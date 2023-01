ŠOK TVRDNJE MILOMIRA MARIĆA: Milo je finansirao Slobinu odbranu u Hagu, a ĐINĐIĆ JE UBIJEN ZBOG ĐUKANOVIĆA!

Novinar Milomir Marić tvrdi da je Žejko Ražnatović Arkan ubijen jer je stupio u pregovore sa Haškim tribunalom, da je premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen jer je pokušao da kopira aktuelnog crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, a da je odbranu Slobodana Miloševića u Hagu finansirao upravo Đukanović!

Marić je u ispovesti sa Srpski telegraf otkrio mnogo pikantnih detalja iz proteklih decenija sprske istorije.

- Milo Đukanović bio je čovek koji je odbio da svedoči protiv Slobe, čak i pod pretnjom da će njemu biti suđeno. Milošević se iz Haga, izdan gotovo od svih, javio Milu i rekao: "Pokušao sam toliko atentata na tebe, ti si poslednji kome mogu da se javim, ali zamolio bih te kao čovek da brineš o mojoj ćerki Mariji." Tada je Đukanović ponudio da finansira Slobinu odbranu u Hagu i tako je i bilo. On je svakako neobičan čovek - kazao je Marić i dodao da ko god je imao problem u Srbiji i bežao je u Crnu Goru da mu je Brano Mićunović bio "sprska majka".

foto: EPA Saša Stanković, Nemanja Nikolić

U svojoj ispovesti, Marić se često ostvrtao na svoj odnos sa Vojislavom Šešeljem, pa se tako prisetio kako mu je Šešelje pričao da je u haškoj optužnici uočio neke čudne optužbe za koje nije znao odakle dolaze.

- U Hagu je saznao da su to optužbe od Arkana, sa kojim je on ratovao, vodio one TV duele, kada je rekao da je Željko Ražnatović više čarapa stavio na glavu, nego on na noge. Izgleda da je Arkan stvarno, kao mangup, stupio u pregovore sa Haškim tribunlom jer je tada Holbruk od Miloševiča tražio da ga izruči. I Arkan mene zove telefonom i kaže: "Ti si, kada su te ovi moji napali, dao izjavu da će Arkana zaboraviti oni koji ga sad slave, a kada mu bude teško jedino ćeš ga ti braniti." Izašao je taj film Kristijan Amanpur na CNN o Arkanu i on mene zove i kaže: "Obećao da ćeš me braniti kada bude teško". I ja sam zaista otišao u Međunarodni press-centar da ga branim - ispričao je Marić.

foto: EPA/Drago Vejnovic

Prema njegovim rečima, nevolja svih ranijih vladara u Srbiji je što su želeli da budu Milo Đukanovć i da kopriaju njegov način vladavne, a da je, između ostalog, Zoran Đinđić zbog toga izgubio glavu, dok su neki drugi gubili vlast i ugled.

- Aleksandar Vučić će očigledno uraditi nešto što moji najbolji prijatelji nisu. Ili će nas uvesti u Evropu, ili će napraviti modernu Srbiju. Ja sam očekivao da to urade mnogi drugi i zato ga oni koji to nisu uspeli napadaju. On ima neverovatnu intuiciju da kada mu nešto govore, oseti da li oni to hoće stvarno da nam daju ili hoće da nas uvuku u neku zamku, neku provaliju. Mnogi naši ljudi koji su bili na čelu države su izgubli tu bitku. Šta sve njima nisu obećavali. Vučić ima tu vrstu pronicljivosti da ga ne mogu tako prevariti. A, ako oni ne mogu njega prevariti, mi možemo da se iskobeljamo iz svih ultimatuma i pretnji - kao je je Marić za Srpski Telegraf i prisetio se andegdote kada je izmislio da je Vojislav Šešelje rođak zamenika Envera Hodže.

(Srpski Telegraf / Kurir)