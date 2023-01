FRIDRIH EBERT U PONEDELJAK OBJAVLJUJE PREDLOG STATUTA ZSO! Analitičari: Umanjuju se prava Srba, ta NVO je samo nečiji izvođač

Predlog statuta Zajednice srpskih opština (ZSO) koji je sačinila nemačka fondacija "Fridrih Ebert" biće javno predstavljen u ponedeljak, ali su detalji već procurili u javnosti. Sagovornici Kurira ocenjuju da taj predlog nije povoljan po Srbiju, odnosno srpski narod na KiM, te dodaju da je ovo samo pokušaj da se umanji značaj ZSO i da se ona svede na format daleko manji od onog koji je dogovoren Briselskim sporazumom.

Promenili ime

Fondacija "Fridrih Ebert" je u predlogu statuta otišla toliko daleko da je čak promenila i ime ZSO, tako da je sada naziva - "Asocijacija opština u republici Kosovo u kojima je zajednica kosovskih Srba većina", a već u prvom članu, od ukupno 18, naglašava se da je "Zajednica pravno lice koje se osniva na osnovu ustava i pravnog sistema tzv. republike Kosovo". Dalje se navodi da je ovaj mehanizam uspostavljen na osnovu Zakona o potvrđivanju Prvog sporazuma o principima za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Ističe se i da Zajednica ni na koji način neće zameniti niti narušiti ustavnost i odnose između centralnih i lokalnih vlasti na Kosovu, a navedena su i ovlašćenja koja će Zajednica imati, te njena struktura.

Bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović smatra da je fondacija "Fridrih Ebert" samo nezvanični vršilac tuđih poslova, tj. neko sa strane ko pokušava da vrši tuđe poslove onako kako mu je zatraženo.

- U ovom slučaju to je EU, koja je dužna da prisili Prištinu da izvrši doslovno ono što je dogovoreno. Kako EU to do sada nije uradila, niti ima nameru da uradi kako je dogovoreno, već počinju da u nekim izjavama daju vrednost prištinskom prigovoru da ZSO mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, koji ne dozvoljava bilo kakve nacionalne zajednice, sada to preko drugih pokušava da izmeni. Ovo što "Ebert" radi nije ništa drugo nego zbir svega onoga što se na Zapadu misli i želi da nam se proda, a to je ZSO umanjena na značaju. Jednostavno, ovo je pokušaj podvale i ne zaslužuje ni komentar Srbije, a kamoli da se o tome raspravlja - kaže Jovanović za Kurir.

foto: Kurir

Bezvredno

Da ovaj predlog predstavlja samo još jedan pokušaj da se minimizira značaj ZSO, smatra i Milan Ivanović, nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica.

foto: Beta Saša Đorđević

- Nije na nemačkoj nevladinoj organizaciji da se bavi pitanjem Kosova i da preuzima posao upravljačkog tima i da ruši na taj način Briselski sporazum, jer su dogovoreni principi o izradi statuta, cele agende formiranja ZSO, i to je pripalo u nadležnost upravljačkom timu, koji je već dao taj statut, a koji, pod uticajem Nemačke, ne želi da predstavi EU. Tako da je njihov predlog potpuno neligitiman, nelegalan i bezvredan za nas i sigurno je da će biti odbačen i od Srba na KiM, naših relevantnih institucija, kao i od naše države, tj. zvaničnog Beograda - kazao je Ivanović.

Dragiša Mijačić Slovačka, Grčka i Rumunija će priznati Kosovo Koordinator radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije za poglavlje 35 Dragiša Mijačić izjavio je da francusko-nemački sporazum ima i za cilj da se stvore elementi da "Slovačka, Grčka i Rumunija priznaju Kosovo". Kako je rekao, ne zna se kako će Španija i Kipar reagovati.

Danijel Server se opet oglasio Ponovo osporio pravo Srba na ZSO Osnivanje ZSO ponovo je osporio američki ekspert za Balkan Danijel Server. On je naveo da ZSO nije bilo u osnovnoj verziji nemačko-francuskog predloga. Komentarišući za bečki dnevnik Standard da je Srbija tražila da ZSO mora što pre da bude formirana i da je Kvinta izašla u susret zahtevu Beograda u drugoj verziji predloga, Server govori o "sumnjivom dodatku", s jedne, i "važnim nedostajućim elementima", s druge strane. - Sigurno je da bi Beograd mogao da koristi Zajednicu da vrši kontrolu, ali Beograd već kontroliše i finansira većinske srpske opštine preko Srpske liste - rekao je Server.

Britanska poslanica Ne treba nam RS na Kosovu Ališa Kerns, britanska poslanica koja je na čelu Komiteta za spoljne poslove parlamenta Britanije, reagovala je na francusko-nemački predlog za Kosovo. - Veoma sam zabrinuta zbog implikacija predloga iz člana 7. Niko ne bi trebalo da pokušava da učvrsti, a kamoli da namerno kreira bilo koji oblik "samouprave" po etničkim linijama na Balkanu. Ne treba stvarati entitet u stilu Republike Srpske - navela je ona na Tviteru.

Ivana Žigić