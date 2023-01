MILAN KNEŽEVIĆ IZ DF ZA KURIR: Na predsedničkim izborima u CG biće tri kandidata: JEDAN MAFIJE, JEDAN AMBASADA I JEDAN NARODA!

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) i jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević, koji obavlja i funkciju predsednika skupštinskog odbora za bezbednost i odbranu i član je skupštinskog Ustavnog odbora, u intervjuu za Kurir poručuje da je ubeđen da se aktuelnom crnogorskom predsedniku Milu Đukanoviću, koji je na vlasti već više od 30 godina, bliži kraj političke karijere.

Otkriva nam i šta očekuje u narednom periodu po pitanju eventualnih republičkih izbora, ali i ima li realne šanse da Crna Gora povuče priznanje nezavisnosti Kosova.

Uskoro slede predsednički izbori u Crnoj Gori, a neizvesno je hoće li na njima učestvovati i aktuelni predsednik Milo Đukanović. Je li to prilika da on konačno ode sa vlasti?

- Demokratskom frontu je potpuno svejedno da li će kandidat DPS biti Milo Đukanović ili neki drugi funkcioner ove partije, jer smo duboko uvereni da će naš kandidat biti izbor naroda i da će pobediti na predsedničkim izborima. Ideološko-političko-tajkunsko-kriminalni blok, čija je jedna od personifikacija upravo Milo Đukanović, u ovom trenutku ima više mogućih kandidata, počev od Duška Markovića, Draginje Vuksanović, Sava Kentere, Nemanje Batrićevića, Nebojše Mrvaljevića, što znači da Đukanović više nije neprikosnoveni gospodar političkih prilika ni u svojim redovima.

Kakva su vam zapravo očekivanja od predsedničkih izbora, ima li vaša koalicija šanse za pobedu?

- DF nema dilemu da će naš kandidat biti novi predsednik Crne Gore. Sama činjenica da nijedan od ostalih političkih subjekata još uvek ne zna ko će ih predstavljati, govori o našoj homogenosti, snazi i nastavku trenda rasta zabeleženog na nedavno završenim lokalnim izborima. Po svemu sudeći, na ovim izborima će biti najmanje tri kandidata: jedan mafije, jedan ambasada i jedan naroda. Upravo je kandidat DF izrastao iz potrebe crnogorskih građana da imaju predsednika koji će zastupati i braniti interese običnog čoveka umornog od daljeg ponižavanja države kojom upravlja mafija i pojedine ambasade. Zato i nemamo dilemu da će ovi predsednički izbori biti istinska prekretnica posle koje će pobedom kandidata DF Crna Gora otpočeti istinski proces demokratizacije i vraćanja samoj sebi.

Ima li mogućnosti da paralelno s predsedničkim budu održani i parlamentarni izbori?

- Ta mogućnost je isključena zahvaljujući pogrešnim kalkulacijama i politikanstvu predsednice Skupštine Danijele Đurović, koja je namerno raspisala izbore za predsednika 19. marta i tako sprečila svaku mogućnost da imamo objedinjene izbore. Nemam dilemu da je to uradila kako bi se produžila agonija poznata kao vlada Dritana Abazovića, jer je očigledno da Abazović i Joković žele da vladaju do iznemoglosti u tehničkom mandatu. Zato su i minirali dogovor o izboru vlade Miodraga Lekića, pošto više nikad neće biti u prilici da imaju ovoliku koncentraciju moći, a ispotcenzusnu podršku građana.

Rekli ste da će, nakon što napravite vladu u kojoj neće biti Dritan Abazović, Crna Gora povući nezavisnost Kosova. Je li to ostvarivo?

- Moj stav o povlačenju odluke o priznanju Kosova nije nikakva senzacija, jer se nalazi u programskim dokumentima Demokratske narodne partije, čiji sam predsednik. Ali više od programskih, važnije mi je ljudsko uverenje i opredeljenje, koje nikad neću promeniti, a to je da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. Takođe mi je jasno da DF ovu odluku može povući jedino ako bude osvojio apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima i bude dominantni konstituent buduće vlade. U nekoj novoj vladi sa Dritanom Abazovićem i strankama koje slušaju ambasade, a ne glas naroda, svesni smo da ne bismo imali konsenzus o povlačenju priznanja, ali svi oni koji planiraju koaliciju s nama treba da znaju da mi nećemo odustati od svojih ideoloških ubeđenja.

O bahaćenju crnogorskog lidera: Oglodao do kosti narod Crne Gore

Kako komentarišete poslednju u nizu afera - bahaćenje predsednika Đukanovića, koji je praznike proveo u luksuznom letovalištu Sent Moricu, gde samo jedno noćenje košta nekoliko hiljada evra?

foto: EPA

- Milo Đukanović je u ovih trideset godina naneo mnogo više štete Crnoj Gori nego što je ovo poslednje putovanje u Sent Moricu. Kad bih znao da se Đukanović više neće vraćati, podigao bih kredit i poslao ga u Polinezijski arhipelag, gde još postoje plemena koja upražnjavaju kanibalizam. Ali, poznajući Đukanovića, nemam dilemu da bi i njih oglodao do kosti kao što je to učinio s narodom Crne Gore.