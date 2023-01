"ŽELE DA NAS VRATE U 90-TE!" Eksperti nakon obraćanja predsednika Vučića otkrili KOLIKI SU PROBLEM TAČKE 4 I 10 EVROPSKOG PREDLOGA

Prošlo je deset godina mira, stabilnosti i ekonomskog napredovanja, a sada se Srbija nalazi između čekića i nakovnja.

Nakon dolaska zapadne diplomatske petorke na stolu je ponuda koja našu zemlju dovodi u najteži položaj u proteklih nekoliko decenija.

Predsednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa petorkom obratio se građanima Srbije i otkrio kakva je upozorenja dobio. - Došla je petorka, predstavnici Nemačke, Francuske i Italije. U drugoj rečenici koja mi je saopštena, rečeno je "morate da prihvatite ovaj plan a ako ga ne prihvatite, jer mi smatramo da on mora biti prihvaćen de-facto, suočićete se pod jedan sa prekidom procesa evropskih integracija, pod dva, suočićete se sa zaustavljanjem i povlačenjem investicija, pod tri sa sveobuhvatnim merama u političkom i ekonomskom smislu koji će navesti štetu Srbiji" - rekao je Vučić. foto: Nemanja Nikolić

Prof. dr Zoran Milosavljević, Institut za političke studije, gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao obraćanja predsednika Vučića, ali posebno pretnje petorke o tome šta Srbija može izgubiti ako ne potpiše ovaj sporazum.

- Mogu da se setim kako je bilo 90tih godina. Nije bilo fleksibilnosti da se bilo šta kao država uradi. U prevodu, vi ste kao zatvorenik u jednom velikom prostoru. Sa jedne strane možete kroz prozor da vidite tu lepotu, ali ne možete u njoj da uživate. To znači vraćanje u 90te godine. Svi mi koji smo rasli tada znaju kako je to, bili smo poniženi do maksimuma. Videli smo koliko se radilo da se dođe do ovoga, sav ovaj trud bi bio uzaludan. Svi ovi sporazumi od Briselskog pa nadalje, svi su sročeni u ovih 10 tačaka - rekao je Milosavljević.

foto: Kurir Televizija

Potom se dotakao tačke 10 evropskog predloga.

- Ako pogledamo pogotovo 10. tačku gde se pominje neke zajednička komisija. Sve ono što je trebalo odavno da se sprovede, sada treba da se napravi zajednička komisija između njih i nas. Sada mi to uz njihovu dobru volju treba zajedno da sprovedemo. Dakle to je poniženje!

"Evropski" predlog Član 4 Strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Član 10 Strane će uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsedavati EU, koja će pratiti sprovođenje ovog sporazuma. Obe strane potvrđuju svoje obaveze za sprovođenje svih prethodnih sporazuma.

Milosavljević se potom dotakao i člana 4.

- Pominje se članstvo u međunarodnim organizacijama. Mi kao država treba da gledamo svoja posla i ne bi trebali da stavljamo veto na ono što oni žele da urade. Dakle, apsolutni pritisak i nemogućnost bilo kakve fleksibilnosti. A napominjem da je ovo naslovljeno kao predlog - istakao je Milosavljević.

foto: Kurir Televizija

Voditeljku Jelenu Pejović interesovalo je da li postoji mogućnost da se tačke promene.

Dragoljub Kojčić, politički filozof, smatra da je i dalje postoji prostor za to jer u političkom pregovaranju nikada nije ni jedna poslednja.

- Izvesno je da u metodologiji političkog pregovaranja, nikada nije ni jedna sasvim poslednja. Mi smo krenuli putem uspona koji nam je doneo kredibilitet u diplomatskim odnosima i Međunarodnoj politici. U regionu smo postali predmet zavisnosti jer svi koeficijenti idu na gore. Međutim, pre 10 godina kada je potpisan Briselski sporazum, a inače je parlament privremenih institucija na KiM i ratifikovao taj sporazum. Desest godina nema pomaka - rekao je

