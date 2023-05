SIMIĆ IZ SRPSKE LISTE UPOZORAVA: Ako ne prestane nasilje nad Srbima, pružićemo otpor od 1. juna

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da će srpska zajednica na severu Kosova pružiti otpor od 1. juna i dodao da je ovaj rok dat ako Priština i međunarodna zajednica ne budu uticale na to prestane represija nad Srbima, koja je plod institucionalnog nasilja.

"Narod ne moze da trpi režim Aljbina Kurtija. Dajemo rok do 1. juna da prestane sa represijom nad narodom i otimanje zemlje i sa lažnom eksproprijacijom, sa hapšenjem i lažnim optužnicama. Da se prestane sa progonom, jer širom kazamata na KiM nalaze se Srbi bez krivice. Da prestanu da uskraćuju osnovna prava kao sto su lečenje i obrazovanje. Ako se ove akcije nastave, 1. juna će uslediti odgovor srpskog naroda, branićemo se svim sredstvima", poručio je Simić.

On je komentarišući polaganje zakletve novog gradonačelnika Severne Mitrovice Erdena Atića kazao da je time počela okupacija severa Kosova.

"Na početku želimo da naglasimo da smo zalaganjem Srbije i celokupnog naroda i naporima uspeli smo da sačuvamo mir i da sprečimo narod da reaguje na režim Aljbina Kurtija, a ovim dogadjajem zvanično je počela okupacija severa KiM. Ali ona ima početak i kraj. Završiće se kad Srbi to reše. Naglašavam da smo mi opredeljeni za mir. Mir je sačuvan na poziv Aleksandra Vučića pogotovo za izbore. Nažalost pored Srbije, Vučiča i srpskog naroda, ne vidimo da neko hoće da sačuva mir. Međutim strpljenju je došao kraj", rekao je Simić.

Dodao je da su Srbi na Kosovu opredeljeni za mir i da su pozivali sve na mir.

"Opredeljeni smo za mir, pozivali smo sve na mir. Krši se sporazum, Šole i Stano su govorili o sporazumu da Srbi imaju prava da koriste tablice, ali ne vredi", rekao je Simić.

On je govoreći o upadima kazao da Srpska lista apeluje da se to ne dešava i da to neće dozvoliti.

"Apelujemo, imali smo sastanke i poručujemo da to nećemo da dozvolimo pogotovo tamo gde rade Srbi i u srpskim zgradama. Odluka o napuštanju institucija došla je kao reakcija na represiju. Nije samo ih samo Srpska lista napustila, već svi Srbi koji su radili u kosovskim institucijama. Srpska lista će uvek biti uz svoj narod, kao najjača srpska politička partija na severu Kosova", rekao je Simić.

Simić je kazao da su poslednji lokalni izbori za srpski narod i Srpsku listu nevažeci i nelegitimini.

"Nećemo dati legitimitet ljudima koji su izabrani sa 100 glasova. Druga stvar, jos značajnija, čak i albanski predstavnici koji su lažno imenovani su dobili duplo manje glasova nego 2022. godine. Mene bi bilo sramota da budem na nekoj poziciji, a da osvojim jedan odsto glasova", rekao je Simić.

Upitan za postavlajnje kosovske zastave na zgradu opštine u Severnoj Mitrovici Simić je kazao da je nije video.

"Nisam video, ali ako ste došli ovde možete uživati u pogledu na stotine srpskih zastava", poručio je Simić.

(Kurir.rs/Kosovo online)