Evropa "gori" na istoku, a od skoro i na zapadu. Spekuliše se o mogućnosti da se zapali i meki trbuh Evrope koji po pravilu uvek prvi gori.

Evroparlamentarci koji se neposredno bave Bosnom i Hercegovinom, pozvali su Evropsku uniju da uvede sankcije predsedniku entiteta Republike Srpske Miloradu Dodiku, kako kažu "u svetlu Dodikovih krajnje provokativnih poteza".

Ovaj poziv stigao je nakon što je u parlamentu Republike Srpske usvojen zakon o neizvršavanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je opet, prema njihovim rečima, direktan udar na Dejtonski sporazum.

foto: Shutterstock

Milorad Dodik izjavio je ranije da bi do nove godine ovaj entitet mogao organizovati referendum o svom statusu i kako će dalje Republika Srpska.

O ovoj temi razgovara gost "Pulsa Srbije" lider Dveri Boško Obradović i osnivačica Regionalne akademije za razvoj demokratije Aleksandra Jerkov.

Obradović se prvo osvrnuo na to koliko je izvesno da će pomenuti referendum biti održan.

- Pre svega, trebalo bi naglasiti trenutak u kojem se sve to dešava. Dakle, s jedne strane je prisutan rat u Ukrajini, s druge strane ima unutrašnja, poluratna situacija u Francuskoj. Takođe imamo veliki pritisak na Kosovu, čuli smo od predsednika Vučića da je u pitanju tiho etničko čišćenje. To je dovoljan bezbednosni problem na ovim prostorima. Paralelno s tim otvara se pitanje BiH. To mi govori da postoji vrsta nervoze na Zapadu, kao da predosećaju da će izgubiti sukob sa Rusijom. Smatram da konflikt nije između Rusije i Ukrajine, već Rusije i kolektivnog Zapada - započeo je Obradović, pa dodao:

01:00 ZAPAD PREDOSEĆA KRAH UKRAJINE, PA REŠAVA POSLOVE NA BALKANU Obradović analizira pitanje BiH: Sarajevo i Amerika imaju isti cilj?

- Kao da žele da završe nezavršene poslove na Balkanu pre nego što Rusija ojača, odnosno pre stvaranja multipolarnog poretka u kojem će BRIKS igrati mnogo značajniju ulogu, te će se napraviti geopolitička ravnoteža u svetu. Zbog toga odjednom imamo toliki pritisak na KiM i BiH. To je zaista alarm za našu državu da se povode računa, svi kao jedan moramo stati u zaštitu naših državnih interesa.

Potom se konkretno osvrnuo, iznevši svoje tvrdnjež, na referendum:

- Smatram da je to reakcija na nepravdu koju Republika Srpska trpi već godinama. Naime, njoj se kontinuirano oduzimaju Ustavne nadležnosti, krši se Dejtonski sporazum, ali i sam Ustav BiH. Deluje jedan velika zamena teza, dakle nije RS ta koja krši Ustav, već Sarajevo krši. Smatram da je krajnji cilj Zapada i vlasti u Sarajevu da ukinu RS.

foto: screenshot Pink tv

Jerkov je rekla da narod, za koji političari zalažu, upravo taj koji plaća najveću cenu:

- Ako iko otvara pitanje BiH, to je onda Dodik koji već godinama ostaje na vlasti sa stvaranjem kriza. Ovo nije prvi put da on najavljuje taj referendum. Ako je nešto narod u BiH naučio to je onda da kadgod političari stvaraju takve krize, kadgod pričaju kako štite ugrožen narod, upravo je narod taj koji plaća najveću cenu, dok se pojedinci bogate.

Kurir.rs

