožerima.

Misija NATO na Kosovu (Kfor) saopštila je da pomno prati dešavanja na severu KiM i da je u bliskom kontaktu sa predstavnicima Beograda i Prištine, prenosi Kosovo onlajn pozivajući se na portal Reporteri. Prema navodima portala Reporteri, Kfor nije odgovorio da li će učestvovati u uklanjanju barikada na severu.

Specijalni predstavnik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da se SAD kategorički protive povratku srpskih snaga na sever Kosova i Metohije. "Mi to kategorički odbacujemo. Mi to uopšte ne podržavamo", rekao je Eskobar u intervjuu za Radio slobodna Evropa. Na to je reagovala Ana Brnabić, ističući da je Eskobar još jedan nizu političara koji su nedvosmisleno protiv važećih rezolucija Saveta bezbednosti UN.

