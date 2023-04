BASTA OPET NAPRAVIO GAF, A EVO ŠTA NA TO KAŽE ŠEF KOALICIJE SPS-JS: Dačić za Kurir i o poseti Centralnoj Aziji i BESU Albanaca!

Poseta Ivice Dačić, prvog potpredsednika Vlade i šefa diplomatije zemljama Centralne Azije naišla je na negodovanje u Prištini, zbog čega je oštro reagovao i njegov šef kabineta Nikola Nedeljković, koji nije oćutao na napade Bljerima Velje, šefa kabineta kosovske predsednice Vjose Osmani.

Na pitanje zbog čega je ova diplomatska turneja toliko razljutila Albance i izvela ih iz takta, Dačić je u razgovoru za Kurir po povratku iz Centralne Azije rekao da su "verovatno mislili da su te zemlje njihovi blanko saveznici".

- Ne znam u kom svetu žive ti ljudi kad misle da oni treba da određuju Srbiji i njenom ministru spoljnih poslova gde može da putuje, a gde ne može. Ova moja poseta državama Centralne Azije ih je teško zabolela, jer su verovatno mislili da su te države njihovi blanko saveznici, da Srbija kod njih nema šta da traži i da nam je čak zabranjeno da tamo putujemo. Ali oni čak i ne znaju da centralnoazijske države koje sam posetio ne priznaju Kosovo i ne podržavaju njihovo članstvo u međunarodnim organizacijama. Toliko je teška njihova opsednutost da ne znaju ni osnovne činjenice, a naročito im je teško što njihovo međunarodno priznanje ne da ne napreduje, već nazaduje. Da budem iskren, malo vremena smo posvetili Kosovu, jer je njima oko toga sve jasno i neće priznati Kosovo. Cilj moje posete je da pokrenemo saradnju sa zemljama Centralne Azije, jer tamo nikada nismo bili prisutni.

Šta je najvažnije dogovoreno?

- Ovo je prvi put da je neki ministar spoljnih poslova posetio Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan i po tome ova poseta jeste istorijska. To su naši prijatelji, njihove ekonomije se snažno razvijaju i pripadaju delu sveta koji dobija izuzetan geopolitički značaj, što sve zajedno otvara vrata da sarađujemo mnogo više nego do sada. Mi ćemo tu priliku da iskoristimo, jer imamo prijatelje u svim tim državama, oni podržavaju naš suverenitet i teritorijalni integritet i delimo iste stavove po mnogim pitanjima. Trebalo je i ranije, ali ovo je pravi trenutak da Srbija i države Centralne Azije uđu u novu eru svojih odnosa. Od svih sagovornika, a to su bili najviši državni funkcioneri, dobio sam prijateljska uveravanja da sa Srbijom žele da sarađuju na svim poljima i ja to vidim kao našu veliku šansu. Predsednik Aleksandar Vučić smatra da je to za nas veoma važno i u dogovoru s njim sam i išao u posetu.

foto: Zoran Vujasinović / Ministarstvo privrede

Nije prvi put da se, dok ste na službenom putu, ovde desi neki politički skandal. Navodno se, prema pisanju Novosti, Rade Basta pred misijom MMF žalio zbog neuvođenja sankcija Rusiji i pitao se zbog čega predsednik Vučić to koči. Navodno je i premijerka Brnabić rekla da će od vas tražiti da rešite to s Bastom i da se on adekvatno kazni. Šta ćete da joj kažete? Treba li da bude sankcionisan?

- Mi imamo vrlo jasnu politiku da ne podržavamo narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine i nećemo uvoditi sankcije Rusiji, i to je naš stav još od marta prošle godine, definisan u odlukama Saveta za nacionalnu bezbednost. Ništa se u tom stavu do danas nije promenilo. Svi članovi Vlade moraju da se pridržavaju takve politike. Kao prvi čovek koalicije kojoj pripada i gospodin Basta, razgovaraću o tome s našim koalicionim partnerima i o daljim potezima prema njemu. Inače, dok sam bio na putu, video sam i dva nova opoziciona "bisera". Prvi je istup Dveri, koji su napali MSP da spava povodom sednice SB UN o KiM, a i detetu je jasno da nema zakazivanja sednice o KiM bez dogovora sa Srbijom, i kao što vidite, sednica SB UN o KiM je zakazana za 27. april. U dogovoru s predsednikom Aleksandrom Vučićem, odlučićemo ko će ići u ime Srbije.

A koji je drugi "biser", kako kažete?

- Drugi su izjave Đilasove stranke da SNS i SPS ne odgovara da Srbija uđe u EU, da smo udaljili Srbiju od Evrope i da ulazak u EU znači politički kraj za SNS i SPS. Pa, upravo za vreme vlasti SNS i SPS otvorili smo pregovore o članstvu Srbije u EU i otišli najdalje u odnosima sa EU u istoriji Srbije. Što se to nije desilo za vreme njihove vlasti? Sve ovo pokazuje da tu nema nikakve politike, samo "udri jače po Vučiću". Oni Vučiću ne mogu ništa, ali nanose štetu Srbiji.

(Kurir.rs/J. V.)