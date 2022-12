"MOGUĆE DA KFOR SILOM UKLONI BARIKADE" Potpukovnik Aničić: U međunarodnom pravu vlada zakon džungle! ZAVUKLI NAM RUKU U DŽEP

Savet EU je zatražio od Beograda i Prištine da se bez odlaganja angažuju u dijalogu i poštuju i primene sve dosadašnje sporazume iz dijaloga i da se uzdrže od jednostanih i provokativnih radnji koje bi mogle da dovedu do tenzija i nasilja.

Angažovanje u dijalogu, koji se vodi uz posredovanje EU, bi trebalo biti "u dobroj veri i duhu kompromisa kako bi se postigao sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa u skladu sa međunarodnim pravom i pravnim tekovinama EU".

Na ovu temu govorili su u jutanjem programu Kurir televizije Đorđe Aničić, potpukovnik u penziji i profesor Boris Bratina, sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

foto: Kurir televizija

- Savet Evrope je neformalna skupina ljudi. Navodno se upostavlja na dobroj volji, a ta dobra volje se uglavnom ispostavlja kao dobra volja da vas ja prevarim. Prvo vam neko zavuče ruku u džep. Vi kažete: "Vrati mi to", a oni kažu: "Hajde da se dogovorimo kako ja to da ti vratim." To se događa decenijama. Politika je uvek bila licemerna, ali nekada se to licemerje prikrivalo, a danas se to radi otvoreno. S kakvom dobrom voljom da idete u pregovore kad se ovako pregovara - rekao je Bratina.

foto: Kurir televizija

- Situacija je napeta jer su na snazi neke mere koje nisu predviđene nikakvim sporazumima. Svaki taj potpisani dokumenat je podloga da se radi van onoga što tamo piše. Svako to tumači kako mu odgovara. U međunardonom pravu vlada zakon džungle. Zakon jačeg. Ovi ljudi koji su na barikadama treba da budu tamo non stop. Rezolucijom 1244 visoki predstavnik ima pravo da interveniše. Mi možemo očekivati da KFOR upotrebi silu i ukloni barikade - smata Aničić.

Bratina je izneo uverenje da Kosovo i Metohija mogu biti kompenzacija za evenutalni neuspeh u Ukrajini:

- Ako neko ne može da uzme veliku pobedu, dovoljna je i mala pobeda. Pa ako neko izgubi rat u Ukrajini, možda može da dobije rat na Kosovu. Mi vidimo da se traži linija Crno More - Baltičko more. Mi ostajemo sa ove strane i predviđeno je da budemo poraženi. Kosovska vlast ne radi samo ono što oni kažu.

- Činjenica je da je narod nezaštićen na Kosovu jer Kfor I Euleks ne rade svoj posao. To se ne radi jer je potrebno zaokružiti taj proces formiranja države. Što kaže profesor, mi smo ostavljeni sa ove strane i bojim se da ne budemo neka kolateralna šteta u tom globalnom rešavanju problema, iz jednostavnog razloga jer vidimo da zemlje Kvinte guraju taj projekat. Ne vidim da će neko povući odluku o priznanju - zaključio je Aničić.

