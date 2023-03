PROTEST SRBA U JOŠANICI: Prelilo je čašu, biju nam decu, ne možemo to više da trpimo!

Posle brutalnog napada patrole kosovske policije na dvojicu mladića srpske nacionalnosti u Jošanici kod Leposavića, meštani su se danas okupili na mirnom protestu sa kojeg su poručili da se ne osećaju bezbedno otkako su u njihovom kraju raspoređeni specijalci i traže njihovo povlačenje.

Na protestu u Jošanici trenutno je oko 200 meštana iz Jošanice, ali i okolnih mesta koji su zabrinuti za svoju bezbednost jer su prebijanja kosovskih policajaca postala učestala, prenosi Kosovo online.

Traže da se povuku specijalci koji svakodnevno predstavljaju opasnost po njih jer, kako kažu, od njihovog dolaska oni se ne osećaju bezbedno već ugroženo, a sada su na red došla i deca.

Aleksandra Bošković, sestra jednog od mladića koji je napadnut, kaže da je njegovo zdravstveno stanje trenutno dobro s tim što psihički ne zna koliko će moći i za duže vreme da se oporavi.

- I moj brat i povređeni Lazar, njihove fizičke posledice nisu toliko opasne kako je moglo da bude u odnosu na situaciju. Ali psihičke ne znam. Danas smo se ovde okupili da bismo pružili podršku mom bratu, porodici i povređenom Lazaru i njegovoj porodici - kazala je za Kosovo online.

Zahvalila je svima koji su na skupu i izrazila nadu da će ih biti u još većem broju kako bi dobili još podrške.

- Želim da čuju svi šta se ovde dešava, ovim putem prolazim svakog dana sa decom kada idem do bake i posle ovoga verujte mi više nisam slobodna i ne mogu više da prođem sa tom slobodom kao što je to nekada bilo. Želim javno da se obratim medijima i da uputim poziv predsedniku Aleksandru Vučiću za pomoć u ovoj teškoj situaciji i da vidi šta se ovde zapravo dešava. Do sada je bilo napada u enklavama, sada su prešli i na nas - kazala je Boškovićeva.

Ističe da svako može biti napadnut i kaže da tu prolaze majke, sestre, žene.

- Ovde je prohodan put jer ima i rudnik, ljudi prolaze jer idu na posao, žene odlaze na posao, znači tu idu i deca. Da li smo mi sada slobodni da pustimo našu decu ovde, nismo, nažalost više nemamo tu slobodu kretanja. Još jednom apelujem na predsednika da nas podrži, da nam se obrati i pomogne jer mi od letos ne znamo šta je miran san, a pogotovu od preksinoć - kazala je Bošković, prenosi Kosovo online.

Meštanin Goran Vukojević istakao je da to što se desilo nije samo jedan incident, već je poslednja kap u čaši.

- Ovo je prelilo, da biju našu decu, mi ne možemo više da trpimo. To poručujem našim vlastima, predsedniku Vučiću, EU, međunarodnoj zajednici, Kforu da suzbiju ove teroriste. Oni su teroristi bez obzira što su u unuformi, oni su bili decu bez razloga, ta deca su šetala svojim selom, oni su ih presreli i lažno optužili da su šverceri, mi nemamo zaštitu, to svi moraju da znaju - kazao je Vukojević.

Dodaje da oni moraju sami da se organizuju bez obzira na politiku, bez obzira na sve.

- Ako se ovako nastavi, ode nam sve, mi ovde ili da se sami organizujemo kao nekada i da mi njih presrećemo, ali mi nećemo to, mi hoćemo ljudi mirno da živimo, mi smo domaćini ljudi. Ovde nema terorista, nema kriminalaca, neka rade svoj posao svi, ali narod ne sme da diraju - poručio je, navodi Kosovo online.

Navodi da su svi tu rođaci i da su napravili miran protest, a da ne znaju šta će i kako ubuduće.

- Mi moramo da opstanemo ovde, pozivam sve ljude da se ne demorališu, pozivam državu Srbiju da nas ne zaborave, da nas podrže, da stanu u našu zaštitu. Međunarodna zajednica podržava fašizam jer ovo što se dešava ovde nad Srbima je fašizam. To nisu policajci, to su kriminalci, teroristi, biju decu. Gajiš ga od kilo mesa, pošlo niz put i sretne ga neko izvuče i tuče, ne daju nam da budemo Srbi. Ovo je strašno šta nam se dešava - zaključio je Vukojević.

