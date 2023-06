TROPSKI DANI PRED NAMA, U PETAK ČAK 38 STEPENI! Evo kad dolazi naglo zahlađenje, oluje i padavine! STIŽE I AZORSKI ANTICIKLON

Nakon obilnih padavina i poplava, stigle su nam prave letnje temperature. U Beogradu je juče bilo 30 stepeni, a za petak je najavljena tropska temperatura, čak 38 stepeni.

Pošto je bilo dosta kiše zemljište je zasićeno vlagom, tako da svaka nova padavina donosi opasnost da je zemlja ne upije.

O trenutnim meteorološkim prilikama, ali i kakvo nas vreme očekuje nakon tekuće tropske nedelje, u jutarnjem programu Kurir televizije govorio je Ivan Ristić, meteorolog.

foto: Kurir televizija

- Počeo je toplotni talas kojeg je izazvao afrički anticiklon koji još jača ka nama. Glavnina još nije stigla do nas, a maksimum očekujemo u petak, kada se očekuje temperatura i do 38 stepeni i to će biti kraj tog talasa. UV indeks je veoma visok, između 8 i 10. Temperature će biti sve više i više. Biće dosta sparno i biće dosta vlage - rekao je Ristić.

Nakon ove tropske nedelje, kako kaže, dolazi nagla promena sa olujnim vremenom:

- U petak se toplotni talas prekida i ponovo dolaze oblaci i zahlađenje. Kraj toplotnog talasa može biti praćem olujnim vetrom, kišama i gradom. To je već noć između petka i subote. Svakako treba upozoriti sektor za vanredne situacije. U subotu i nedelju ponovo će biti dosta padavina širom naše zemlje. Od ponedeljka se vreme smiruje i tada će doći taj azorski anticiklon. Tempreatura će od vikenda biti između 26 i 31 stepen i to će trajati skoro prve dve dekade jula. Biće mnogo više sunca. Odnos sunčanih i kišnih dana otprilike će iznositi tri ili četiri sučnana na jedan kišni dan.

02:58 DANI SVE TOPLIJI, A U PETAK MAKSIMALNE VRUĆINE?! Meteorolog: Nakon tropske nedelje sledi NAGLI OBRT! Oluje pa azurski anticiklon?

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.