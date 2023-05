VUČIĆ O SADRŽAJIMA KOJE JE DEČAK UBICA GLEDAO: Na internetu pratio sve što je nasilje, moramo da nađemo način da zaštitimo decu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je gostujući u Ćirilici komentarisao video snimak prikazan u emsiji tokom njegovog gostovanja, koji je navodno bio "inspiracija" dečaku (13) da počini masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Na snimku se vidi mladić, koji zbog napada i pretnji hejtera, snajperom ubija svog vršnjaka, a potom iz pištolja puca u slike svojih drugara, uz reči "Ovo je tek početak".

- Maloletni ubica je bio pratilac ovog profila. Snimak je skinut, ali BIA je našla sve. Teško je sada pronaći uzročnu vezu. On je ovo nesumnjivo gledao, dečak ubica. Sada se postavlja pitanje kako da regulišemo ovaj sadržaj. Ovakav sadržaj nije zabranjen, ovi momci koji su to napravili zarađuju novac od tih pregleda. Sve što ima nasilje, oružje i psovke zarađuje novac. Niko ko objašnjava kakvi su bili srpski impresionisti i postimpresionisti ne zarađuje novac - istakao je predsednik.

- Ima ih na svim društvenim mrežama. Mi moramo da pronađemo rešenje, pri čemu nikada neću pristati na neki vid cenzure. Ali moramo zaštititi decu. Pa kažu promoviše nasilje. Pa mi nikada ne bismo gledali Skarfejs, ili Kuma, pošto je sve nasilje. To donosi profit, ali moramo da pronađemo koje su to granice i mere - kazao je on.

Predsednik je dodao da kada god se puštaju ratni filmovi, svi žele da budu heroji, i da je sve marketing.