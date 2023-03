"SRPSKA DIPLOMATIJA POKAZALA OGROMNO UMEĆE!" Barac: Od Briselskog sporazuma vođena mudra politika i sada nema govora o priznanju

Dani koji predstoje mogli bi da budu ključni u rešavanju odnosa Beograda i Prištine. Nakon sastanka u Briselu i razgovoru o evropskom planu za normalizaciju odnosa, obe strane će narednih 150 dana raditi na implementacionom planu. Očekuje se i šatl diplomatija od evropskih i američkih zvaničnika, a iskusni upozoravaju na to da - u pregovaranju ima jedno nepisano pravilo, a to je: "đavo je u detaljima".

Međutim, detalji i u ovom trenutku nisu najjasniji, iako je sada već obelodanjeno svih 11 članova francusko-nemačkog predloga. Kritičari ističu kritične tačke, predsednik države Aleksandar Vučić kaže da neće da implementira priznanje nezavisnosti i tzv. Kosovo u Ujedinjenim nacijama i navodi da će razgovora biti još mnogo.

Da kompromis znači "svako će biti pomalo nezadovoljan" potvrđuje i sam sadržaj predloga, a da nije sve tako pozitivno i za onu drugu stranu i Aljbina Kurtija, dokazuju i veoma oštre kritike na njegov račun ukoliko bi prihvatio ovaj predlog. Prištinski političari su besni što u predlogu ne stoji priznavanje nezavisnog Kosova, a ističući i druge, za njih manjkavosti, plan nazivaju degradacijom.

O tome šta se može očekivati od daljeg toka pregovora u emisiji Usijanje govorili su Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Privremenog Izvršnog veća Kosova i Metohije i Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost.

- Mislim da ovaj predlog nikome nije sasvim jasan. Ima tu mnogo krivina i začkoljica koje na tom putu stoje. Ja sam često reagovao, jer u ovim razgovorima svi krenu od te treće i četvrte tačke, a to je deseti sprat, a mi smo još uvek u prizemlju - smatra Anđelković.

Barac je istakao da je za vođenje pregovora u ovakvim uslovima bilo potrebno ogromno diplomatsko umeće koje je Srbija i pokazala.

- Mislim da čak zarez, a ne jedna reč mogu promeniti sve. Mnogo je važno da istaknemo da je trebalo ogromno diplomatsko umeće da bi se kretalo u ovim okvirima, a da se ne povrede nacionalni interesi. Treba uzeti u obzir da je Aljbin Kurti sebi stalno dizao lestvicu i govorio da neće nikad biti ostvarena ZSO i da je insistirao na priznanju, a sada vidimo da nema govora o priznanju tzv. države Kosovo - rekao je Barac i dodao:

- Vašington je zahvaljujući našoj diplomatiji promenio narativ. To još uvek ne prati Brisel, a posebno Berlin. Zato je vežno što je Eskobar rekao da nema govora o međusobnom priznanju i da se ide u formiranje Zajednice srpskih opština i to će verovatno biti prvi korak. To znači da smo mi pametno smo koristili vreme od Briselskog sporazuma do sad zbog čega je Vašington postao naš partner.

- Ne treba da nasedamo na provokacije opozicije koja govori da je ovo izdaja, a nije u stanju da sagleda širu sliku. U ovom trenutku imamo diplomatsko rukovodstvo koje može da nadmudri neprijatelja kao što je to mogla srpska vojska u Boju na Kosovu 1389.

Anđelković je osudio ponašanje opozicije koja optužuje srpsku vlast za izdaju.

- Naš narod voli da krupnim rečima opisuje nešto što ne postoji. To je nekako ušlo u kolokvijalnu komunikaciju. Naslušao sam se svačega. Ne zna se da li je strašnije kada govore o izdaji ili kada kažu da ZSO ništa ne važi. Taj koji to kaže bio je 2008. predsednik kada je proglašeno nezavisno Kosovo. Pa su on i Jeremić prebacivali nadležnost na Evropsku uniju i onda je to preuzeo Euleks kojeg čine sve zemlje koje su priznale Kosovo. Skinuta je nadležnost sa Unmika gde ga bar polovina zemalja nije priznavala. Da ne govorim o formiranju graničnih prelaza. Što se mi onda čudimo što od Jeremića čujemo termine koji su potpuno suludi - rekao je Anđelković i dodao:

- Kada je reč o ovima iz Zavetnika, Dveri i Novoj DSS to je logika onih koji su priželjkivali da Vučić to potpiše da bi izveli narod protiv njega, ali narod nije lud. Njih ne interusuje Kosovo i Metohija, njih interesuje Vučić. Oni bi zbog toga slavili, a ne zbog toga da li će Kosovo biti u sastavu Srbije ili neće.

