KOMŠIJE UZ SRBIJU: Funkcioneri iz Mađarske, Republike Srpske i Crne Gore stižu na veliki narodni skup!

Današnji veliki narodni skup „Srbija nade“, koji je inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i na kojem će se, kako je ranije najavio, obratiti građanima i izneti pred njih plan za budućnost, osim, kako se pretpostavlja, velikog broja građana Srbije, državnih funkcionera, te ličnosti iz javnog i kulturnog života, okupiće i funkcionere iz regiona, nezvanično saznaje Kurir.

U Beograd stižu delegacije, ali i brojni građani iz Republike Srpske, kao i iz Crne Gore, ali i šef diplomatije mađarske Peter Sijarto. Kako nam je nezvanično potvrđeno, na skupu će biti srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović i predsednik RS Milorad Dodik.

- Nije isključeno da jedan od govornika bude Dodik, a svakako dolazi politička delegacija iz RS, kao i brojni građani - kazao je naš izvor.

Zajednički cilj

Iz susedne Crne Gore, kako nam je takođe nezvanično potvrđeno, planirano je da na skupu učestvuju Milan Knežević, lider DNP i nosilac liste „Za budućnost Crne Gore“ na predstojećem izborima, i Andrija Mandić, lider NSD.

- Planirano je da Knežević govori na skupu - kazao je naš izvor.

Jedan od govornika, kako je ranije sam rekao, trebalo bi da bude i prvi potpredsednik Vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Predsednik Vučić imao je poruku pred veliki narodni skup.

- Služim samo Srbiji. To je bila i biće moja politika - poručio je Vučić.

Kazao je da taj skup mora da bude skup nade.

foto: EPA, Beta Miloš Miškov, AP, Beta

- Poslednji tako veliki pravili smo 19. aprila 2019. godine. Više od četiri godine protekle su od tog velikog skupa. Ovo je skup za sve obične, dobre ljude Srbije. Ovo je skup i za one ljude koji hoće da podrže sve one koji su izgubili svoje najbliže. Oni su zaslužili najveću podršku i države, i ljudi, i svih nas. Takođe, ovo nije skup protesta, ovo nije skup ljutnje, ovo ne sme da bude skup mržnje, bez obzira na to što prema nama prave jedino mržnju - rekao je Vučić i dodao:

- Taj skup mora da bude sve suprotno od onoga što drugi rade, što drugi prave. Mislim da to dugujemo našoj deci, porodicama i budućnosti. Moramo na tom skupu da pokažemo put Srbije ka napred, u budućnost i da uverimo Srbiju da će Srbija ne samo da opstane već da će moći još brže da napreduje.

Inače, članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je ranije za Kurir da nam je neophodno jedinstvo i okupljenost oko zajedničkog cilja.

Miloš Vučević, ministar odbrane

Poruke sloge

Očekujem skup s najvećim brojem ljudi u istoriji Srbije. Skup s koga će biti poslate poruke jedinstva, sloge i bratske ljubavi. Prema svome narodu i otadžbini. Mirno i dostojanstveno. Bez bilo kakve euforije.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Darija Kisić, ministarka za brigu o porodici

Vizija i volja

Skup koji se održava u petak je skup svih građana Srbije. To je skup onih koji žele ujedinjenu i pristojnu Srbiju, onih koji veruju u još bolju budućnost naše zemlje, koji veruju da zajedno možemo da delujemo u najboljem pravcu i ka ostvarenju istog cilja - a to je bolji život svih građana Srbije. Ovo je skup svih onih koji prepoznaju i cene sve ono što je urađeno do sada, a to su kilometri i kilometri izgrađenih auto-puteva i puteva, mnogobrojne podignute fabrike i nova radna mesta, nove bolnice i škole, kao i onih koji imaju viziju i volju, koji vole svoju zemlju i žele da se bore za nju svim snagama i celim srcem. Zato pozivam sve građane da dođu na skup, da pokažu složnost, zajedništvo i dokažu da postoji samo jedna Srbija - Srbija budućnosti, napretka i nade.

foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ðorđe Milićević, ministar bez portfelja

Saborno okupljanje

Srbiji je, kad je najteže, potrebno jedinstvo i stabilnost. Veličanstveni skup koji se danas organizuje u Beogradu biće upravo saborno okupljanje svih kojima je na srcu dobrobit naše zemlje i svih njenih građana. To neće biti politički miting nego okupljanje radi odbrane budućnosti Srbije, slobodarskih i demokratskih vrednosti, i to će zaista biti skup protiv nasilja, sa kog se neće čuti nikakve poruke mržnje niti pretnje onima koji drugačije misle. Verujem da će to zaista biti najmasovnije okupljanje u Beogradu, sa koga će narod poslati poruku sloge i podrške predsedniku Aleksandru Vučiću i državnom rukovodstvu u borbi za odbranu Srbije od svih koji bi da je ponize, otmu joj deo teritorije i nasiljem promene demokratski izabranu vlast.

foto: Zorana Jevtić

Rasim Ljajić, lider SDPS

Stabilnost potrebna više nego ikad

S obzirom na veliki broj ljudi koji se očekuje, najvažnije je da sve protekne mirno i bez većih tehničkih problema. Organizacijski je ovo jako zahtevan poduhvat, sa puno izazova i sve mora funkcionisati besprekorno. U političkom smislu, od ogromne važnosti su poruke koje će se poslati sa skupa. Više nego ikad Srbiji je potrebna politička i društvena stabilnost i mislim da će se Vučić u svom govoru posebno na to osvrnuti. Kad se skup završi, ključni deo medijskih izveštaja odnosiće se na broj ljudi koji je prisustvovao skupu i sadržaj Vučićevog govora, s obzirom na to da je i predsednik države i političar s najvećim rejtingom u zemlji.

foto: Beta Miloš Miškov

Narodna volja

- Biće to veliki skup na kojem će biti jasno izražena narodna volja, kao i želja za očuvanjem stabilnosti Srbije. A onda kad se borimo za stabilnost, neophodno nam je jedinstvo i okupljenost oko zajedničkog cilja. Uprkos brojnim pritiscima i izazovima s kojima se suočavala, a koji su aktuelni i danas, Srbija je pod vođstvom predsednika Vučića pokazala sposobnost da očuva mir i da snažno zakorači putem razvoja i prosperiteta. Institucije i građani Republike Srpske uvek su bili, i uvek će biti, podrška naporima Srbije na izgradnji stabilnog, razvijenog društva, ali i zahvalni rukovodstvu Srbije na podršci koju su prethodnih godina iskazali prema Republici Srpskoj - kazala je Cvijanovićeva.

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić rekao je da će miting u Beogradu biti skup ljudi koji gledaju u budućnost i žele napredak i da pokažu jedinstvo i snagu koji, kako kaže, treba da nas nose kroz buduće izazove.

- To će biti nešto najveće što se desilo u Srbiji, skup ljudi koji gledaju u budućnost - rekao je Glišić na TV Hepi.

Ekipa Kurira