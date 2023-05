PREDSEDNIK SKUPŠTINE VLADIMIR ORLIĆ ZA KURIR TV: 26. maja očekujem skup koji će pokazati poruku nacionalnog i građanskog jedinstva

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić, gostovao je u jutarnjem programu Redakcija na Kurir TV, gde je sa voditeljkom Oljom Lazarević razgovarao o skupu "Srbija nade", koji je zakazan za petak, ali i o protestima dela opozicije.

Predstavio je ono što je obeležilo sastanke sednice Narodne skupštine do sada i podelio svoje utiske, kao i očekivanja u budućem periodu.

"Svako pokazuje ono što ima da pokaže", rekao je Orlić na početku razgovora.

- Svako pokazuje, ne samo ono što se od njega očekuje, nego ono što ima da pokaže. Ako pričamo o Narodnoj skupštini ukupno gledano, tu je većina ozbiljnih i odgovornih ljudi. Odgovornost je neophodna u ovom momentu i s ozbiljnošću bi trebalo da se pristupa temi - rekao je Orlić.

Osvrnuo se na tragične događaje koji su u prethodnom periodu zadesila Srbiju.

- To nije samo pitanje Skupštine i stava narodnih poslanika. Mnogi su čestitali Srbiji zato što je preduzela tako ozbiljne korake. Čuli ste odmah i od medija i zvaničnika iz Australije, Velike Britanije i SAD da je koncept oduzimanja nazoružanja u koje je krenula Srbija, nešto na čemu bi nam čestitali. Ogroman rezultat je 38.000 komada različitog oružja - kazao je.

Na sednici su govorili i o konkretnim merama i rezultatima.

Kako kaže, ipak, ne postoje konkretne mere koje su donesene tokom zasedanja Narodne skupštine, tako da se u perspektivi izbegnu ovakve tragedije, koje su obeležile početak maja.

- Ne postoje konkretne mere koje se tiču bezbednosti dece i toga šta možemo dodatno da uradimo da mogu da se izbegnu ovakve tragedije. Čuli ste sve osim toga. Ozbiljne mere imate na strani države i ozbiljan odnos prema njima na strani parlamentarne većine. Opozicija je odmah izašla sa čisto političkim pitanjima i jasno vam je da je tako uvek - ispričao je.

Orlić je potom istakao da "oni (opozicija) hoće da uđu u vlast, tako što će da ih uvede sadašnja većina".

- Oni hoće da uđu u privremenu vladu i to im je, izgleda, rešenje svih problema. Oni neće da ukidaju rijaliti programe. Neće da se bave time načelno, oni hoće da njihovi rijaliti programi nastave da se emituju. Oni su doveli te rijaliti programe u Srbiju, i dan danas ih emituju, ali je problem program ako je na strani televizija koje oni ne smatraju svojim političkim saveznicima. Sve treba da se rasturi, da im se oduzme imovina i da se to, onda, da njihovim tajkunima. Hoće u vladu bez izbora i tu je želja za vlašću i za dodatnom zaradom i to je sve - kaže Orlić, dopunivši, kako je rekao, suštinom:

- Sve to može da se zameni samo jednim. Šta hoćete? Hoćemo da ode Aleksandar Vučić. Tako su rekli. E onda vam je jasno. Čisto politička priča. Nikakve to veze nema sa decom i sa bezbednošću. I dobro je da to ljudi vide i da na osnovu toga sami procene i zaključe - rekao je Orlić.

Osvrnuo se na prethodne proteste opozicije, podvukavši sledeću razliku:

- Nikome nikada nije palo na pamet da iskoristi ovakvu tragediju. To pristojni ljudi ne rade. To niko ne koristi. Ne umeju da objasne i nemaju šta da kažu. Kada bi krenuli konkretnije da pričamo na te teme, postavlja se pitanje da li je iko ikada ovako postupao u ovoj zemlji? Bilo je masovnih ubistava i ranije. Ako pričamo o ozbiljnom odnosu prema tragediji ovo nikakvog smisla nema. I danas će se ponašati tako sve vreme. Kada vam neko kaže da se bavi borbom protiv nasilja, a videli ste da imate direktne pozive na nasilje, to je loša predstava i predstava samo - ispričao je, prisetivši se glavne vesti u svim "njihovim" medijima.

- Pogledajte šta im je sada glavna vest. Njihov veliki junak karikaturista Petričić, kako je rekao "mi treba da se okupimo i da idemo na Skupštinu i da tamošnje stanare uhvatimo i izvučemo napolje". Kakve to sada veze ima sa borbom protiv nasilja i brigom za decu? Da gurate ljude u to da se sukobljavaju? Tu opravdanja nema, ali suština, cilj i ideja su jasni - kaže Orlić.

Veliki skup na koji je pozvao Aleksandar Vučić, 26. maja, Orlić smatra da će pokazati svim građanima rezultate delovanja aktuelne vlasti.

- To će biti veliki skup na kom će se predsednik Republike Srbije obratiti javno i govoriti o svim stvarima koje su važne. Očekujem skup koji će pokazati poruku nacionalnog i građanskog jedinstva i pokazati da mi umemo s nadom da krenemo u budućnost. Da vidimo na koji način da se uspešnije borimo za zemlju, da vidimo kako Srbija može da bude još uspešnija. Očekujem veliki broj ljudi, biće to najznačajniji skup koji smo imali u našoj zemlji i očekujem da to bude lepa slika koja će da pokaže da umemo da budemo ujedinjeni i složni i iznad svake politike - poručio je Orlić.

Pitanje, iznad svih pitanja, ipak je Kosovo i Metohija.

Orlić smatra da se i ova kritična tačka u politčkom delovanju Srbije, rešava "složno i snažno".

- Radimo to drugačije. Vidite to po stavu Srba na KiM. Znaju da nam je jedinstvo najvažnije. Ti ljudi, možda snažnije nego iko drugi stoje uz predsednika Republike. Preko 90 odsto njih kaže da stoje uz Aleksandra Vučića. Za KiM da se borimo jedinstvom i razvojem sopstvene zemlje, diplomatijom koju preduzimamo na međunarodnom planu u teškim razgovorima i na tim razgovorima, a to znaju i oni što ga "pljuju" - niko drugi ne bi mogao da bude osim predsednika. Srbija je slobodna zemlja sa svojim principima i zalagaće se za naše dobro, ljude, razvoj ekonomije i infrastrukture - rekao je.

Biće i prilike da se govori o planovima i programu o budućnosti SNS.

- Ako me pitate da svi iskreno želimo da nama Aleksandar Vučić vodi i Srbiju i stranku, ali ako govorimo o glasanju, mi smo suštinska demokratska stranka! Svako može da glasa. Na samom početku kada smo stranku osnivali rekli smo da ćemo raditi tako da ćemo biti sušta suprotnost onima koji su se demokratskim imenima kitili, a bili najgori članovi prema svojima i najogre autokrate... Složno i snažno! - zaključio je Orlić.

