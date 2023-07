PROTESTI SU ISPOLITIZOVANI I IZA NJIH STOJI DEO OPOZICIJE: Balint Pastor: Probleme treba rešavati unutar institucija!

Potpredsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor kaže da je njegova stranka još od migrantske krize 2015. godine upozoravala da bi bezbednost srpskih građana trebala biti na prvom mestu. Situacija varira u Subotici, gde je često veliki broj migranata, a Pastor poručuje da stvaraju velike probleme lokalnom stanovništvu.

- Pošto smo apelovali na državne organe, zahvaljujući tome Žandarmerija i policija u mnogo većoj meri su prisutni u poslednje vreme u Subotici i okolini. Bilo je i one pucnjave u šumi u Subotici u nekoliko navrata i nije normalno da se ljudi u ovom gradu bude na rafalnu paljbu, što je nažalost bio slučaj nekoliko puta. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić bio je na terenu pre nekoliko dana i direktno je razgovarao s građanima i to nam je bilo izuzetno značajno - rekao je Pastor.

On je siguran da će se akcije nastaviti.

- Nadam se da će policija i Žandarmerija biti prisutni u kontinuitetu u svim područjima naše zemlje koje su pogođene migrantskom krizom. Sada je svima jasno da su migranti dobro naoružani, i to automatskim naoružanjem. Evidentno je da nije reč o ljudima koji iz ekonomskih razloga odlaze iz svojih zemalja, već o klasičnim migrantima - poručio je.

Osvrnuo se i na proteste koji su u toku u poslednjih nekoliko nedelja.

- Što se tiče protesta koji su krenuli početkom maja, legitimno je pravo građana da izraze svoje nezadovoljstvo i da protestuju na ulici. Verujem u predstavničku demokratiju i verujem u to da problemi treba da se rešavaju unutar institucija sistema. To sam mislio i kada je Savez vojvođanskih Mađara devedesetih godina prošlog veka i u dva mandata posle 2000. bio u opoziciji, i najbolje je da se svi problemi rešavaju unutar državnih institucija. Evidentno je da su ovi protesti ispolitizovani i da iza toga stoji deo opozicije. Sve se svodi na to da se vodi ozbiljna borba unutar opozicije koja će biti najjača stranka ili pojedinac unutar ovog političkog spektra. Žao mi je što se građani zloupotrebljavaju za to i sve me to dodatno čini zabrinutim što je velika tragedija, najveća u mirnodopskim uslovima u istoriji Srbije, maksimalno ispolitizovana - zaključio je Pastor.

Kurir.rs/Politika

