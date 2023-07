MEĐUNARODNA ZAJEDNICA NEZADOVOLJNA KURTIJEM: Dačić: Za nas je centralno pitanje formiranje Zajednice srpskih opština!

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić komentarisao je situaciju na KiM i politiku premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija. Istakao je nezadovoljstvo prištinskih zapadnih partnera.

- Ako gledamo ocene koje dolaze iz EU, SAD i svih drugih zemalja, to su veoma negativni komentari i nezadovoljstvo Kurtijevom politikom. Mi smo sve vreme upozoravali da dolazimo do terena gde ima mnogo tih „nagaznih mina“ i gde ne znamo gde će da se završi „minsko polje“, a to se sve završavalo na verbalnim osudama i nikakve konkretne rezultate niti mera protiv Prištine nema - rekao je Dačić.

Mnogo stvari je van ruku Srbije.

- Za nas je centralno pitanje formiranje Zajednice srpskih opština, ali to nikako nije do nas - dodao je.

I rat između Rusije i Ukrajine se meša u pitanje Zapadnog Balkana.

- Takođe, smatraju da je i Otvoreni Balkan ruska ideja, a to nema veze sa tim. Oni na taj način mobilišu svoje glasačko telo, predstavljajući Rusiju kao opasnost - zaključio je.

Kurir.rs

Kurir.rs/Pink