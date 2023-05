"DANAŠNJI DAN OBELEŽILE SU TRAGEDIJE, SAD ŠALJEMO PORUKU MIRA" Kešelj: Kao sportista prepoznajem vrhunske rezultate i branim ih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će na današnjem skupu "Srbija nade" ponuditi nova rešenja i dijalog sa onima koji misle drugačije.

Istakao je da u demokratijama ne mogu svi da mislite isto, da je normalno da ima više demonstrancija, ali da je normalno da se te tenzije rešavaju izborima.

Očekuje se da će skup "Srbija nade", koji je inicirao predsednik osim velikog broja građana Srbije, državnih funkcionera i ličnosti iz javnog i kulturnog života, okupiće i funkcionere iz regiona, nezvanično saznaje Kurir. U Beograd će stići delegacije, ali i brojni građani iz Republike Srpske, Crne Gore, ali i šef mađarske diplomatije Peter Sijarto. Kakva rešenja ćemo čuti, šta će biti ključne poruke skupa, može li se njime protiv podela u društvu i do zajedništva?

Urednica i voditeljka jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija Snežana Petrović razgovarala je o tome sa bivšim košarkaškim reprezentativcem, danas državnim sekretarom u ministarstvu sporta Markom Kešeljom i gradskim menadžerom Miroslavom Čučkovićem.

Kešelju je postavljeno pitanje koliko je važno da javne ličnosti poput njega daju podršku ovom skupu.

- Jednom sportista, uvek sportista. Javne ličnosti, kao i sportisti, pre svega prepoznaju rezultate. Time se vode, to gledaju, cene i podržavaju. Politika koju je Aleksandar Vučioć vodio poslednjih 10 godina donela jhe vrhunske rezultate na svim poljima. To treba čuvati i tako treba nastaviti. Kad neko to pokuša da poljulja i zaustavi, mi kažemo da Sbija treba da nastavi tim tempom, nikako da stane. - rekao je Kešelj.

Miroslav Čučković odgovorio je na pitanje može li se protiv podela u društvu jednim ovakvim skupom.

- Značajno je da današnji dan iskoristimo kao dan ujedinjenja Srbije. Dan kada će predsednik izneti plan i viziju za budućnost. Imali smo u istoriji veliki broj tragičnih datuma i dekada. Kad pogledamo to i poslednjih 10 godina, bićemo ispravni kad kažemo da smo imali mir, stabilnost, ekonosmli prosperitet svakog napeg sela i grada. Ako bismo to nabrajali emisija bi trajala do večerašnjeg skupa. Pogledajte samo današnji dan, kada smo 1999. u Sopotu izgubili dva deteta i komlpetno domaćinstvo u NATO bombardovanju. Na ovaj dan počela je bitka na Paštriku i bombardovane su vape kolege u novosadskoj televiziji. Juče je bila Spasovdanska litija u Beogradu i koliko je sveta bilo. A juče je takva litija za branjena zu Prištini, pa mi danas definišemo plan za očuvanje države. Ovo nije nikakav kontramiting već nastavak naše akcije "Srbija sanja i ostvaruje snove".

