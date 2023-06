POKRETNA KANCELARIJA PONOVO RADI! Vesić posetio Bajmok i razgovarao s građanima

Član Predsedništva SNS Goran Vesić posetio je danas sa svojim saradnicima naselje Bajmok na teritoriji Subotice gde je sa stanovnicima razgovarao o problemima koje imaju i mogućnostima njihovog rešavanja, čime je započeo seriju razgovora sa građanima na severu Srbije.

Sa meštanima Bajmoka bilo je reči o ulaganjima u saobraćajnu infrastrukturu, kanalizaciji, vodovodu, gasifikaciji, uređenju puta prema malograničnom prelazu Bajmok i produženju radnog vremena na tom prelazu, izgradnji vrtića, stavljanju u funkciju bazena u Bajmoku...

Vesić je istakao da je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića i SNS da svaki deo Srbije bude podjednako razvijen.

- Mi to upravo radimo izgradnjom puteva i pruga jer želimo da svim ljudima, bez obzira gde žive, pružimo isti kvalitet života. To je suština naše politike - da danas bude bolje nego što je bilo juče, a da sutra bude bolje nego što je danas - rekao je Vesić.

foto: SNS

On je stanovnike Bajmoka obavestio da su ušli u program "Čista Srbija" vredan 3,5 milijardi evra u okviru koga oko 2,3 miliona ljudi treba da dobije kanalizaciju.

On je naveo je da je već potpisan ugovor sa Suboticom o izgradnji 60 kilometara kanalizacije i prečistača za preradu otpadnih voda, te da se priprema aneks ugovora sa još 25 kilometara kanalizacije za Čantavir i Bajmok.

Kako je naglasio, to znači da će 64 odsto Bajmoka biti pokriveno kanalizacijom uključujući i prečistač za preradu otpadnih voda što će, dodao je, suštinski rešiti jedan od najvećih problema meštana Bajmoka.

- Pored toga, na samom putu Subotica-Sombor mi smo već uradili deonicu Bajmok-Aleksa Šantić koja je bila u zaista lošem stanju, a koja je sada potpuno sređena - izjavio je Vesić.

On je objasnio da postoji i problem sa putem prema Bačkoj Topoli i najavio da će se ove godine raditi deonica od Bačke Topole do Sokolca, a sledeće godine od Sokolca do samog Bajmoka. Tokom razgovora bilo je reči i o produženju radnog vremena na malograničnom prelazu Bajmok.

- To nije samo naša nadležnost, ali ćemo pokrenuti tu inicijativu i urediti put prema tom prelazu - rekao je Vesić.

foto: SNS

On je žitelje Bajmoka obavestio da počinje izgradnja brze saobraćajnice Bački Breg-Nakovo koja će prolaziti kroz Bački Breg, Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Novi Bečej, Stari Bečej, Kikindu, Nakovo i Srpsku Crnju. Naveo je da će do kraja 2024. godine biti završena pruga između Beograda i Subotice, a 2025. godine do Budimpešte, te dodao da će se od sredine 2025. godine građani voziti brzim vozom između Beograda i Subotice za sat i 12 minuta što će bitno povećati broj ljudi koji će dolaziti ne samo u Suboticu i Palić već i sva druga mesta koja gravitiraju Subotici. Takođe, Vesić je stanovnike Bajmoka obavestio da će se raditi rekonstrukcija pruge Subotica-Sombor.

- Već projektujemo prugu Sombor-Vrbas tako da će imati i brže vozove kojima će moći da dođu do same Subotice, a kasnije da pređu na brzu prugu - dodao je Vesić.

On je rekao da problemi uvek postoje, ali da se mnogo stvari rešava i da stanovnici Bajmoka mogu da kažu da država brine o njima i ulaže kako bi to bilo mesto u kojem ljudi žele da žive i da se dosele jer tu mogu da imaju kvalitet života kakav su do skoro imali samo gradovi. Vesić se tokom obilaska Bajmoka u zgradi Mesnog odbora SNS sastao sa predsednikom SNS u Suboticu Stevanom Bakićem koji je rekao da je u prethodne tri godine u ovaj kraj naše zemlje uloženo više nego za 40 godina.

Između ostalog, naveo je da je Grad Subotica dao sredstva za rekonstrukciju kapela sva tri groblja, da je sređeno mnogo atarskih puteva, da će u Bajmoku biti rešeno pitanje kanalizacije, kao i da će se nastojati da se zamene dotrajale vodovodne cevi. U okviru posete Vojvodini, Vesić će danas obići i selo Svetozar Miletić na teritoriji Sombora i razgovarati sa stanovnicima.

Kurir.rs