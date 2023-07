OTVORENA DEONICA AUTO-PUTA MIRA Predsednik Vučić: Ovaj put je i poziv za investitore! Mi moramo da budemo promoteri saradnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju za saobraćaj prve deonice "auto-puta mira", koji će, kada se završi, povezati Niš i Merdare.

Obraćanje predsednika Vučića

- Mnogo je lep jug Srbije, mnogo lep. Uvek smo, čini mi se, svi zajedno potcenjivali jug i istog Srbije, a ne znate šta je lepše. Važno je da osnažimo ovaj deo naše prelepe zemlje. Zato ćemo ovde da gradimo, do Kuršumlije pun profil puta, mnogo novca. Pomoći ćemo u Prokuplju, oko škola, bolnica, investitori neće da dođu ako nema puta. U Blacu su nekako najstromniji. Hoću da se zahvalim našim partnerima iz EU, dali su nam za ovaj put 40 miliona evra poklona. To je veliki novac za našu zemlju. Ponosan sam što će nas ovaj put povezati i sa Albancima i Srbima na KiM, i sa Albancima u Prištini, i sa Srbima u Gračanici - kazao je predsednik.

Istakao je da će ovo biti jedan od najprometnijih auto-puteva.

- Kada gledate u stvari, gledajte ih i za 20, 25 godina. Za nas je od veliko značaja ovaj put i za Toplicu, za sve nas. Za povezivanje sa ljudima sa kojima nismo uvek bili prijatelji. Trgovina sa Alabanijom nam je porasla u poslednjih godinu dana, ljudi primaju plate, izdržavaju porodice. Ne treba da se plašimo saradnje, nego da privlačimo ljude. Mi moramo da budemo promoteri saradnje, da zaradimo više i živimo bolje. Da čuvamo naše nacionalne i državne interese, ali da vodimo pametnu politiku povezivanja i spajanja.

- Moraćemo još investitora da dovedemo. U Nišu polažemo kamen temeljac za još jednu fabriku u septembru. Moramo da privlačimo investitore u Toplicu. Nastavljamo da ulažemo u Toplički, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug. Kada idete za Grčku onda vidite šta je Srbija napravila u prethodnim godinama, za Bugarsku kada idete isto. Mnogo toga se menja, moramo da radimo više i jače - istako je predsednik.

- Srbija neće da stane, Srbija će da nastavi da se razvija, boriće se za svoju budućnost i izboriće se. Živela Srbija - zaključio je predsednik.

Obraćanje Emanuela Žiofrea

- Izgradnja puteva za mene lično je uvek predstavljao simbol evrointegracija. Put predstavlja prvenstveno transportnu rutu ali isto tako i vezu ljudi u čitavom regionu. Hoćemo da putevi budu i simbol mira i stabilnosti u regionu. Ovaj put će omogućiti slobodno kretanje ljudi i robe, sve do Niša, preko Prištine, do Tirane i dalje. Ovaj novi put treba da bude put mira, stabilnosti, pomirenja. Ova deonica duga 5,5 kilometara samo je prvi segment većeg projekta koji će Niš povezati sa Jadranom, sve do Drača, kako bi ljudi mogli da idu tamo, a isto tako i roba.

Prezentacija turističkih organizacija

Posle obilaska deonice auto-puta, predsednik prisustvuje prezentaciji turističkih organizacija Nišavskog i Topličkog okruga, a potom će uslediti obraćanje Vučića i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuela Žiofrea.

Obilazak deonice

Nakon prezentacije, počeo je obilazak nove deonice auto-puta u dužini od 5,5 kilometara.

- Ovaj put je od velike važnosti za Prokuplje, Blace i Koršumliju. Mislim da je jako važno da budemo spojeni sa Gračanicom, Prištinom, Dračom. Vi kada govorite o tome 10 kilometara na jednom mestu, 10 na drugom, vi mislite da je lako. Ne, mnogo je teško. Svi žele da vide gotov auto-put, a kada tražimo kamen, ne daju kamen. Svi žele veće plate i penzije, a neće da ulažu u puteve. Milijardu i 200 će da košta, jer ćemo da gradimo pun profil. Možda će i više da košta. Mnogo će da košta. Govorimo da nismo nikad svojim napretkom zadovoljni, a to je dobro jer nas gura napred - rekao je predsednik Vučić i dodao da je put perfektno urađen.

- Ovaj put je perfektno urađen, kao da ste došli u Austriju i Švajcarsku. Srbija danas u Evropi, proporcionalno svojoj veličini, gradi najveći broj puteva, kilometara. To nije lako, nije jednostavno izdržati.

- Kilometar puta košta 8-9 miliona, da ljudi znaju da to nije jeftino. Kada otvarate stotine kilometara, to su milijarde evra. Pomaže EU naravno, ali uvek računajte da je to zasnovano na finansijskoj stabilnosti naše zemlje - izjavio je Vučić i rekao da će se novom deonicom moći proći već danas posle 13 časova.

- Hoćeš auto-put, a nećeš kamenolom, ugrožava životnu sredinu... I tako...Sve su to problemi sa kojima se suočavate. Samo kad bih slušao te zaludne. Srećom neki pametni ljudi su te pritiske izdržali. Da vam najavim rešio sam da idem u Pribojsku banju, da ove moje žene iz kabineta vodim da vide našu zemlju - kazao je predsednik.

Predsednik je govorio i o platama, te najavio i povećanje minimalca.

- 735 evra juče, to je prosečna plata. Sada će da raste dodatno kada se poveća prosvetnim radnicima i medicinskim sestrama u septembru, sada se drastično povećava i pripadnicima Vojske Srbije. Od kraja godine i povećanje minimalca, biće od 400 evra otprilike. Ljudi koji dođu u Beograd posle nekoliko godina, ne veruju kako izgleda, koliko se promenio.

Prezentacija projekta

Predsednik je stigao, trenutno razgovara sa prisutnima, izvođačima, kao i šefom delegacije EU Emanuelom Žiofreom. Na početku je održana prezentacija projekta auto-puta E-80 Niš-Merdare. Zatim sledi obilazak nove deonice auto-puta u dužini od 5,5 kilometara.

Posle toga sledi prezentacija turističkih organizacija Nišavskog i Topličkog okruga, a potom i obraćanje Vučića i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuela Žiofrea.

Reč je o deonici od naplatne stanice Niš do petlje kod Merošine, dugoj pet i po kilometra.

Tokom otvaranja, biće prikazan ceo projekat auto-puta E-80, posle čega će biti predstavljeni turistički potencijali Nišavskog i Topličkog okruga.

Okupljenima će se obratiti i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre.

Auto-put Niš-Merdare, planirane dužine oko 77 kilometara, trebalo bi da poveže Srbiju sa lukama na Jadranu.

