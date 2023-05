VUČIĆ: Za koji dan neću biti šef stranke, biće tog 26. zanimljivih odluka! Ako bude izbora najkasnije u septembru! O fotošopiranju

BEOGRAD - Govoreći o reakciji premijerke Ane Brnabić na fotošopiranu sliku s protesta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Smederevu rekao da su ona, ministar Siniša Mali i on u neformalnoj situaciji videli sliku s protesta i rekli da je to nemoguće jer predsednik takav policijski izveštaj tog dana nije dobio.

- Takav falsifikat nije se dogodio 20 ili 30 godina... Predstavljajući na jednom skupu mnogo više ljudi nego što ih je bilo, to je brutalan falsifikat, rekao je Vučić.

On je pojasnio da država poseduje precizne softvere koji broje ljude, tačno se zna koliko je ljudi prošlo pored zgrade vlade, i da je svaka procena tačna kao i da je rekao da je posredi brutalno manipulisanje brojem ljudi od strane opozicije na skorašnjim protestima.

- Nadao sam se da ćemo danas o ovome (predaji oružja) da govorimo, jer o našoj predaji oružja govori ceo svet, čak i oni koji nas ne vole. Što se države tiče i mene kao predsednika, ja imam obavezu da poštujem svaki skup, da li je petoro ili više hiljada ljudi. I kada se okupi više hiljada ljudi, bez obzira da li su ih organizovale opozicione političke partije, moje je da obratim pažnju na njihove zahteve i vidim šta možemo da učinimo - kazao je Vučić i dodao:

1 / 11 Foto: Printscreen Instagram/Budućnost Srbije

- Mi preduzimamo mere, i te mere su veoma ozbiljne, zato što smo čuli vapaj majki i celog društva za većom sigurnošću, a prođe i po 10 noći bez krivičnog dela što nikada ranije nije bilo... Mi idemo i na hitan prijem 1.200 policajaca. Više psihologa, psihijatara, nove bolnice, mi to radimo. Što se tiče političkih zahteva, nije sigurno koji su to zahtevi, ali ne možemo da razgovaramo na ulici. Ako hoćete o rijalitijima, pričaćemo o rijalitijima - rekao je Vučić.

- Što se države tiče i mene kao predsednika Republike, ja imam obavezu da poštujem svaki skup koliko god ljudi se skupilo na njemu i kada se okupi više hiljada ljudi bez obzira na to da li su okupljeni moje je da obratim pažnju na njihove zahteve. Od zahteva da imamo manje nasilja mi preuzimamo mere i to veoma ozbiljne mere jer smo vapaj majki i celog društva uzeli u obzir - rekao je predsednik.

Objasnio kako je nastala fotografija Ane Brnabić

- Šta je to Ana Brnabić uradila? Te večeri smo bili Ana, predsednica Vlade potpredsednik Vlade Siniša Mali, potpuno neformalno, ja sam pio čaj... Razgovarali smo o svemu i svačemu, i o poljoprivredi, u jednom beogradskom kafiću, i u tom trenutku mi vidimo fotografiju na kojoj izgleda da je bilo mnogo više ljudi nego što je bilo. I ja se tu začudim jer to nisu podaci koje sam ja dobio od MUP-a... Kao što znate mi imamo precizne podatke o tome koliko ljudi je bilo, nema tu neke procene, nije ovo kao Zvezdini i Partizanovi novinari ranije kada su izveštavali o broju navijača na stadionu. To su novi sistemi i precizni softveri, rekao je predsednik i dodao da se on u te fotošopove ne razume, ali da Ana zna i da je napravila tri Ane, tri Vučića, trojicu Siniša da bi karikirala ono što se radi.

