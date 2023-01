AMBASADA U PRIŠTINI INICIRALA SASTANAK: SAD ubrzavaju formiranje ZSO?

Američka ambasada u Prištini pozvala je političke stranke na Kosovu i Metohiji na zajedničku diskusiju o formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO) koja je zakazana za 31. januar. No, analitičari ukazuju da ovu inicijativu treba uzeti s rezervom jer bi mogla biti pokušaj umanjenja ugovorenog statusa Zajednice.

Namere

foto: Profimedia

Naime, kako je najavljeno, tema razgovora na sastanku, koji je inicirao američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer, biće pitanje osnivanja ZSO, a očekuje se da će u diskusiji učestvovati i druge diplomate. Takođe, saopšteno je da će američki ambasador na diskusiju pozvati i članove civilnog društva na KiM.

Iako bi ovo mogao da bude pokušaj ubrzanja formiranja ZSO, postoji bojazan i od ne baš dobrih namera SAD po tom pitanju.

Sprovesti dogovoreno

foto: Kurir

- Sporazum o formiranju ZSO je zaključen između evropske zajednice, Srbije i predstavnika Prištine i oni su dužni da to realizuju. Evropska unija je ta koja treba eventualno i da kažnjava Prištinu za neizvršavanje te obaveze. Činjenica da se sada umesto EU pojavljuje Amerika da sprovede implementaciju te odredbe, može da bude iz različitih razloga. Naime, to bi mogla da bude ispomoć Amerike zapetljanoj EU, koja se nije snašla u tom svom posredovanju, ali to mešanje može da sadrži i nešto drugo - da sada kroz razgovor s tim prištinskim strankama pokušavaju da iskristališu nešto što bi bilo manje od statusa ZSO koji je ugovoren. Moramo svakako da gledamo s rezervom ovo mešanje SAD, da nije u pitanju još jedan način razvodnjavanja obaveze koju je preuzela Priština - smatra bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović. I. Ž./ Foto/Source:Profimedia