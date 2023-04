POVAMPIRENI FENOMEN BELOG PRELETAČEVIĆA I TROJANSKI KONJI: Ministar prosvete Branko Ružić o SOLIRANJU Baste i državnoj politici

Deo srednjoškolaca nedavno se pobunio protiv uvođenja državne mature, poručili su da se "i oni pitaju" i predali Ministarstvu prosvete peticiju od 25.000 potpisa. Poruke su bile i "vaše greške su naša budućnost"... Ministra prosvete Branka Ružića pitali smo da li su srednjoškolci u pravu, da li ministarstvo zaista greši, te koji je njegov odgovor. Ružić je u razgovoru za Kurir govorio o tome da li će uspeti da pomiri suprotstavljene stavove đaka i nadležnih, kako stati na put vršnjačkom nasilju osim formiranjem radnih grupa, da li će se i kako popraviti status prosvetnih radnika i, na kraju krajeva, da li ćemo doći u situaciju da neće imati ko da nam uči decu.

- Primili smo zvaničnu inicijativu tog neformalnog udruženja 27. marta i istog momenta pozvali na sastanak, pošto je to bilo prvo zvanično obraćanje ministarstvu. Međutim, taj poziv nije uslišen uz objašnjenje da za sastanak imaju potrebu da se spreme. Sve je to razumljivo, te je sastanak zakazan za sredu iduće nedelje i svakako se radujemo njemu. Međutim, važno je zbog sveukupne, pre svega đačke javnosti znati da smo stava da je preduslov za naše inicijalno komuniciranje prema srednjoškolcima da imamo precizne odgovore u vezi sa uslovima upisa na visokoškolske ustanove, što srednjoškolce najviše i interesuje, a njih tek sada formiramo, imajući u vidu da se dijalog s fakultetima poslednjih meseci razvio u željenom pravcu. Državna matura, kao reformski iskorak, u fokusu upravo, i pre svega, ima buduće svršene srednjoškolce i cilj je da im se olakša - da državnu maturu polažu u svojim školama, u dobro poznatom ambijentu, s manje stresa i za njih i za roditelje, da dobiju sertifikaciju stečenog znanja, kvalifikuju se za željeni fakultet i opredele svoje karijerne ciljeve. Najvažnije je da se zna da je ovo veoma kompleksan zahvat, od državnog i opšteg društvenog interesa, i tu ne bi smeo biti niti promil prostora za bilo koju vrstu politikanstva. Odgovorno tvrdim da će državna matura biti implementirana u onom trenutku kada sve bude kristalno jasno, uz nultu toleranciju za bilo koju vrstu iznenađenja.

Nažalost, vršnjačko nasilje je konstantna tema, malo-malo pa imamo takav slučaj. Ministarstvo je uglavnom do sada reagovalo, napravili ste radne grupe, pominju se pravilnici... Međutim, da li će se sve završiti kao mrtvo slovo na papiru? Rešavaju li ovako veliki problem samo radne grupe?

- U pravu pravu ste, ovako veliki društveni problem ne može ukloniti jedna radna grupa, niti je to intencija, ali sinergija svih nas - škola, roditelja, medija, nadležnih državnih organa i samih učenika, može pomoći da se on znatno umanji. Svi znamo da je nasilje društveni fenomen, a da obrazovne ustanove nisu izolovana ostrva. Škola ne može sama da reši problem koji se nalazi u porodici ili u društvu, ali može pomoći prevencijom da do eskalacije ne dođe ili da kada pak dođe, osigura saniranje posledica pravovremenim i efikasnim merama. Upravo na tome je radila radna grupa i verujem da ćemo i boljom saradnjom nadležnih državnih organa svi bolje reagovati. Epicentar svake mere je zdravo i srećno dete, da učinimo sve da se i dete koje je ispoljilo nasilje i time možda vapilo za pažnjom vrati na dobar put, kao i da dete koje je pretrpelo nasilje tu neprijatnost prevaziđe.

Na udaru su često i prosvetni radnici, koji takođe nisu pošteđeni nasilja od pojedinih učenika. Bilo je zahteva i da prosvetni radnici dobiju status službenog lica. Da li se o tome razmišlja?

- Radna grupa, u kojoj su dragoceni doprinos dali i predstavnici sindikata, razmatrala je i taj predlog i bila je stava da to ne bi dalo željene efekte, pritom, nije bilo jedinstvenog stava sindikata o tom pitanju. Saglasili smo se da budu usvojene mere koje će uvesti veći red u škole i pooštriti sankcije i za učenike i za roditelje, za svako nepoštovanje pravila. Na taj način ćemo dodatno zaštititi i nastavnike u školama.

Kad smo kod prosvetnih radnika, evidentan je i manjak nastavnog kadra, a sve manji broj srednjoškolaca se odlučuje da upiše učiteljski fakultet, pa i matematiku, fiziku, istoriju... Nameće se pitanje ko će nam u budućnosti učiti decu. Imate li plan kako da se tu stanje popravi?

- Ovo je višegodišnji problem kod nas, ali i u celom svetu. Smatram da je ova tema veoma važna i zato smo se obratili Nacionalnom prosvetnom savetu, kao relevantnom savetodavnom telu, i zatražili predloge o ovom pitanju. Očekujem da ćemo dati jasan plan kako da osiguramo bolji kvalitet nastave i dovoljan broj nastavnika u budućnosti jer je evidentno da u perspektivi takav negativan trend ugrožava normalno funkcionisanje obrazovnog sistema u Srbiji.

Pojedini prosvetni radnici su izašli s predlozima i da se promeni način ocenjivanja, odnosno da se digne lestvica znanja... Hoće li se tu nešto promeniti?

- Svaki dobronameran predlog razmatramo. Ne mislim, svakako, da može nešto uskoro da se promeni, jer je ovo predlog koji ipak zahteva dobro promišljanje o njegovim efektima i, naravno, u kontekstu šireg obuhvata sistemskog pristupa, a ne spram pojedinačnog predloga.

Još jedno aktuelno pitanje iz vašeg resora su i besplatni udžbenici za pojedine kategorije dece, a sada je to aktuelizovano i odlukom Grada Beograda da sva deca u prestonici od septembra dobijaju besplatne udžbenike, zbog čega je došlo i do "nesporazuma" između grada i ministarstva. Iz Grada su poručili da "Ministarstvo prosvete nije bilo zainteresovano za dogovor", te da će zbog toga neke porodice dobiti duple udžbenike. Zbog čega se ovo desilo? Šta vi kažete na ovu, u najmanju ruku čudnu situaciju?

- Nisam zaista shvatio da ima nesporazuma. Svaka inicijativa lokalnih samouprava koja doprinosi unapređivanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja naše dece je dobrodošla i mi je podržavamo, naravno, u skladu s budžetskim sredstvima koja im realno stoje na raspolaganju. Ministarstvo prosvete je na osnovu zakona u obavezi da sprovodi program besplatnih udžbenika još od 2011. u celoj Republici Srbiji, a u cilju dodatne podrške učenicima iz osetljivih kategorija, ali i podrške nadarenim učenicima. Za nabavku besplatnih udžbenika ministarstvo je u budžetu za ovu godinu obezbedilo 720 miliona dinara, a rok za prijavu je do 10. aprila. Inače, pravo na besplatne udžbenike prošle godine ostvarilo je 88.000 učenika, što je otprilike 17,5 odsto ukupnog broja osnovaca. Bojazan da postoji mogućnost duplog trošenja sredstava poreskih obveznika je zaista lako rešiva jednom prostom računskom radnjom oduzimanja vrednosti udžbenika, za koje Ministarstvo prosvete ima zakonsku obavezu da ih opredeli za te kategorije učenika u Beogradu, od ukupne vrednosti udžbenika koje Grad Beograd ima u planu da obezbedi za učenike glavnog grada.

Kada smo kod odnosa, kakvi su trenutno odnosi u Vladi i među koalicionim partnerima? Vaš kolega Rade Basta nastavio je sa soliranjem, ponovio stav o uvođenju sankcija Rusiji, čak ustvrdio da je o tome bilo rasprave na sednici Vlade i da su neki ministri ćutali, što je on shvatio kao podršku. Šta uopšte kažete na takvo istupanje jednog člana Vlade koje se kosi s trenutnom državnom politikom?

O vanrednim izborima Znaćemo u bliskoj budućnosti S vremena na vreme se podgreva i priča o mogućim vanrednim izborima na proleće. Da li im je, po vama, vreme? - Vanredni ciklus izbora je uvremenjen u onim periodima kada za to postoji državni razlog. Dakle, splet veoma kompleksnih pitanja i državnih izazova koji zahtevaju odgovor politika koje proističu iz programa vladajuće koalicije. Da li će biti potrebe da se te politike potkuju legitimitetom građanki i građana na izborima, videćemo u relativno bliskoj budućnosti. Najvažnije je u kontinuitetu očuvati mir, političku stabilnost i privredni rast, i smatram da je SPS u tom domenu dragocen partner.

- Odnosi su veoma kolegijalni, intenzivni i razvijaju se u pravcu realizacije strateških ciljeva države Srbije u svim sferama. Koaliciona saradnja SPS i SNS jeste bazirana na državotvornoj orijentaciji i potpunom saglasju dva lidera Vučića i Dačića. Politika Vlade u odnosu na dešavanja u Ukrajini jasno je definisana potvrdom 15 tačaka Saveta za nacionalnu bezbednost od 25. februara 2022. i tu je tačka. Što se tiče iskakanja iz klišea državne politike, smatram da smo u veoma osetljivom periodu spoljnopolitičkih nijansiranja i gibanja i da nam u očuvanju naših državnih interesa ni na koji način nije potreban avanturizam, povampirenje fenomena Belog Preletačevića i instaliranje nekih trojanskih konja u nedra nacionalno odgovorne politike.

U Ohridu je postignut dogovor Beograda i Prištine koji je i u našem i u prištinskom delu opozicije dočekan na nož. Šta vama to govori? Da li je moglo nešto drugačije ili smo ipak izvukli maksimum iz minimuma?

- Rukovođen dosadašnjim iskustvom, sve ono što opozicija u Srbiji dočeka na nož, u stvari predstavlja potvrdu ispravne, nacionalno odgovorne, vizionarske politike, koja je u interesu Srbije, naroda i vitalne i zdrave budućnosti naših nadolazećih mladih generacija. Razvezati kosovski Gordijev čvor, a ne narušiti naše interese i sentiment običnog čoveka, velika je umetnost, ali pored kreativnosti, treba imati i hrabrosti, mudrosti i podršku građana. Iz tog razloga, puna podrška državnom rukovodstvu s predsednikom republike na čelu.