KURTI DOBIO PISMO UPOZORENJA, ALI I DALJE IZAZIVA HAOS: Ministar tzv. Kosova upao u srpsku opštinu, deeskalacija se ne nazire

Makron, Šolc i Melonijeva zahtevaju od premijera privremenih prištinskih institucija da hitno smiri situaciju ili će u suprotnom snositi posledice, ali on to, zasad, ignoriše i pali sve veću vatru

Kosovski premijer Aljbin Kurti ne prestaje s provokacijama, a najnoviji haos je napravio neposredno pošto je dobio pismo upozorenja od francuskog predsednika Emanuela Makrona, nemačkog kancelara Olafa Šolca i italijanske premijerke Đorđe Meloni da odmah smiri situaciju ili će, u suprotnom, uslediti kazna, a moguća je i blokada evroatlantskih integracija takozvanog Kosova.

U zgradu opštine u Leposaviću, naime, juče je upao ministar lokalne samouprave u Prištini Aljbert Krasnići, zbog čega su se ispred okupili Srbi sa zahtevom da on napusti zgradu. Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković odmah je o tome obavestio specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka, a Stejt department i London pozvali su na smirivanje tenzija.

Nova provokacija

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

Krasnići je u zgradu opštine ušao s novom smenom policije s namerom da održi sastanak s predsednikom opštine Ljuljzimom Hetemijem, koji je od početka krize sve vreme u opštinskim prostorijama. Okupljeni Srbi, zajedno s predsednikom Privremenog opštinskog organa Zoranom Todićem, preneli su predstavnicima Kfora, koji štite ulaz u zgradu, da se demokratskim i mirnim protestom protive dolasku Krasnićija i sastanku s nepriznatim opštinskim rukovodstvom opštine Leposavić.

Direktor Kancelarije za KiM ocenio je da je ulazak kosovskog ministra u zgradu opštine nova provokacija, kao i da je obavestio specijalnog izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka da Kurti hoće nasilno da uvede odbornike u tu opštinu.

- Umesto da iz zgrade povuče lažnog gradonačelnika, Kurti bi da uvodi i lažne odbornike. Jasno je da hoće novu krizu! Neće mu proći! - napisao je Petković na svom Tviter nalogu.

foto: Zorana Jevtić

Prethodno je visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Đuzep Borelj pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Kurtija na hitan sastanak sledeće nedelje u Briselu.

- Moram da pozovem na smirivanje situacije na terenu, a pošto se situacija pogoršava iz dana u dan, ponovo smo u fazi kriznog menadžmenta - rekao je Borelj.

Oružani sukob

Ubrzo su Kurtiju poslali pismo Makron, Šolc i Đorđa Meloni, u kojem od njega još jednom traže da deeskalira situaciju na severu. Istakli su i da "budućnost Kosova leži u EU, te da će Kurtijevi postupci i odluke imati značajne posledice na aspiracije Kosova da se pridruži evropsko-atlantskim strukturama".

Sociolog Vladimir Vuletić ocenio je da se na severu Kosova dešava nešto što, po različitim definicijama, već ima mnogo elemenata oružanog sukoba.

- Mislim da je to prepoznato i reč je samo o tome da situacija deeskalira, da se ne dogodi da pređemo liniju posle koje je gotovo i posle koje je teško napraviti korak unazad - naglasio je Vuletić i ukazao da Kurtiju ne odgovaraju normalizacija odnosa i normalno stanje, jer zna da bi u takvoj situaciji SAD izvršile pritisak da ga sklone.

foto: Zorana Jevtić

Imajući u vidu aktuelna dešavanja koja provocira Kurti, stručnjaci sumnjaju u konstruktivnost bilo kakvog razgovora dve strane. Tako nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković sumnja da će razgovori naredne nedelje uroditi plodom.

- Dobro je što su dve strane pozvane na razgovor, ali je pitanje koji je pravi povod. Bilo bi jako dobro ako bi povod bio da se nastavi razgovor o ZSO po predlogu koji je ovlašćena radna grupa već predložila prošli put. No, mislim da je stvar sasvim drugačija. Činjenica da su predložili da se povuče ROSU sa severa, da se nastavi razgovor o ZSO i da se organizuju novi izbori navodno do septembra, govori da je sve to defakto samo jedna maska da bi se bilo kakve ozbiljne stvari i takozvana ozbiljna deeskalacija ostvarila. Tako da je to samo odugovlačenje - smatra on.

Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, rekao je da je odnos Beograda i Prištine "doterao cara do duvara" i da je sada teško vratiti stanje na nivo pre incidenata. On je istakao i da ima utisak da je Kurtiju "dan propao" ako ne izazove neki incident.

Jern Rode, nemački ambasador u Prištini Iznenađen sam što Kurti ignoriše preporuke Nemački ambasador na KiM Jern Rode rekao je da je iznenađen zbog toga što Kurti ignoriše preporuke EU, SAD i Velike Britanije za deeskalaciju situacije. On je u intervjuu za Kohu istakao i da se stabilno okruženje na KiM ne može postići bez osnivanja ZSO. Kako je rekao, trenutno nisu potrebne dalje eskalacije, već odgovorno ponašanje obe strane. - Ne hapsite, ne ulazite u medijski rat jedni sa drugima, budite jasni, budite transparentni - istakao je Rode.

Smeta im i pošta Vozilo "Pošte Srbije" zaustavljeno na prelazu Kosovska policija je na administrativnom prelazu Jarinje juče zabranila vozilu "Pošte Srbije" da prođe. Vozilo je inače prevozilo redovnu poštu na sever KiM. Podsetimo, pre tri dana prištinska vlada donela je odluku da zabrani ulazak srpske robe na Kosovo i Metohiju.

Ivana Žigić/