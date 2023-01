"SRBIJA NE SME DA PADNE POD UTICAJ ZAPADA!" Koprivica: Moramo očuvati neutralnost, uprkos strašnim pritiscima NATO PROPAGANDE

Otkad je počeo rat u Ukrajini, u Srbiji su se probudile desničarske i ultradesničarske snage, koje su postale još glasnije i agresivnije u nametanju svoje politike.

Posebno su bučni u širenju ruske ratne propagande, pri čemu je prisutan sentiment Srba prema Rusima.

Gosti u jutarnjem programu dr Časlav Koprivica i Đorđe Vukadinović, politički analitičar govorili su o situaciji u našoj zemlji.

foto: Kurir tv

Aspekt istorijskog pokrića za ove buku "desničarskih" pokreta, izložio je Korpivica.

- Stigma desničarski i ultradesničarski potiču od onih koji se nalaze na levici, pa ono drugo smatraju nenormalnim. Nije bilo nijednog rata, ili da nismo bili na istoj strani sa Rusima, ili da nam oni nisu pomagali u ratu. Kada gledamo ratove iz 19. veka i ratova u 90-im godinama na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, imamo puno dobrovoljaca iz Rusije. Rusija je nama istorijski saveznik , bila je i danas jeste. Ne mora niko da ubeđuje Srbe da su im Rusi prijatelji, jer oni to jesu - započeo je i dodao:

- Čim se pritisci pojačaju na Srbiju oko sankcija i rešenja pitanja na KIM, kada god je pik pritiska na Srbiju, u našoj javnosti se pojavljuju priče o desničarima i ultradesničarima. Imamo situaciju da Srbiju ugrožava pritisak da se odrekne svoje teritorije i da uvede, suprotno svojim interesima, sankcije zemlji, koja je svojim vetom pomogla da sačuvamo KIM - rekao je Koprivica.

05:44 SRBIJA NE SME DA PADNE POD UTICAJ ZAPADA!

Sagovornik, Đorđe Vukadinović je dao svoj uvid u političku scenu u Srbiji.

- Vi ste strpali ovde i babe i žabe. Meni mnogo toga nije jasno. Sama tema kako je postavljena, prosto je iskrivljena od samog početka. Ovde nema strašne ruske propagande. S jedne strane ovo odgovara vladajućoj stranci, kako bi mogli da se predstave kao neko ko balansira na dve strane. Ne postoji mit o strašnoj ruskoj propagandi. Čak su i birači SNS-a 95 odsto, na strani Rusije. Zbog stranaca predsednik mora predstavljati neki balans - rekao je Vukadinović.

foto: Kurir tv

- Mi možemo da tepamo ovom ratu da je on operacija, kao što su u NATO agresiji, 1999. godine, tepali da je to intervencija i čak humanitarna akcija, ali ovo je rat, a država Srbija mora da bude neutralna. Mislim da je Rusija zadovoljna našom neutralnošću i niko ne traži da se mi svrstavamo na njihovu stranu. Izloženi smo NATO propagandi i to je prava tema, koja traži da se svrstamo na njihovu stranu - naglasio je.

Koprivica je ideje političkog zapada nazvao pokušajem da i Srbiju svrsta u svoj politički tabor.

- Ako pokušamo da budemo neutralni u ovom ratu izloženi smo pritiscima. Ovo je nesumnjivo istorijski rat. Kada neko od vas traži da se odreknete dela teritorije, da pristanete na gušenje Republike Srpske i da se odreknemo od Rusije koja nas je podržala, mi nećemo moći da ostanemo na sredini nego ćemo biti bliži njima, Zapadu. MI zaista moramo da ostanemo neutralni, uprkos strašnim pritiscima Zapada da budemo na njihovoj strani. Ako prestanemo da budemo saveznik Rusije, mi ne samo da ćemo ostati bez saveznika, nego ćemo ostati bez Kosova i Metohije - upozorio je Koprivica.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.