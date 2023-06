NOVI IZBORI NA SEVERU KOSOVA, UČEŠĆE SRBA I ZAJEDNICA SRPSKIH OPŠTINA: Šta donose tri zahteva EU i SAD?

SAD i EU prvi put su jasno i nikad oštrije prekorili Prištinu i označili kosovskog premijera Aljbina Kurtija kao isključivog krivca za haotičnu i opasnu situaciju na severu Kosova i Metohije. Serija pritisaka na Kurtija dobila je i zvaničnu formu u vidu detektovanja ključnih elemenata deeskalacije - održavanje novih izbora, učešće Srba i početak uspostavljanja Zajednice srpskih opština. Osim što su ova tri zahteva razumna i logična, u njima je sadržana i tačka u kojoj se poklapaju interesi Srba i Srbije sa interesima najuticajnijih međunarodnih faktora na KiM, ocenjuju sagovornici Kurira.

Garancije

Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da je povratak Srba u institucije najpre u interesu Srba i Srbije, a onda i sila koje se na Kosovu pitaju za sve stvari.

foto: Kurir tv

- EU je stala svim svojim autoritetom i iznela tri razumna, logična i elementarna zahteva, jer bez toga nema nikakvog kretanja ka izlazu iz ovog haosa. Slično misli i Amerika. Međutim, to podrazumeva jedan prelazni period od sadašnjeg stanja do početka normalizacije, a ona će početi onog momenta kada se tamo organizuju pravi izbori i kad se izaberu legitimne i legalne vlasti. Plašim se da Kurtijeva vlast, koja je uzdrmana, nije u stanju da taj prelazni period organizuje i garantuje da će on biti uspešan. Neko drugi ili treći mora preuzeti tu glavnu ulogu. Mislim da je to Kfor, uz mentorstvo Amerike i EU. Kfor je jedini pravi autoritet i instrument vlasti koji na KiM ima težinu. Dakle, ostaje pitanje da li će faktori koji utiču na stvari na Kosovu imati dovoljno volje i čvrstine da nametnu režim prelaznog perioda koji bi bio prihvatljiv za sve - objašnjava naš sagovornik.

Ipak, Kurti je, umesto da pokaže konstruktivnost, uslovio održavanje novih izbora na severu KiM okončanjem "nasilnih protesta rulje ispred zgrada opština". Božinović smatra da Kurtiju neće više prolaziti ovakva "providna i jeftina diskvalifikacija".

- To nije nikakva haotična rulja, već ljudi zabrinuti za svoju budućnost. Prošlo je vreme tih jeftinih mantri u stilu "mi smo saveznici NATO, volimo Ameriku i možemo da Srbe nazivamo ruljom i gledamo kako da ih što pre odjurimo". Amerika neće to dopustiti. U aktuelnim globalnim dešavanjima nije joj u interesu da ima Srbiju kao kamen u cipeli - ocenjuje Božinović.

Precizni dogovori

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun smatra da mora da se precizno dogovori ZSO, da bi se razgovaralo o eventualnom povratku srpskog naroda u institucije. On je uveren da je srpski narod odlučan da prekine teror koji sprovodi Priština i da se situacija vrati na prethodno stanje.

foto: Kurir TV

- Videli smo inicijativu Makrona i Šolca kako da se deeskalira ova kriza na politički način, a to je da se održe novi izbori na severu KiM. Vidimo i da Amerikanci insistiraju na tome da se gradonačelnici izvuku iz zgrada i da tamo ne obavljaju poslove. Taj predlog je Kurti shvatio. Šolc i Makron su rekli da ZSO mora da se formira. Bitno je da je shvaćeno da bez ZSO situacija uvek može da eskalira... Ovde se radi o ponašanju Kurtija. Dugo se spekuliše da Amerikanci nemaju dovoljan uticaj na Kurtija i pokušavaju da nađu neke alternativne mogućnosti. Ne bi mogao da se ponaša tako da nema podršku neke od zemalja Kvinte. Vidimo da je Kurti dobio opomenu, ne sankcije u pravom smislu reči, i čini mi se da je konačno razumeo tu opomenu - ocenio je Drecun za RTS.

Koliko je Kurti usamljen u poslednjim destruktivnim potezima govore sve poruke koje su sa različitih adresa poslate zbog haosa na severu kiM. Poslednja u nizu je izjava premijera Albanije Edija Rame, koji je naglasio da je stav Tirane, kao i svih lidera EU, pa i SAD, da je trenutna situacija na severu neprihvatljiva, da Srbi treba da se vrate u institucije, a Kosovo odmah da raspiše nove izbore.

Veljko Odalović Priština mora biti kažnjena Predsednik Vladine Komisije za nestale Veljko Odalović smatra da međunarodna zajednica treba da izvrši dodatni pritisak i sankcioniše Prištinu i Kurtija, koji mora da trpi posledice za svoje ponašanje. Kako upozorava, ako sve ostane samo na rečima, rezultata neće biti. foto: Nenad Kostić - Želim da podsetim da su olako pustili njega da uđe u izvorne kancelarije, zbog čega su bile i prve demonstracije, a onda je nastavio da priprema izbore, da ih organizuje, zakazuje, pa odlaže, pa ponovo zakazuje i onda je krenuo u njihovu implementaciju, pošto je međunarodna zajednica napravila ogromnu grešku jer su njemu poruke koje su tada bile dale legalitet - izjavio je Odalović, prenosi RTV.

