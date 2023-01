SVI DA PRIZNAMO SVOJE GREŠKE I OKRENEMO NOVI LIST! Žarko Puhovski za Kurir o otopljavanju odnosa između Srbije i Hrvatske

Među srpskim i hrvatskim društvom, a naročito omladinom, vladaju odlični odnosi, od letovanja Srba na Hrvatskom primorju do pomame Hrvata za proslavom Nove godine u Beogradu. Ekonomska i trgovinska razmena funkcioniše bez problema. Oni koji treba da poboljšaju komunikaciju i da prestanu da koriste zapaljivu retoriku upravo su političari sa obe strane. Treba da sednu i da se dogovore: da, bilo je grešaka sa obe strane, to ostaje u udžbenicima istorije, sada okrećemo novi list i idemo dalje!

Ovako za Kurir hrvatski politički analitičar i profesor u penziji zagrebačkog Filozofskog fakulteta Žarko Puhovski komentariše najavu da će ove godine Srbija otpočeti sa otopljavanjem odnosa sa Zagrebom.

Naime, šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je predsednik Aleksandar Vučić zatražio da se radi na odleđivanju odnosa sa Hrvatskom, tj. da se u tom cilju naprave konekcije sa ministrom za ljudska i manjinska prava Srbije Tomislavom Žigmanovim i predsednikom Samostalne demokratske srpske stranke Miloradom Pupovcem.

Dačić sutra ide na tradicionalni prijem u Zagrebu, koji organizuje Srpsko nacionalno veće, a kojem će, prema najavama, prisustvovati i premijer Hrvatske Andrej Plenković sa ministrima, kao i patrijarh SPC Porfirije.

Puhovski u šali kaže da se po običaju verski praznici koriste u političke svrhe, a da su među političkim elitama obe države do sada vladale niske temperature, nalik Hladnom ratu, "sa povremenim vrućim prekidima povodom 'Oluje' ili nekih izbora".

Brojati do tri, pa reći - Gledam omladinu, spajaju ih sport, muzika, filmovima, pa i tračevi... Postoji povezanost i normalnost u odnosima među narodom. Oni koji treba da izbroje do tri pre nego što nešto kažu upravo su političari, jer se bez ikakvog povoda koriste prejake reči, pošto deo javnosti voli kada Hrvati piju Srbima krv i obrnuto. Važno je da političke elite počnu normalnu komunikaciju. Da, imamo otvorena pitanja prognanih i nestalih, koja moraju da se reše... Hajmo da sednemo, da svi priznamo svoje greške, to ostavimo u udžbenicima istorije i okrenemo novi list i da dokažemo da smo se svi promenili - kaže Puhovski i dodaje da, i pored iskazane dobre volje, treba biti jako oprezan u prognozama.

Ivica Dačić: Da nađemo zajedničke interese Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, otkrio je u jutarnjem programu Kurir televizije kakvi su planovi za obnovu odnosa dve zemlje: - Sigurno je da se ni jedni ni drugi ne mogu složiti sa onim što pričamo jedni o drugima. To ne treba uzimati kao preduslov za razgovor, već se treba truditi da nađemo neke najmanje moguće zajedničke interese u ovom trenutku, koje nesumnjivo imamo.

