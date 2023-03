NEOBIČAN TENDER! OVO PLAĆAMO 7,5 MILIONA! Basta poslovnu dokumentaciju Ministarstva privrede daje na čuvanje PRIVATNOJ FIRMI

Ministarstvo privrede, na čijem čelu je Rade Basta, raspisalo je pre dva dana u najmanju ruku čudnu javnu nabavku vrednu 7,5 miliona dinara, odnosno oko 64.000 evra, i to za - usluge skladištenja poslovne dokumentacije!

Prema podacima objavljenim na Portalu javnih nabavki, konkurs je otvoren do 13. marta, a nabavka je pokrenuta 2. februara ove godine. U opisu i specifikaciji predmeta nabavke navodi se da je za trenutnu količinu dokumentacije potrebno 10.500 kutija za skladištenje, ali da se "broj kutija može povećavati li smanjivati tokom trajanja ugovora".

Uslovi

- Usluge obuhvataju da: od korisnika usluga o svom trošku preuzme dokumentaciju (dolazak i pakovanje dokumentacije u arhivske kutije, koje se obeležavaju jedinstvenim barkodom, uz izradu specifikacije arhivske kutije koja sadrži popis njenog sadržaja), da od korisnika usluga o svom trošku transportuje preuzetu dokumentaciju namenskim vozilima za siguran i pouzdan transport, da primljenu dokumentaciju čuva na način predviđen konkursnom dokumentacijom i da preduzima potrebne mere radi njenog očuvanja u primljenom stanju - navodi se u konkursnoj dokumentaciji i dodaje:

- Da izvrši konverziju dokumenata u digitalne slike, kojima se lako pristupa i lake su za pretraživanje, kao i da omogući skeniranje tražene dokumentacije i dostavljanje iste elektronskim putem, da vodi evidenciju o izvršenim uvidima i dostavljanju dokumentacije i da o tome dostavlja korisniku usluga mesečne izveštaje. Da ne upotrebljava, ne koristi, niti na bilo koji drugi način raspolaže dokumentacijom korisnika usluge, da sva saznanja do kojih dođe u radu s dokumentacijom čuva kao poslovnu tajnu i da ih ne saopštava trećim licima.

Niz problema koji se otvaraju jedan za drugim

Dragan Dobrašinović, bivši predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija, kaže za Kurir da "od početka do kraju u ovoj nabavci postoji niz problema koji se otvaraju jedan za drugim".

- Mogu da shvatim da Ministarstvo privrede možda nema dovoljno prostora da skladišti svu dokumentaciju, jer su te količine papira nekada zaista ogromne, iako je danas većina toga u elektronskoj formi. Ali ovde moraju jasno da se definišu uslovi: ko i kako može čuvati ta državna dokumenta, jer neko lako može doći u privilegovan položaj i imati uvid u nešto što ne treba, i može doći do zloupotrebe. Država mora da ima jasan pristup i nadzor nad prostorijama gde će se to čuvati. Da li će se to čuvati u sefu ili u nekom memljivom podrumu? Često se neracionalno raspolaže objektima u vlasništvu države, pa dolazimo u situaciju da sada moramo svi da plaćamo 64.000 za skladištenje dokumentacije - kaže Dobrašinović.

Ministartsvo privrede Nema poverljivih dokumenata Iz Ministarstva privrede kažu da je donošenjem zakona o privatizaciji, formirana Agencija za privatizaciju, te da su oni od 2016. godine preuzeli od Agencije prava i obaveze. - Veliki broj dokumentacije mora da se po Zakonu o arhivi i arhivskoj građi čuva 20, 30 godina, a najveći broj i trajno. Ministarstvo privrede je od 1. februara 2016. preuzelo od Agencije prava i obaveze, predmete opremu i arhivu. Ministarstvo je preuzelo i postojeću dokumentaciju kao i ugovor o skladištenju iste zaključen između Agencije i Data outsourcing centre doo br. 1-10/16 od 18. januara 2016. godine. Napominjemo da u okviru dokumentacije koja se skladišti nema kvalifikovanih poverljivih dokumenata i da smo u slučaju Zahteva za informacijama od javnog značaja u obavezi da svakom ko podnese zahtev učinimo dostupnim ovu dokumentaciju - navedeno je u odgovoru.

