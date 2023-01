SMENA SUNCA I OBLAKA: Danas do 16 stepeni, u ovom delu Srbije padaće kiša! Evo kakvo nas vreme čeka za praznik

U Srbiji će danas u toku dana biti malo do umereno oblačno i suvo uz periode sunčanog vremena, a slaba kratkotrajna kiša biće moguća samo na severoistoku posle podne i uveče, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren vetar, južni, u drugom delu dana u skretanju na zapadni i severozapadni vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji u kratkotrajnom pojačanju.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura kretaće se od minus dva stepena do pet, a najviša od šest stepeni po kotlinama na jugu i jugoistoku do 16 na zapadu Srbije.

U Beogradu će ujutru biti maglovito i oblačno, pre podne i sredinom dana sunčani periodi, a posle podne novo umereno naoblačenje bez padavina. Najniža temperatura kretaće se od nula do pet stepeni, a najviša oko 14.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm zbog magle upaljen je danas u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U petak promenljiva oblačnost i sunčani intervali. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 7°C.

Za vikend se zadržava toplije vreme od proseka uz duže sunčane periode i malo oblaka. U ponedeljak će doći do naoblačenja sa kišom i padom temperature krajem dana, najpre u Vojvodini i na zapadu Srbije.

(Kurir.rs)