DEMAGOZI! Desničarska opozicija preti blokadom Srbije, a ne nudi realno rešenje za Kosovo

Glasna i rušiteljski raspoložena manjina desničarskih partija krenula je u opasnu antidržavnu akciju. Nezadovoljni što je država pokazala otvorenost i spremnost da se uhvati ukoštac s višedecenijskim problemom i pruži šansu kompromisnom rešenju za Kosovo i Metohiju, stranke s nacionalnim predznakom videle su u tome šansu da zarade neki politički poen.

Ne nudeći nikakvo rešenje, stranke desne orijentacije su se ad hok ujedinile i u svom ekstremističkom zamahu prete protestima i blokadom cele Srbije. Umesto konstruktivnosti u izuzetno važnom i osetljivom momentu po našu zemlju, ove snage pokazale su isključivo destruktivnost.

Pucanj u prazno

Kako drugačije razumeti otvoreni poziv na rušenje države.

- Pozivamo građane da zajedničkim snagama svih koji su protiv ove vlasti i francusko-nemačkog sporazuma, u petak, 24. marta, u 12.44 blokiramo sve institucije u državi, počevši od gradskih i opštinskih uprava do Vlade Srbije. Toga dana obeležićemo godišnjicu početka NATO bombardovanja u svim gradovima i opštinama gde će se održati blokade i pozvati na još veće nacionalno okupljanje oko zahteva da Vučić mora da ode - navodi u svom pozivu lider Dveri Boško Obradović.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da će se najava desničara neslavno završiti, jer je retorika o navodnoj izdaji infantilno koketiranje s biračima. On napominje da je mesto za ovu temu u parlamentu, a ne na ulici.

foto: Kurir televizija

- Posmatranje čitavog tog procesa iz perspektive najboljeg nemogućeg rešenja je čista demagogija i guranje Srbije u još veće probleme, a ionako ih ima previše. Kao i u ranijim pokušajima, neće biti ništa ni od ovoga. To je pucanj u prazno. Ne postoji kritična masa u društvu koja bi dala legitimitet tim zahtevima. Nema tu nijednog konstruktivnog predloga niti alternativnog plana. Postoji plan da se odbije, da se ustane od stola, prekinu pregovori i to je sve. Da Srbija protestuje, a od tog protesta ne bi bilo ništa, osim što bi Albanci mogli da u diplomatskom smislu trijumfuju. Da promenimo okolnosti vezane za pregovore, ne možemo. Da pretimo i ustajemo od stola, možemo, ali na to se niko neće posebno osvrtati. Dali bismo alibi za neku vrstu političke i svake druge izolacije. A već smo videli kako izgleda devedesetih godina taj put - upozorava Stanković.

Nemaju alternativni plan

Na pitanje Kurira šta je rešenje ako nisu razgovori na kojima Srbija insistira, Obradović kaže:

foto: Kurir televizija

- Ne može se dati šansa kršenju Ustava i odricanju od KiM. Francusko-nemački ultimatum obavezuje Srbiju da se više ne protivi ulasku lažne države Kosovo u sve međunarodne organizacije. Šta je to drugo nego indirektno priznanje kosovske nezavisnosti? Rešenje je da se pregovori vrate u Savet bezbednosti UN, gde imamo saveznike u Rusiji i Kini, dok u Briselu nemamo prijatelje. Ne postoji narod ni država na svetu koji bi se odrekli svoje teritorije, pa to ne smemo ni mi.

Lider Novog DSS Miloš Jovanović je za promenu spoljne politike Srbije - bez članstva u EU, ali za bolju saradnju sa Unijom.

foto: Ana Paunković

- Ne može da se da šansa nečemu što podrazumeva priznanje secesije naše južne pokrajine, a upravo to sadrži takozvani francusko-nemački predlog, što je, uostalom, krajem januara potvrdio i sam Aleksandar Vučić. I ovde dolazimo do suštine, ne može i Kosovo i Evropa. Zato je potrebno modifikovati spoljnopolitičku orijentaciju zemlje. Cilj mora biti što bolja saradnja sa EU, ali bez članstva. I ne treba se plašiti te promene. A što se naše južne pokrajine tiče, moramo se prvo držati Ustava i Rezolucije 1244 kao okvira, mora se takođe prestati s politikom stalnih ustupaka Prištini, potrebno je istinski i efikasno raditi na jačanju srpskog korpusa na KiM kroz razne vidove pomoći i podrške, kao što je potrebno nastaviti s politikom povlačenja priznavanja na međunarodnom planu. Konačno, potrebno je u svakom trenutku garantovati bezbednost srpskom narodu u južnoj srpskoj pokrajini. Ništa od ovoga nije lako sprovesti i zahteva od nas da budemo izuzetno odgovorni i izvrsni. Možda zahteva da napravimo i neku žrtvu kada je u pitanju naš komfor, ali nema druge. Ili ćemo biti narod ili ćemo prestati to da budemo.

Predsednica Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da evropski predlog ne predstavlja rešenje, nego stvara problem.

foto: Printskrin / You Tube

- I to problem najveći od svih do sada, s dugoročnim štetnim posledicama. Srbiji se predlaže jedan oblik državnog i istorijskog samoukidanja. Ne može se pregovarati o nečemu čemu je krajnji ishod stvaranje krnje države od Republike Srbije. Ovo nije pregovarački nego ucenjivački proces. A na rešenju se može raditi od onoga trenutka kada eliminišemo ono što nas negira kao državu, a to upravo čini plan Berlina - kaže ona.

