UŽIVO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Situacija na KiM se komplikuje, naročito težak mi je bio razgovor sa Makronom i Šolcom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima.

Predsednik Vučić je gost. emisije "Ćirilica" na TV Hepi, gde govori o svim aktuelnim temama.

"Srbija profitira jer želi da ima industriju. Srpska i nemačka ekonomija se izuzetno dobro slažu".

"Svi čekaju američke izbore, ali za nas je mnogo važnije da li će Džim O'Brajen da dođe na poziciju. O njemu se svašta priča, kao kreatoru Dejtona, ali on zna da sluša i razume sve. Izuzetno je inteligentan, kao i Kristofer Hil".

"Veoma brinem zbog ovog oko Kosova i Metohije. Sutra idu mnogi izveštaji, za nas je mnogo važno kako će da izgleda u narednom periodu".

Situacija na KiM se komplikuje, naročito težak mi je bio razgovor sa Makronom i Šolcom

"Danas sam imao razgovor sa Srbima sa KiM i sa strancima. Nikad nisu laki razgovori ni sa Lajčakom, ni sa američkim i evropskim predstavnicima. Komplikuje se situacija, mnogo me brine. Molim vas, povucite lažne gradonačelnike, neka daju ostavke. Spremni smo na kompromise, ali krenite u formiranje ZSO. Razgovor je jedini lek".

"Mi smo iz najvišeg prešli u nešto niži stepen borbene gotovosti".

"U Kišinjevu je bilo teško, pogotovo sa predsednikom Makronom i kancelarom Šolcom. Sa Makronom ima gotovo prijateljski odnos, Šolca takođe cenim. U jednom trenutku sam im rekao da to nije fer. Mislim da ni njima nije bilo lako. Oni žele da smire situaciju, ne žele rat".

Nisam mogao da spavam noćima

"Za dve godine smo penzije povećali 55 odsto. Ja sam ponosan na to".

"Mi sada imamo stopu javnog duga 52 odsto. Kada sam postao predsednik Vlade stopa javnog duga je bila 79 odsto. Nisam mogao da spavam noćima".

Kao opozicija smo tražili izbore

Govoreći o protestima, predsednik je dodao:

"Stalno imaju nove, besmislenije zahteve. Sad je to ulazak u NATO pakt. Organizatori su nervozni. Očekivali su kordon policije kad dođu ispred Predsedništva. Znate te trikove. Čekaju 'pendrek spasa'. On se koristi kad ne znate šta ćete, pa koristite to kao političko oružje".

Vraćajući se na proteste u vreme vlasti Borisa Tadića podsetio je da je ubijen Ranko Panić.

"Tada smo kao opozicija tražili izbore. Tada mediji nisu smeli ništa da objave protiv Tadića, Đilasa... Postojao je radio 'Fokus' sa lokalnom frekvencijom i ništa više. Kasnije je nastala 'Pravda' sa malim tiražom. Sve ostalo je bilo u rukama režima. Ipak, mi smo tražili izbore, a ne da nam predaju vlast".

Glumci će imati i novac i slobodu

O glumcima koji ne samo da idu na proteste već i govore protiv njega, Vučić kaže:

"Imaće glumci novac za serije i filmove. Imaće novca koliko hoće i imaće slobodu da u diktaturi kažu šta hoće".

Predsednik je konstatovao da sve te glumce voli da gleda i podsetio da ga podržavaju Lazar Ristovski, Miki Manojlović, Radmila Živković, Bule Goncić...

"Mi ne smemo da uđemo u odgovor da su oni drugi 'antisrpsko đubre' i slično".

Svi su dobrodošli u zgradu Predsedništva

"Ne vredi, laž i mržnja su postale osnova".

"Ako hoćete da razgovarate, uvek ste dobrodošli u zgradu Predsedništva. Ali tu zgradu ne možete da 'osvajate' kao što su nekad probali Skupštinu i kao što rade sa međunarodnim putevima. Otvoren sam za razgovore, ali ne razgovaram pod pritiscima, ucenama i pretnjama".

"Neko im je savetovao da ne koriste reč 'radikalizacija', pa koriste reč 'zaoštravanje'. Ne znam šta im znači zaoštravanje? Da maltretirate ljude? Da im ne date da rade? Neki iz opozicije i došli da razgovaraju, ali se boje da će biti proglašeni za izdajnike. Napravili su jezik mržnje misleći da svi moraju da ih se plaše".

"Glas naroda je glas Boga".

"Pogledajte za koga navijaju Aljbin Kurti, Blerim Velja i za koga navijaju u Zagrebu. Svakoga dana na Majdan u Beogradu pozivaju i Kurti i Blerim Velja i njihovi mediji".

O poseti OŠ "Vladislav Ribnikar"

Predsednik je govorio o masakrima na Vračaru i u Duboni i Malom Orašju od kojih je proteklo 40 dana i pokušajima političkih protivnika da taj period rezervisan za tugovanje iskoriste u političke svrhe.

"Želeo sam pre svega večeras da govorim o KiM... Naravno da ću da odgovorim na sva pitanja. Sutra je 40 dana od jezivog masakra u Duboni i Orašju, nedavno je bilo 40 dana od masakra u OŠ 'Vladislav Ribnikar'. Na nama je da podignemo glavu posle teških trenutaka i uradimo šta možemo. Do večeras je predato 93.000 cevi i minsko-eksplozivnih sredstava".

"Što se tiče političkih stvari... Kada vi drugi dan, pre nego što su obavljene sahrane, u toku dana žalosti, to uradite, to najbolje govori o onima koji to rade-. To je bio duboko emotivan trenutak. Nema majke ni deteta koji nije pomislio da ništa užasnije ne može da se dogodi. Oni su pokušali da to iskoriste znajući da uživaju nikakvo poverenje u narodu. Naravno, bilo je mnogo ljudi koji su želeli da nešto promene jer su se osetili nemoćnim pred ovim jezivim činovima. Ali ta vrsta mržnje"...

"Ima cela stranica koju sam ispisao u OŠ 'Vladislav Ribnikar'. Ima mnogo ljudi koji me prate. Slikao me šef obezbeđenja. A oni pričaju o fotošopiranju", rekao je predsednik Vučić o poseti školi na Vračaru."Tamo je bila direktorka Knežević, posle je došla još jedna profesorka, pa još jedna".

