NEVREME OPKOLILO SRBIJU! Oluje sa svih strana, grad veličine JAJETA: Oboreno drveće u Somboru, nad Kraljevom ŽIVA VATRA SEVA VIDEO

Nakon najtoplijeg dana u Srbiji od početka godine, snažne grmljavinske oluje opkolile su Srbiju sa svih strana, a delove zemlje već su pogodili obilni pljuskovi, grad i jaki gromovi.

Inače, maksimalna temperatura u Srbiji dostigla je danas 36°C. Beograd je nakon tropske noći pri čemu se minimalna temperatura nije spuštala ispod 23°C, tokom dana zabeležio i peti zaredom tropski dan, a živa u termometru dostigla je čak 36°C. Pre samo sedam dana, maksimalna temperatura bila je samo 18°C.

Jugozapadne i zapadne predele Srbije nakon 16 časova već su zahvatile snažne grmljavinske nestabilnosti. Reč je o nepogodama kao posledica predfrontalnih nestabilnosti, odnosno o nepogodama unutar vrele vazdušne mase.

Na udaru jakih grmljavinskih oluja našli su se mnogi predeli na zapadu i jugozapadu Srbije, a naročito šire područje Kopaonika, Novog Pazara, Pešterske visoravni i Podrinja. Najkritičnija situacuja bila je na širem područje Nove Varoši, pa je tako grad zabeleo Zlatarsko jezero, a jak grad i gromovi sa obilnim pljuskovima obrušili su se i na Zlatibor.

I u nastavku večeri u delovima Srbije očekuju se predfrontalne grmljavinske oluje i nestabilnosti, uglavnom u zaapdnim i jugozapadnim predelima Srbije.

U ovom času jedan takav sistem premešta preko Raškog okruga prema širem području Kraljeva i Trstenika i dalje ka centralnom delu Srbije.

Drugi grmljavinski sistem premešta se sa područja Tare i Podrinja preko Bajnine Bašte ka širem području Kolubarskog okruga, odnosno prema Valjevu, a treći sistem sa područja Semverije u Bosni ka zapadnom delu Srema i Mačve.

Svi ovi grmljavinski procesi premeštaće se u jugozapadnoj visinskoj struji prema severoistoku.

U toku večeri i dalje će biti vrelo, a ove večeri temperatura u Beogradu i u delovima Vojvodine je čak 31°C.

U ovom času, veoma izražen hladni front prešao je preko Slovenije, severozapada i zapada Hrvatske i preko zapada Mađarske i kreće se dalje na istok i jugoistok, odnosno direktno prema Srbiji.

U Kraljevu je zabeležen veliki broj munja, a zastrašujući snimci grmljavinske oluje snimci su objavljeni na društvenim mrežama

Ovaj hladni front nakon 22 časova prodraće do severozapada Srbije, pre svega do Bačke, a tokom noći i preko ostalih predela Srbije na svom putu ka jugu i istoku.

Hladni front kasnije tokom večeri i noći na svom putu preko Srbije od severozapada ka jugoistoku doneće jako zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz skretanje jugoistočnog vetra na jak severozapadni. Zbog dolaska osetno hladnije vazdušne mase iznad pregrajanog tla i vazduha, atmosfera će veoma burno da odreagujem pa se lokalno pri prodoru hladnog fronta očekuju grmljavinske oluje sa gradom i obilnim pljuskovima, pri čemu bi u veoma kratkom vremenskom intervalu palo i više od 30 mm kiše po kvadratnom metru.

Haos i u Somboru Sombor je zahvatilo nevreme, pojedine ulice su bez javne rasvete, kolovoz na Prvomajskom putu je puno polomljenih grančica i duva jak vetar. Nevreme koje je zahvatilo Sombor ostavilo je ulice Maksima Gorkog i Apatinski put bez javne rasvete. Semafor na raskrsnici kod bolnice na Apatinskom putu ne radi, a povećani oprez u saobraćaju se podrazumeva. Jak vetar polomio je stablo bođoša u ulici Matije Gupca na strani Velikog katoličkog groblja, a deo krošnje je na kolovozu. Pojedini delovi grada su ostali bez električne energije. U Viber grupi „Apa-So do NS i SU” vozači javljau da je palo drvo na putu prema Apatinu između aerodroma i mosta na kanalu pre Apatina. Prema objavama na svim putnim pravcima je potreban oprez jer polomljenog granja ima svuda, ali i čitavih stabala, na primer između Prigrevice u mosta prema Staparu. Stabla su pala kod Doma JNA i kod Gradskog muzeja u Somboru. Deo grada oko bezdanskog puta je bez električne energije. Deo bolnice u Vojvođanskoj je bez električne energije, ali je ima u zgradi Hirurškog bloka. Stablo je palo preko puta u ulici Solunskih boraca. Građani sa Nove Selenče i dela grada oko Gradske hale Mostonga javljaju da je snabdevanje električnom energijom otežano, ima prekida u snabdevanju, prenosi SOInfo.org.

Očekuje se i da temperatura za manje od sat vremena opadne i za deset stepeni, a udari severozapadnig vetra pri prelasku hladnog fronta biće od 50 do 70 km/h, u zoni grmljavinskih nepogoda i više.

Kad je reč o Beogradu, hladni front doneće zahlađenje i kišu sa grmljavinom, uz mogućnost nepogoda i obilnih pljuskova kasnije tokom večeri ili noći.

Zbog očekivanih grmljavinskih oluja u vidu grada, olujnog vetra, obilnih pljuskova i jakog električnog pražnjenja, tokom večeri i noći preporučuje se povećan oprez na otvorenom i izbegavanje kritičnih mesta. Oprez će biti neophodan i u saobraćaju.

Za razliku od današnjeg vrelog dana, vikend će proteći u znaku znatno prijatnijeg i ugodnijeg vremena, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dok se u subotu u delovima južne, jugoistočne, centralne i istočne Srbije i Kosova i Metohije očekuje pojava grmljavinskih oluja i nepogoda.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 24°C na zapadu do 30°C na istoku Srbije, u Beogradu u subotu do 26°C, u nedelju do 28°C.

Kurir.rs/Telegraf/SOInfo.org