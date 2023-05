"VOJNOPOLITIČKI VRH OVIH DRŽAVA JE SPREMAN DA PO SVAKU CENU POMOGNE SRBIJI" Nadoveza: Ovaj put apsolutno verujem u njhovu podršku!

Petar Ranković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i prof. dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti gostovali su u jutarnjem programu i ocenili trenutnu situaciju na frontu i u Rusiji.

Eksplozije su se ponovo čule u centru Kijeva, nakon novog upozorenja o vazdušnoj opasnosti.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je došlo do eksplozija u centru grada i pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Trenutno je u većem delu Ukrajine, uključujući Kijev, proglašena uzbuna za vazdušni napad.

Rusija je pokrenula novi talas vazdušnih udara na Kijev koristeći dronove i krstareće rakete.

Nakon što su se osvrnuli na situaciju na KiM koja je ocrtala jučerašnji dan (29.5), počevši od ranog jutra, dotakli su se stava Rusije o Kosovu i Metohiji i nepokolebljivosti njihove podrške Srbiji.

Eskalacija na KiM Na severu Kosmeta danas je došlo do eskalacije kada su se Srbi u sedam sati ujutru okupili ispred opština gde su ih dočekali pripadnici KFOR-a, kao i tzv. kosovske policije. Kfor je dao garancije, ali nije zaštitio građane, pa je u Zvečanu čak 52 Srbina zatražilo lekarsku pomoć zbog povreda. U Leposaviću i Zubinom Potoku nije bilo tenzija, građani su se razišli i najavili novo okupljanje za sutra.

Branko Navodeza ističe da su Rusi aktivni u tome da, dok je rat u Ukrajini, da Srbija iskoristi da povrati Kosovo i Metohiju.

foto: Kurir tv

Predsednik Aleksandar Vučić će se danas sastati sa ambasadorima Kine i Rusije, po pitanju vrhunca krize na KiM.

- Što se tiče ruske pozicije za njih je Kosovo i Metohija i ta situacija jasna, to je sastavni deo Republike Srbije, i oni će nas podržati. Ovaj put apsolutno verujem u rusku podršku, treba sada iskoristiti dok je rat u Ukrajini da povratimo KiM. Postoji vojni i politički vrh u Rusiji koji je spreman po svaku cenu da pomogne Srbiji - kaže Nadoveza.

01:09 ONI DAJU PUNU PODRŠKU DA POVRATIMO KOSOVO

On je, ipak iznenađen aktivnošću Rusije prema Ukrajini.

- Politički stav Zapada i SAD Kosovo je za njih nezavisna država. Mi se malo zaluđujemo... Novi izbori ako dođu u Americi, republikanski kandidat- možda bude radikalnijih poteza - rekao je Nadoveza.

Republikanci imaju drugačiji odnos prema Rusiji u odnosu na demokrate, smatra Ranković.

foto: Kurir tv

- Tramp komunicira sa javnošću već duže vreme, i on kaže da će uticati na to da se ratu u Ukrajini prekine. Ričard Grenel, koji je bio glavni oficir za vezu Beograda i Prištine, sa američke strane, je uticao na potpisivanje sporazuma i u tom trenutku kada je potpisan sporazum, činilo se da bi mogla biti neka nulta tačka, makar u ekonomskom smislu u to vreme. Međutim veoma brzo desili su se ti predsednički izbori kada je Bajden došao na vlast i promenila se klima - rekao je Ranković.

Sporazum je, tada, počeo da se sagledava ne pravno obavezujuće.

- Činjenica je da je Republikanska stranka i članovi kao što je Grenel, koji je čest gost u Beogradu i veoma je kritičan prema prištinskoj strani i moguće da je on glas razuma. Ipak, ne treba imati zablude, da ćemo dolaskom Trampa na vlast mi povratiti KiM. Ipak, oni su imali najveći glas u podršci kosovskih Albanaca - smatra Ranković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.