MINISTAR VUČEVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO NA OPTUŽBE IZ BRITANIJE: SPC napadaju oni koji ne žele dobro Srbiji!

Ministar odbrane Republike Srbije, Miloš Vučević, odgovorio je na optužbe članice britanskog parlamenta, Ališe Kerns, da "SPC švercuje oružje na KiM."

- Crkva je tražila da se provere ti navodi, i uvere se da to nema veze sa istinom. SPC je deo hrišćanske tradicije i naravno meta napada. Ona je uvek bila stub okupljanja naroda. SPC je vrlo često meta napada svih onih koji ne žele dobro Srbiji. Čućete često svašta, od optužbi da se SPC meša u sve, do opskurnih optužbi da je specijalna ćelija terorističke organizacije - izjavio je ministar Vučević na TV Pink.

Osvrnuo se i na hapšenja Srba od strane prištinskih vlasti.

- Oni rade sve ono što je radio nacistički režim u vreme okupacije. Uvek su likvidirali i ganjali one koji mogu da pružaju neki vid otpora, a sada mislim da na demokratski mirni otpor. Video sam da su na listi od 45 navodno osumnjičenih i dvojica lidera Srpske liste i Rakić i Simić i bivši predsednici opština sa severa KiM - dodao je.

foto: Printscreen Kosovo Online

Vučević je preneo i razne načine na koji se vrši pritisak na srpsku zajednicu na KiM.

- U Štrpce dođe Albanac koji se predstavi kao deo njihove obaveštajne službe i stavi neki papir na sto i kaže ovo je lista od 80 Srba koji će biti uhapšeni. Tu gde sedi popije kafu, i o tome priča. I ta priča se rašiti, a vi onda imate sutradan još 20 i nešto srpskih porodica koje se isele. Oni sve vreme to rade - kaže Vučević.

Osvrnuo se i na nedavnoj kontroli kojoj je bio podvrgnut sin predsednika Srbije, Danila Vučića.

- Danilo je postupao časno, nije obrukao obraz porodice ni države. Zaustavljen je sa namerom, oni su znali ko je u kolima. Hteli su da ga ponize, hteli su da imaju snimke šta su uradili sinu predsednika države. To je sve još jedan dokaz da oni nisu sami sa sobom i da to nije država, to države ne rade već banditske tvorevine - kazao je ministar.

Od premijera privremenih institucija u Prištini, Aljbina Kurtija, ne očekuje ništa dobro tokom dijaloga između Beograda i Prištine.

- On je fanatik koji iracionalno postupa, on živi za ove situacije. Fanatik koji veruje u ideje i stvari koje provodi, a one su katastrofalne i genocidne - zaključio je.

Podsećamo da je predstavnik Evropske unije u dijalogu između Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, danas u poseti Beogradu.

(Kurir.rs)

Kurir.rs/Blic