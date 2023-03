ZAŠTO JE FORMIRANJE ZSO NAJVEĆI STRAH KOSOVSKIH ALBANACA? Matović o nemačkom povlačenju priznanja: Dobro je da ima TAKVIH GLASOVA

Poslanici Alternative za Nemačku u Bundestagu podneli su zahtev u kojem traže da Berlin povuče priznanje tzv. Kosova.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Ovo je i tema u jutarnjem programu Redakcija o kojoj su mišljenje dali Nemanja Zavišić, iz Centra za drutšvenu stabilnost i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

Matović smatra da su ovo povoljne prilike za Srbiju i da je gorepomenuta partija jedna od boljih u Nemačkoj.

- Oni su ozbiljna politička partija. Ovo neće dobro rezonovati ni sa jednom drugom partijom, i biće odbijeno. Ali je važno da jedna partija koja je veoma razvijena u Nemačkoj, nosi ovaj pozitivni stav. Veoma nas raduje što postoji jedna ovakva partija koja će zauzeti naš stav tamo, i korisno da može da se čuje naša strana priče - kaže Matović.

foto: Kurir tv

Kako se predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo na ove inicijative, rekavši da ovo nije realno i da Nemačka neće povući priznanje Kosova i Metohije - Zavišić, se izjasnio sledećim izlaganjem.

- Mislim da nam u suštinskom smislu ovo ne olakšava. Treba imati u vidu da Nemačka nije suverena država, i na njenoj teritoriji se nalazi više od 30.000 američkih vojnika. Od Srbije se ne traži priznanje "Kosova" kao nezavisne države, nego je cilj kako privoleti Srbiju da prizna "relanost na terenu", što je opet isto. Od Srbije se to više ne traži, nego se češće upotrebljava termin "normallizacija odnosa", i Srbija i jeste za to - za pregovore i to prema Rezoluciji 1244 - kazao je Zavišić.

foto: Kurir tv

Jedino što je Srbija prihvatila je razgovor sa albanskom stranom, i Zavišić to ističe kao najviše od trenutne "diplomatije" sa Albancima.

Formiranje ZSO i retorika koja je sve uvreženija u aktuelnoj srpskoj politici - Matović smatra obavezom, ali upozorava da ne treba da se radujemo, jer Zapad ne želi Srbiji ništa dobro.

- Naša diplomatska ofanziva je izborila tako nešto i oni sada moraju da se obavežu da obaveze ispune. Mi ne treba da se radujemo ni da prihvatimo da Zapad nama želi išta dobro. Iza ovog zahteva kao što piše u predlogu sporazuma, postoji niz sporazuma koji će nam tražiti da potpišemo, a možete onda, tek, misliti šta nas tek čeka da bismo ušli u EU. Mi, nakon što smo ispunili sve tačke Briselskog sporazuma, i bili oni koji su bili racionalna strana, oni nas sada nagrađuju daljim pritiscima! - naglašava Matović i dodaje u nastavku:

- Koliko god da albanska strana bude nakaradna - mi nećemo imati partnera u EU da nas zaštiti, tako da moramo da insistiramo da se sve ovo realizuje na terenu - kazao je Matović, misleći na formiranje Zajednice srpskih opština.

02:29 Formiranje ZSO paralela sa Republikom Srpskom ?

Zbog čega je stalno insistiranje na paraleli između ZSO i Republike Srpske i šta je tu toliki problem? - pitanje je koje je postavila voditeljka Olja Lazarević Nemanji Zavišiću.

- Oni žele etničko čisto Kosovo i Metohiju bez Srba. To pokazuje da je Zso ključna za opstanak Srba, i oni je vide kao pretnju. Meni je žao što u Beogradu imamo stranke koje su protiv formiranja ZSO. Svugde postoji, čak i na Zapadu, koncenzus, da ona mora da se formira - rekao je Zavišić i naglasio da je to uslov svih uslova.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.