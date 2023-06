PREDSEDNIK VUČIĆ O KIM: Očekujem da nam zapadnjaci donesu tekst sa statutima, a da nas ništa ne pitaju! Svi znaju ko se igra rata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, povodom situacije na Kosovu i Metohiji, da "svi u svetu znaju ko pokušava da eksalira situaciju i ko se igra rata".

Odgovarajući na najnovije napade iz Prištine da Beograd želi da eskalira situaciju na KiM predsednik kaže:

- Jel to kao i ono sa pronađenim oružjem ispred opštine Zvečan na dohvat NATO i kosovskoj policiji, a mi danima pre toga prijavljivali najvećim svetskim službama šta planiraju da urade.

- Svi znaju u svetu ko je taj koji pokušava da eskalira situaciju i ko se igra rata. Oni koji ne smeju ni da postoje po rezoluciji 1244, a to su tzv. kosovske snage. Da li ste videli onaj marš što su imali po južnoj Mitrovici? Osim što su stavili Rej Ban naočare i glumili velike mangupe, oni nisu u stanju ni marševske korake da pogode. Znaju svi ko hoće rat i kome to odgovara. Srbija ne želi, ali znaju da sve ima svoju meru i granice. Dajemo sve od sebe da se sačuva mir, uvek spremni na kompromise. To je lepa i dobra reč, kao što je razgovor dobra reč. Očekujem dosta teških situacija u narednom periodu. Očekujem da nam zapadnjaci donesu tekst sa statutima o kojima ništa neće da nas pitaju.. Ali dobro, to nije od juče - naglasio je predsednik.

Dodao je i da je "velika je nervoza zbog situacija u Ukrajini, a i mi onda teba da platimo za njihova neispunjena očekivanja".

(Kurir.rs)