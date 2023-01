"AKO NE PRIHVATITE OVAJ PLAN..." UŽIVO, PREDSEDNIK SE OBRAĆA NACIJI: Reč je o 3 ključne stavke!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije i saopštava najnovije informacije u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji.

Vučič je na početku razgovora najavio da neće govoriti o dnevnopolitičkim stvarima, a zatim se odmah osvrnuo na goruću temu o francusko-nemačkom planu.

- Svi smo prethodnih dana videli prvu verziju, koja se ne razlikuje mnogo od druge u različitim medijima tzv. franucsko-nemačkog plana, ali niko nije želeo da govori kontekstu, okolnostima i onome sa čime se Srbija suočava. Uvek je i više nego jednostavno pronaći bezbroj zamerki, a u ovom papiru ne možemo pronaći bilo šta čime bismo bili oduševljeni. U svim razgovorima sam učestvovao, još od momenta kada je na čelu Vlade bio Dačić, i to nikada ovako nije izgledalo. Postavlja se pitanje zašto? Činjenica je da su promenjene geopolitičke okolnosti, Evropa je u de facto ratu. Nema tolerisanja iskakanja u političkom smislu i sa druge strane, žele da u svom dvorištu, a i mi smo njihovo dvorište, sve bude kako oni žele. Postavlja se pitanje "šta je još doprinelo situaciji da se izađe sa ovako oštrim pristupom i dozom hitnostio d strane evropskih zvaničnika" - istakao je predsednik.

foto: Nemanja Nikolić

Vučić podseća na incidente koje Kurti izaziva kako bi pokušao Srbiju da uvuče u sukob.

- Posle izbijanja ukrajinsko-ruskog sukoba došlo je do problema za Srbiju. Svima smo na radaru jer nismo uveli sankcije, pa zbog stalnih incidenata koje je Kurti namerno izazivao. U Kurtijevo vreme je do sada bilo 287 incidenata. Samo u ovoj godini smo imali 10 incidenata. Imali smo ranjavanje Delevića, koji je stabilno, i želimo mu brzi oporavak. Srbima nije bilo dozvoljeno da glasaju, na refrendumimu, na izborima, pucano je na srpsku decu, napadali su nas, ali, stranci su više uznemireni jer je Rada Trajković sedela na klupici dva sata, nego što su deca ranjena.

- Oni su došli da nam predoče svoj plan i da nas upozore o onome što su stavili na papir. Što se tiče Srbije, mi nismo ništa nigde uradili. Nije upucan nijedan Albanac. Oni su došli da pokažu svoj plan, sve zemlje članice su prihvatile tja plan i pet zemalja nepriznavača zato što su im objasnili da u planu nema eksplicitnog priznanja samostalnosti Kosova, iako su prikrili činjenicu da postoji implicite obaveza da se ne protivi.

Predsednik je istakao da je plan postao novi pregovarački okvir, iako to još uvek nije saopšteno.

- Nama nema napretka ako ne budemo sarađivali sa Evropom. Postavlja se pitanje i strateški, šta je naša ideja oko Kosova? Pošto sve što smo čuli u dva dana jeste da sam ja izdajnik, kao da sam ja izdao Kosovo, u moje vreme. Ali, to da ostavimo po strani. Došli smo do toga, šta je to što mi možemo d auradimo? Oduvek sam smatrao da je zamrznuti konflikt najgore rešenje, smatrao sam da je kompromis najbolje rešenje. Svi oni dobrovoljni davaoci tuđe krvi, koji gvore da treba da prođe vreme, neka razmisle šta su dobro doneli Srbiji - naveo je Vučić.

foto: Nemanja Nikolić

Predsednik je podsetio na svoj stav da je zamrznuti konflikt "najgore rešenje" i da ćemo bez kompromisnog rešenja imati ranjavanja Srba dnevnom nivou.

Sastanak sa velikom "petorkom"

- Došla je petorka, predstavnici Nemačke, Francuske i Italije. U drugoj rečenici koja mi je saopštena, rečeno je "morate da prihvatite ovaj plan a ako ga ne prihvatite, jer mi smatramo da on mora biti prihvaćen de-facto, suočićete se pod jedan sa prekidom procesa evropskih integracija, pod dva, suočićete se sa zaustavljanjem i povlačenjem investicija, pod tri sa sveobuhvatnim merama u političkom i ekonomskom smislu koji će navesti štetu Srbiji". Dakle citirao sam, tri puta mi je to ponovljeno. Ssvaki put sam na to veoma snažno reagovao što vidim da je već napisano u pojedinim izveštajima u Evropi - rekao je Vučić i dodao:

- Moj posao je bio da brinem o državi, i da mi ne biste govorili da je Srbija nešto prihvatila. Ja sam jasno rekao, ali nemojte brinuti, svi znate o čemu govorim. Znamo šta je za Srbiju neprihvatljivo. Mora da se formira ZSO i moramo na tome da radimo. U principima postoje ciljevi, pun nadzor u obrazovanju, pun nadzor u koordinisanju urbanog i ruralnog, sprovođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti. I do toga da imate jasnu odredbu koja govori o pravu republike Srbije da finansira funkscionisanje i rad ZSO.

Predsednik ističe da ne postoji više nikakav racionalni pristup u rešavanju problema.

- Isteklo je vreme za razum, toga se bojim. Šta god da sam izgovorio zasnovano na činjenicama i iznosio, shvatio sam da je isteklo vreme za razum. Niko ne želi da me sluša. Nikoga od nas. Oni imaju svoju agendu i to je poraz Rusije. I u toj agendi sve što se nađe na putu biće počišćeno. Kada im kažem "ljudi mora da ide prvo ZSO", oni kažu "jeste, ali vidite da nije realno". Postoji jedna stvar za koju sam izrazio zabrinutost i rezervisan i shvatio sam da od toga neću odustati. Mogao sam sad narodu i da prećutim ovo. U polušoku sam shvatio da više nikakvi argumenti ne prolaze. Znam da ćemo sa tim morati da se suočimo, i zato moramo da pokrenemo razgovor unutar društva. Da li sam mogao da kažem, u jednom trenutku, "izađite napolje" mogao sam, ali hoću da ljudi znaju koje su posledice. Bilo bi pitanje nedelje kada bi nam bio ukinut bezvizni režim sa EU. Zatim da nema više investicija za Srbiju.

Podsetimo, danas je održana sednica Vlade Srbije s početkom u 11 časova, a na poziv predsednice Vlade Ane Brnabić, sednici je prisustvovao predsednik Vučić.

Sednica je završena posle skoro dva časa. Vučić je premijerku Brnabić i ministre informisao o razgovorima oko Kosova i sastanku sa međunarodnom "petorkom", koji je održan u petak.

