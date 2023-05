"SRBIJA NIJE DŽAK ZA UDARANJE" Vučić upozorava - Svi će pokušati da nas uruše!

Predsdnik Srbije Aleksandar Vučić večeras je gostujući u "Ćirilici" na TV Hepi poručio da će svi pokušati da uruše Srbiju, zbog ekonomskog i vojnog napretka, i da je u regionu jasno da nismo džak za udaranje.

- I zato hoće strukturalno da udaraju u Srbiju. Mi moramo da naše stvari iznutra zajednički rešavamo. Nisu važni političari, svi su znali da nemaju šta da poruče, nego je samo bilo "Vučiću odlazi". To slušamo svaki dan, a da ponude nešto to bi bilo iznenađenje. Mi moramo da gledamo kako da se izvučemo iz još jedne teške krize, ne ekonomske, pošto nam je javni dug nikada manji - 55 odsto. Sve to dobro ide, ali sada imamo problem svi u svojim glavama. I razmišljamo da li da za Dan pobede idu svečani plotuni. A zašto da ne ide? Zato što je i to neki pucanj. Nemojte da odemo u skroz drugu krajnost - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je besmisleni tekst u "Njujork tajmsu" naručen pre 5 meseci i da su ga "radili ovi odavde".

(Kurir.rs)