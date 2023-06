USIJANJE SPECIJAL: STANJE NA KiM SVE RIZIČNIJE! Stručnjaci: Kurti želi rat, ako pređu most, naše snage bi morale da reaguju

U trenutku kada se očekivalo da tenzije na Kosovu i Metohiji ipak mogu biti smanjene tokom kriznog sastanka i razgovora u Briselu, situacija je dodatno pogoršana i postala je još rizičnija.

Hapšenje Srba je nastavljeno od jutra, a pripadnici KBS u punom naoružanju krenuli su u marš kroz Južnu Kosovsku Mitrovicu.

foto: Kosovo online

U toku dana obratio se i načelnik Generalšaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. On je uputio molbu komandantu KFOR-a da preduzmu hitne mere radi zaštite srpskog naroda u južnoj pokrajini. Istakao je da će Vojska Srbije u skladu sa Ustavom, ukoliko dobije naređenje od vrhovnog komandanta sve svoje zadatke izvršiti u potpunosti.

U toku dana, Radoš Petrović, pušten je iz zatvora uz jemstvo, što je Petar Petković ocenio kao pobedu pravde.

Međutim, kako prenosi Kosovo onlajn, tzv. kosovska policija u Zvečanu izvodi nova hapšenja Srba, što je izazvalo uznemirenost među građanima. Glavna ulica je blokirana, dok se specijalne jedinice postavljaju oko zgrada. Policajci u civilu vrše hapšenja, dok su vozila specijalnih jedinica raspoređena na raskrsnicama, sa naoružanim pripadnicima.

Stručnjaci koji su analizirali situaciju u emisiji "Usijanje" su prof. Miroslav Bjegović, stručnjak za bezebdnost i Aleksandar Šešelj, potpredsednik SRS.

Bjegović je komentarisao izjave Mojsilovića, rekavši da je izjava bila jasna, precizna i profesionalna:

01:11 AKO KBS KRENE KA SEVERU, ONDA ĆE NAŠE SNAGE MORATI DA REAGUJU! Stručnjaci analiziraju: Situacjia može prerasti u oružani sukob

- To je jedna jasna, precizna, profesionalna izjava našeg načelnika. Smatram da je to jedan deo upozorenja KFOR-a i podsećanja koja je njihova najvažnija uloga i zadatak, a to je da se obezbedi mir, pre svega, naših građana na severu Kosova. S druge strane govori o tome koliko je situacija rizična i opasna, u smislu da se može pretvoriti u oružani sukob. To generalno i jeste cilj Aljbina Kurtija, sa onim krajnjim ciljem da izvrši proterivanje našeg naroda.

Potom se osvrnuo na najviše moguće naređenje, pored podizanja borbene gotovosti na najviši nivo:

- Pa onaj krajnji, do kojeg se nadamo neće doći, je upotreba oružanih snaga u smislu zaštite života naših građana i teritorije, odnosno ulazak naše vojske preko administrativne linije. Kao što je i napomenuto, sve u skladu sa Rezoluciju 1244. Dakle, ako KFOR ne bude izvršio svoj zadatak ili ne bude u mogućnosti. Njegova glavna obaveza je da ne dozvoli ulazak bilo kojih oružanih formacija, jer je po Rezoluciji 1244 KFOR jedina oružana formacija na prostoru celog KiM. Možemo reći da je KFOR prekršio Rezoluciju, jer je dozvolio ulazak Duge cevi i formiranje tzv. vojske Kosovo i čak učestvovao, jednim delom, u njihovoj obuci. Iako smo izgubili poverenje u KFOR, svakako se nadamo da će ispuniti svoje zaduženje u krajnjoj situaciji.

foto: Printscreen/Kosovo Online

Bjegović je rekao da ne zna koja je poenta marširanja KBS-a, ali da to može biti zastrašivanje našeg naroda ili, još gore, njihov ulazak na sever Kosova.

- Ono što bi bilo najopasnije, to je ulazak tzv. vojske Kosova, odnosno KBS na sever Kosova. Danas je veoma bila upečatljiva situacija u Mitrovici, gde smo videli ulazak te vojske, govori se da ih je bilo oko 230. Marširali su, ali samo sa kojim ciljem? Da li su i ovim hteli da pošalju poruke zastrašivanja našeg naroda ili ne daj Bože prelaska preko mosta i ulazak u severni deo kosovske Mitrovice, što bi bio automatski signal da naše oružane snage reaguju.

Šešelj je rekao da ne bi trebalo da imamo poverenja u KFOR jer su asistirali u hapšenju, a potom i bitisanju Srba u tamošnjim zatvorima:

foto: Kurir televizija

- Svakako da je sve moguće, ali mislim da Srbi na Kosovu, ali i cela Srbija ne bi trebalo da se uzda u KFOR. Videli smo i na protestima Srba u četiri opštine na severu Kosova da je KFOR asistirao specijalnim policijskim snagama, odvlačeći Srbe koji su sedeli na ulici, izvlačeći ih iz mase i predavajući ih tzv. kosovskim snagama, koji su potom uhapšeni i sada se nalaze u njihovim zatvorima. Tako da, ne bi trebalo da imamo poverenja u KFOR.

Aleksandar Gajović, novinar, publicista, književnik i bivši državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, izneo je svoje stavove o aktuelnoj situaciji na Kosovu tokom gostovanja u emisiji Usijanje.

- Sve sam predvideo i pričao već o ovome. Kurti se neće smiriti i dalje će vršiti pritisak i provocirati jer je njegova jedina želja rat. Danas je to veoma aktuelna rečenica, ali ja sam to rekao pre mesec i po dana. Kada ga pogledate u oči vi već pročitate šta on hoće, a on je militarista. Zašto on hoće rat? Hoće rat kako bi ponovo u igru uveo NATO pakt i kako bi nas oni ponovo pritiskali. Ovi razgovori u Briselu su samo slikanje, to smo sve već čuli. Koliko god da Međunarodna zajednica opominje Kurtija to je samo za javnost. Oni se dogovaraju sa njim iza leđa Srbije. Mislim da to Srbija nije zaslužila - rekao je Gajović.

05:00 Gajović: Kurti želi rat, ovo je najbolje rešenje

- Mi imamo nekoliko rešenja. Imamo nekoliko prijatelja u Evropi i možemo na njih da se oslonimo. Ali prava stvar za mene su isključivo UN. Tu možemo dobiti mnogo toga. UN mogu itekako da utiču na NATO i njihove trupe KFOR-a i da mi na osnovu rezolucije 1244 zatražimo kontigen policije i vojske da stupi na našu teritoriju Kosova. Neće se drugačije smiriti situacija. Vrlo važna jedna stvar, a to je zaustavljanje hrane i lekova da ne mogu da pređu administrativnu liniju. U tom delu oni prave genocid jer naši ljudi u bolnicama nemaju kiseonika, ljudi umiru polako. Hapse i premlaćuju Srbe, nema čega nema - istakao je Gajović.

Šešelj je potom komentarisao mehanizme da naša vojska pređe administrativnu liniju i da bude na severu Kosova.

foto: Kurir televizija

- Mehanizam funkcioniše na način da taj zahtev može da se uputi komadantu KFOR-a, što se prethodni put i dogodilo, ali su oni to odbili, takođe Srbija taj isti zahtev može da uputi Savetu bezbednosti. Naravno, opet je teško očekivati da Velika Britanija, Francuska ili SAD neće staviti veto na potencijalnu odluku Saveta bezbednosti da se naša vojska vrati na KiM. Stvar je u tome da Srbija na to mora da instistira. Moramo da insistiramo da se vojska vrati na Kosovo i Metohiju, ali i na to da se o Kosovu pregovara u Savetu bezbednosti. Ovo što se događa na KiM je posledica toga jer se pregovori vrše u Briselu. Sve ovo je rezultat tih pregovora, već više od 13 godina - rekao je Šešelj.

Ljuban Karan, penzionisani pukovnik KOS-a, smatra da je Srbija poslala strogo upozorenje.

- Samo ovo obraćanje načelnika Generalšaba Vojske Srbije, nismo mi njega baš videli na televiziji sa izjavama. Ovo je baš retka situacija da on izađe. Ovo vidim kao upozorenje, ne Kurtiju. Ovo je upozorenju onome što zovemo Međunarodna zajednica. Tu pre svega mislim na države Kvinte. Stvarno je došlo do onih crvenih linija koje je Srbija povukla i da je krajne vreme da neko zaustavi Kurtija. Da ne mora Vojska Srbije da interveniše jer će u tom slučaju nas okriviti za opasnost na našoj teritoriji - rekao je Karan.

foto: Kurir televizija

Gajović je potom spomenuo da li postoji, i pod kojim okolnostima, šansa da Aljbin Kurti bude zamenjen.

- On ima veliku opoziciju, vidimo da se Haradinaj pojavljuje kao neko ko je vrlo kritički nastrojem prema Kurtiju i njegovim potezima. Isto tako i Hoti. Dakle, postoji opozicija koja je veoma jaka, lično mislim da bi možda trebalo igrati i na tu kartu - rekao je.

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs