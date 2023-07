PREMIJERKA SE OBRATILA DELU OPOZICIJE: Brnabićeva: Kad nas roditelji ubijene dece nešto mole, za nas je to kraj svake dalje priče

Premijerka Srbije Ana Brnabić je danas reagovala na nedavnu izjavu Marinike Tepić da porodice žrtava u OŠ "Vladislav Ribnikar" nemaju tapiju na bol.

- Rečenica da roditelji ubijene dece nemaju tapiju na bol je najmonstuoznija izjava u istoriji političkog delovanja Srbija, a verovatno I šire. Ja i svi mi u Srpskoj naprednoj stranci mislimo upravo suprotno - roditelji apsolutno imaju tapiju na bol, jer su oni izgubili svoju decu. Anketni odbor Skupštine Srbije je bio jedan od zahteva opozicije, između ostalog i organizatora takozvanih protesta protiv nasilja. Oni su pored toga tražili izveštaj o radu REM-a, smenu ministra Gašića i mnogo drugih stvari. Ponoviću, nisu svi članovi opozicije čak ni glasali za taj dnevni red. I ne bi imali dovoljno glasova da članovi SNS-a nisu glasali za dnevni red, jer mi nikada nemamo problem da se o nečemu raspravlja. Pavle Grbović, na primer, nije ni glasao za smenu Bratislava Gašića. A za osnivanje Anketnog odbora nisu glasali Stefan Jovanović, Vladeta Janković i Aleksandar Olenik, koji je punomoćnik jedne od oštećenih porodica, eto toliko mu je bilo važno - rekla je Brnabićeva.

Premijerka je poručila i da neki opozicioni političari nisu glasali za osnivanje Anketnog odbora, a onda su ga branili kada su roditelji stradale dece tražili njegovo ukidanje.

- Kada kažu roditelji da nas mole u ime njihove ubijene dece, to je za nas kraj. To je kraj za mene, to je kraj za sve ministre, to je kraj za sve članove Srpske napredne stranke i nijednu jedinu reč nećemo reći više o tome, svaku njihovu želju ćemo ispuniti. Mi ćemo uvek čuti poruku roditelja, ali pitanje je zašto je oni ne čuju. Porodice su do te mere razumne u svom nesagledivom bolu da svima nama šalju molbu, ne zahtev. I ko su sada Marinika Tepić, Pavle Grbović i Nebojša Zelenović da to ne čuju? Ko ste vi? Da li je moguće da smo dotle stigli? Njihova sujeta je veća od bilo čijeg bola. Zato se i toliko dele i svađaju oko toga ko će biti predsednik anketniog odbora, ko će biti predsednik stranke… A pritom nijedan dan, skupštinske rasprave niste mogli da se skupite da napravite kvorum. Njihova jedina zvezda vodilja je bila da tokom rada anketnog odbora oni pozovu na saslušanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i da tako sakupljaju političke poene. A pritom, kakve veze Aleksandar Vučić ima sa ovim tragedijama? Ama baš nikakve - dodala je.

Kaže da politika nije smela da se umeša u ovu situaciju.

- Mislim da je nakon monstruoznih tragedija u maju nije ni trebalo da se bavimo politikom, to su ljudski, dečiji životi, gde politici mesta nema. Nikada nigde, ni u jednoj zemlji, ni u SAD, ni u Norveškoj, Nemačkoj Belgiji, Rusiji, nigde se nisu ovako zloupotrebljavale tragedije, koje se nažalost dešavaju svuda. Ali mi živimo u društvu gde opozicioni lideri roditeljima koji su ostali bez svoje dece u masovnoj pucnjavi, govore da oni nemaju tapiju na bol. Ili im, kao Nebojša Zelenović, kažu da ovo nije njihova privatna stvar. Ljudi, da li je to normalno govoriti tim ljudima? To je poražavajuće, zaista - zaključila je premijerka Ana Brnabić.

Kurir.rs/B92