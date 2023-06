RHMZ UPOZORIO NA 4 VREMENSKE NEPOGODE, UPALJEN METEO ALARM: Nevreme prvo stiže u ove delove Srbije! Evo šta nas čeka za vikend

danas do 36 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, od sredine dana u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne na severu i zapadu jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, padom temperature, pojačanim severozapadnim vetrom i lokalnom pojavom nepogoda sa gradom.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Posle podne na severu vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 33 do 36.

U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature.

Lokalno su moguće i nepogode u vidu grada i veće količine padavina. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura oko 24, najviša oko 36.

Upozorenje na intenzivne pljuskove, jak i olujni vetar i lokalnu pojavu grada

"Tokom poslepodneva i večeri u severnim i zapadnim krajevima Srbije se očekuje jače naoblačenje sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, jakim i olujnim vetrom i pojavom grada u zoni najintenzivnijih plјuskova, kao i većom količinom padavina za kratak vremenski period (20 do 30 mm).

foto: Printscreen/RHMZ

Tokom večeri na teritoriji Beograda se očekuje jače naoblačenje sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, jakim i olujnim vetrom i pojavom grada u zoni najintenzivnijih plјuskova, kao i većom količinom padavina za kratak vremenski period (20 do 30 mm)", navodi se u upozorenju RHMZ.

Promena vremena uz poljuskove, grmljavinu i lokalne nepogode

"I danas će biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 36 °S. Nailazak izraženog frontalnog sistema iz srednje Evrope do Srbije očekuje se posle podne i uveče. Do krajnjeg severa Bačke i Banata prolazak fronta očekuje se u periodu između 15 i 18 časova, preko ostalih delova Vojvodine i zapadne Srbije između 18 i 21 čas, a preko centralnih krajeva (Šumadija, Pomoravlјe) između 21 i 00 časova sa tendencijom dalјeg premeštanja na istok i jugoistok u drugom delu noći. (U nestabilnoj vazdušnoj masi ispred fronta izolovano će i ranije posle podne biti kratkotrajne kiše i grmlјavine).

foto: Printscreen/RHMZ

Prolazak frontalne zone preko naše zemlјe biće brz, praćen kišom, plјuskovima, grmlјavinom i jakim i olujnim severozapadnim vetrom, dok se u zoni najintenzivnijih plјuskova očekuje i pojava grada. Lokalno se prognozira 20 - 30 mm za kratko vreme i udari vetra kratkotrajno jači od 20 - 25 m/s. Usled očekivane pojave vremenskih nepogoda, na snazi će biti narandžasti meteo alarm. Sutra tokom dana plјuskovi i grmlјavina će biti izraženi na istoku i jugu Srbije (oblast od Borskog i Zaječarskog okruga, Homolјa, preko dela Pomoravlјa i jugoistočne Srbije ka Kosovu i Metohiji), pa će u ovoj oblasti lokalno pasti i preko 30 mm kiše uz pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih plјuskova. U nedelјu nema uslova za nepogode - smenjivaće se sunčani i oblačni intervali, a kratkotrajna kiša ili plјusak biće mogući još ponegde na istoku i jugoistoku Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima. U ponedelјak u svim krajevima Srbije pretežno sunčano", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog kiše, grmljavine i visoke temperature, a žuto upozorenje upaljeno je zbog jakog vetra.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: "Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.

(Kurir.rs)