PALI SE CRVENI METEO ALARM, NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Stiže nagla promena vremena i nevreme! Prvi na udaru biće OVAJ DEO SRBIJE

Prvi grmlјavinski razvoji u zapadnoj polovini Srbije očekuju se danas već od sredine dana, a prolazak izraženog hladnog fronta kasnije posle podne, večeras i noćas usloviće lokalno intenzivne nepogode, najavio je RHMZ.

Kako se navodi, stižu nam plјuskovi, grmlјavina, grad, jak i olujni vetar, koji će prvo pogoditi Vojvodinu, a zatim i zapadnu i centralnu Srbiju.

U subotu uslova za grmlјavinske nepogode biće na istoku, jugu i jugozapadu zemlјe. U zoni jakih plјuskova pašće 20 - 30 mm za kratko vreme, lokalno i više, a olujni vetar kratkotrajno će biti jači od 20 - 25 m/s.

RHMZ upozorava i na nepogode za Beograd. Posle podne, uveče i u toku noći na području Beograda očekuju se grmlјavinski razvoji koji u pojedinim delovima grada mogu biti veoma intenzivni uz grad, veliku količinu padavina za kratko vreme, kao i uz jak i olujni vetar.

foto: RHMZ

Danas je snazi i narandžasti meteo alarm na teritoriji cele Srbije zbog opasnosti od obilnih padavina, nepogoda i visokih temperatura.

foto: RHMZ

Sutra se pali crveni meteo alarm, i to na području istočne, jugoistočne Srbije i Kosova i Metohije.

Upozorenje MUP-a

Na osnovu upozorenja RHMZ-a za period od 23. do 25. juna ove godine na jake pljuskove, grmljavinu, pojavu grada i jak olujni severozapadni vetar, a s obzirom na poplave iz prethodnog perioda i zasićenost zemljišta vodom, Sektor za vanredne situacije MUP-a prosledio je upozorenje za preduzimanje preventivnih i operativnih mera u cilju sprečavanja i otklanjanja posledica vremenskih nepogoda i zaštite života ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, kao i spremnosti za eventualno suočavanje sa rizikom od poplava i pojave bujičnih poplava i mogućnosti hitnog reagovanja.

Upozorenje za preduzimanje preventivnih mera prosleđeno je preko svih 27 organizacionih jedinica u Srbiji, gradonačelnicima, predsednicima opština kao i načelnicima upravnih okruga, kao komandantima štabova za vanredne situacije.

U cilju spremnosti za eventualno suočavanje sa rizikom od poplava i pojave bujičnih poplava, ukazano je da se obezbedi mogućnost hitnog reagovanja, kao i da se stave u pripravnost nadležne komunalne službe i svi ostali subjekti koji su osposobljeni za reagovanje u ovakvim situacijama. Takođe, u saradnji sa predstavnicima vodoprivrednih preduzeća, nadležnim inspekcijskim i komunalnim službama, potrebno je izvršiti procenu trenutnog stanja zaštitne infrastrukture na rekama, sa posebnom pažnjom na već identifikovane kritične lokacije i na pojavu novih kritičnih mesta.

Prognoza za naredna tri dana

Subota

Umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na istoku, jugu i jugozapadu Srbije grmljavinski razvoji će lokalno biti veoma jaki i praćeni gradom, olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme. Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova jak i olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 21 stepeni, a najviša od 23 stepena na zapadu do 31 stepen na istoku Srbije.

Nedelja

Promenljivo oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se južno od Save i Dunava. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Ponedeljak

U većem delu pretežno sunčano, osim na istoku Srbije, gde se uz više oblačnosti i dalje očekuju padavine. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

