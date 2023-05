PREDSEDNIK SRBIJE: Predato 3.000 komada oružja i dugih cevi, to je dobra vest! O protestu protiv nasilja i rijalitijima

BEOGRAD - Prema najnovijim podacima kojima raspolažem jeste 3.000 komada predatog oružja i drugih cevi, na desetine hiljade metaka i minsko-eksplozivnih sredstava... To je dobra vest - rekao je predsednik Srbije Aleksnadar Vučić dodavši da se time smanjuje rizik za samopovređivanje i povređivanje drugih ljudi.

- Niko ne može da predvidi sve, šta može da se desi, ali naše je da pokušamo sve - rekao je predsednik uključivši se uživo u jutarnji program TV Pink. On je dodao da je već počeo da dobija pisma u kojima se kaže da nije oružje to koje ubija nego čovek. Međutim, dodao je predsednik, ne možete uvek da predvidite ko će to da učini, ali manja je šansa kada nema čime to da učini.

1 / 7 Foto: Printscreen Pink

"To je dobra vest zato što je za toliko manji rizik za građane Srbije. Sad dobijam pisma u kojima mi kažu da nije oružje to koje ubija, već zločinački um, ali očigledno da ne možemo da otkrijemo odmah ko su ti umovi, zato je ovo važna akcija i dobro je što smo pokrenuli ovu akciju", rekao je Vučić i istakao da je spreman da za te poteze "plati politički cenu". Vučić je naveo da "99 posto" roditelja, dece i nastavnika pozitivno reaguje na postavljanje školskog policajca u svaku školu, jer se tako osećaju bezbednije.

Dodao je da da će se i nastavnici osećati sigurnije jer ima i dece nasilnika koji misle da imaju pravo da se ponašaju bahato i potvrdio je da sledi hitan prijem novih policajaca.

"Ne razumem koja je moja krivica za ono što se dogodilo" Predsednik se osvrnuo i na održani protest protiv nasilja, koji je tako nazvan, a onda su u prvi red, kako je rekao, stavili Mariniku i ostale... Vučić je kazao i da mu i dalje nije jasno koja je njegova krivica za ono što se dogodilo, misleći na tragediju u beogradskoj školi. Dodao je i da Milovan Brkić nije samo neki ludak i budala, već neko ko govori ono što oni stvarno misle, rekao je predsednik najavivši i veliki skup 26. maja za koji je rekao da tog dana "nikome od nas neće pasti na pamet da blokira njihove kuće, Gazelu, niti išta slično". Za Brkića je rekao da nije jedini koji poziva na otkidanje glave. Dodao je i da je skup 26. maja uredno prijavljen pa poručio da su oni pre neki dan blokirali auto-puteve, maltretirali narod, a da 26. maja to neće biti slučaj. Na najavu da će učesnici skupa 26. maja biti gađani jajima, Vučić je kazao da niko neće biti gađan, pa dodao kako "nas nazivaju sendvičarima, kako bi njih trebalo nazvati kad pominju jaja, ali da će se uzdržati od toga". "Oni hoće moju glavu, ništa osim toga drugo ne žele" Oni hoće moju glavu, ništa osim toga drugo ne žele, rekao je odgovarajući na pitanje šta opozicija želi. - Njima je sve normalno kada su oni u pitanju, a mi samo želimo normalnu i pristojnu Srbiju koja nikome neće da se suprotstavlja. Mi smo spremni da trpimo protivnike, ma kakve gluposti oni pravili. Oni će u petak da blokiraju Gazelu, kako će ljudi kućama, ko ide u unutzrašnjost? Bravo, veliku ste stvar napravili - smatra predsednik Vučić.

Kako je istakao, znao je da će mnogi da se ljute zbog ove akcije, ali to je važno za Srbiju.

- Obezbedili smo veliko prisustvo policajaca u školi, i reakcije su pozitivne, i od strane roditelja i učitelja. Nastavnici će sada imati veća prava, deca neće moći da im izmiču stolice, da se ponašaju bahato i siledžijski - rekao je Vučić i najavio hitan prijem novih policajaca.

Nastavićemo sa uzimanjem nelegalnog oružja, a onda ići na analizu svega što je legalno, rekao je Vučić najavivši i dodatne testove za one koji drže oružje.

Predsednik je dodao i da ljudi moraju da nastave da rade, a to treba da bude još napornije.

foto: Printscreen/Pink

- Morate da radite, dišete, pijete vodu. Danas nije lak dan, imate obaveze. Doplaze nam ljudi sa Maldiva, izuzetno važno zbog Kosova, sa Samantom ne moram da govorim koliko je važan razgovor. Posebno je važan razgovor sa Petrom Sijartom. Imamo mnogo bilateralnih stvari o kojima žemo govoriti. Naravno da se nastavlja s aposlom, gledamo da što pre uđemo u nešto što je još napornije - rekao je Vučić dodajući da je rad pokušaj da se pobegne od ogromne tragedije koja je pogodila celu Srbiju.

O protestu protiv nasilja

Predsednik je kazao da mnogi na političkoj sceni nikada nisu razumeli suštinu, dodajući da nekima neće biti dovoljno ni da se sazove Skupština, da se sačeka 27. kada će doći do promena.

- Oni si najavili skup protiv nasilja, a onda su stavili Mariniku u prvi red. Izašli su sa porukama ideologa i portparola, Milovana Brkića. On dugo vremena izražava ono što oni misle. Imamo i Bakića i Pajtića - rekao je predsednik.

Govoreći o navodima da je na skupu bilo 50.000 ljudi, Vučić kaže da je to kao da se mala deca igraju sa istraživanjima. Dodao je i da maltretiranje ljudi iz hira, da se pokaže da je neko politički moćan na najavljenom skupu, neće biti.

- Mi nismo hijene i lešinari, da koristimo tragediju. Mi ljude ne pozivamo da bismo iskazali bes, već da izađemo sa planom, to želimo tog dana da pokažemo.

foto: Printscreen Pink

- Obratiće se ljudi van političkih stranaka, neki koji su i deo stranaka... Moramo da menjamo suštinsku Srbiju, da najavimo šta možemo da uradimo, da učinimo... Kako će plate i penzije da rastu, mi nećemo da ponudimo mržnju i bes, ne trenutnu reakciju na nešto što izaziva užasne emocije kod ljudi. Zato smo zakazali za 15-20 dana, i pokazažemo šta je naš plan i program. Dan posle toga iznećemo plan i program, a u međuvremenu smo spremni da ih saslušamo i izađemo u susret - kazao je predsednik u uključenju uživo.

O rijalitijima

- Rekao sam da sam spreman da razgovaramo o rijalitijima, a oni su odmah krenuli da brane njhove. Njima se sve svelo na zahteve da ja odem, ja samo nisam shvatio kakva je moja krivica... Nije trebalo samo da lažu narod da govore o borbi protiv nasilja, ni jednu meru nisu izneli - dodao je.

O gađanju jajima: E, pa neće

Istakao je i da je opozicija samo nasilna, i da ih niko neće gađati jajima, niti dirati.

- Mi njih puštamo da rade šta hoće. Puštali smo ih da blokiraju auto-put, da maltretiraju Srbiju, ali njih niko nije gađao. Vi radite svoj posao, a mi svoj posao. To što najavljuju da će nekog da gađaju, e pa neće. Znamo da znate koliko nemate hrabrosti, znamo kako bi ih pogledale žene i devojke. Vidim, ima NATO lobista koji su protestovali pre dva dana, video sam Stojkoviža, Nikitina, svi bi da nam razbijaju glavu...

O zahtevu da Gašić podnese ostavku

Govoreći o novom skupu koji je najavila opozicija, predsednik kaže da zahtevi kakve su oni dali, nemaju veze sa decom.

- Imali smo ubistva koja su bila na ivici mafijaških, i sva su razjašnjena. Šta je Gašić loše uradio? Koga nije uhvatio? Zna se šta je uloga policije. Uhvatio je ubicu iz Mladenovca. To veze ni sa čim ništa nema. Nisu oni bili spremni... Mi smo spremni da pričamo o svemu, o pedagozima, psiholozima... - navodi Vučić.

Predsednik je potom govorio o daljim i narednim koracima države, navodeći da će, dok opozicija protestuje on raditi na važnim pitanjima, kao što je KiM, budužnost zemlje, odnosi sa zemljama regiona i sl.

- Svi su nas napali, i mislili su da iskoriste našu tragediju. Hrvatska se posebno ističe tu. Idem da radim, srećan rad - zaključio je Vučić.

Kurir.rs