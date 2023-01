ŠTA JE SVETSKI EKONOMSKI FORUM U DAVOSU NA KOME ĆE VUČIĆ PRISUSTVOVATI? Vitorović otkrio do detalja kakve PRIVILEGIJE ovo donosi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, potvrđeno je u Predsedništvu Srbije.

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma počinje danas i trajaće do 20. januara, a nije saopšteno kog datuma će Vučić boraviti u Davosu.

Agencije podsećaju da Srbiju predstavljaju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministarka kulture Maja Gojković.

foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Organizatori Svetskog ekonomskog foruma objavili su spisak učesnika na kojem je Kosovo predstavljeno fusnotom. Uz ime premijera Aljbina Kurtija nalazi se zvezdica.

Novinar Zoran Vitorović uključio se u jutarnji program Kurir televizije povodom vesti da će predsednik Vučić prisustvovati forumu. On je tom prilikom bliže objasnio šta on predstavlja.

- Davos forum je jedna debatna platforma koja se svake godine bavi određenim temema za koje organizatori foruma smatraju da su bitne teme. Na ovogodišnjem forumu treba da učestvuje 2700 učesnika i 126 država. Od strane G7 samo Nemačka šalje predsednika vlade, a sve ostale države članice šalju niže činovnike. Čini se da ovo polako ulazi u zonu hipokrize - rekao je novinar.

Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu učestvovaće šefovi 52 države, 56 ministara finansija, 19 guvernera centralnih banaka, 30 ministara trgovine i 35 ministara spoljnih poslova, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija, Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske trgovinske organizacije i drugih međunarodnih tela.

foto: Kurir televizija

On se potom osvrnuo na samu ulogu foruma, ali i šta će se dešavati na njemu tokom godine.

- Kako radi forum? Forum će tokom godine raditi u više hiljada sesija, konferencija i panela. Pored glavnog dela foruma treba podsetiti da postoji i onaj bočni deo koji organizuju određene medijske kuće. Imate i one zatvorene sednice kojima ne možete prisustvovati čak ni kao posmatrač ukoliko niste dobili pozivnicu. Koja god da je sesija u pitanju to je sjajan način da se dođe do kontakta sa nekim od najjačih država ili firmi sveta i da započnu razgovore o investicijama ili nekim poslovnih projektima. Pitanje je u kojoj sesiji i ko će organizovati sesiju u kojoj će učestvovati Aljbin Kurti - istakao je novinar.

02:56 ŠTA JE SVETSKI EKONOMSKI FORUM U DAVOSU NA KOME ĆE VUČIĆ PRISUSTVOVATI? Vitorović otkrio do detalja kakve PRIVILEGIJE ovo donosi

